Каррагер считает, что владельцы "Ливерпуля" подписали себе приговор
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что историей с Европейской Суперлигой владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group подписали себе приговор.
Объявив о создании Европейской Суперлиги, спустя менее двух суток "Ливерпуль" решил выйти из проекта, как и остальные клубы Премьер-Лиги.
Это решение было продиктовано жесточайшей критикой со стороны фанатов. Также свой протест публично выразили главный тренер "красных" Юрген Клопп и игроки первой команды.
Каррагеру кажется, что для FSG нет пути назад. Джейми ожидает, что теперь американские владельцы попытаются продать мерсисайдский клуб.
"Юрген Клопп бросил их под колеса автобуса. Их собственный капитан бросил их под колеса автобуса. Им здесь уже ничего не светит. Я не представляю, как они могут остаться владельцами "Ливерпуля" после такого".
"Конечно, они просто не могут взять и уйти — их бизнес стоит кучу денег. Но я не представляю, как FSG сможет дальше владеть "Ливерпулем".
"Случившееся никогда не будет забыто. Думаю, лучшее, что они могут сделать сейчас, — это найти покупателя. Думаю, у них больше не может быть никаких отношений с болельщиками "Ливерпуля" и клубом", — сообщил Каррагер в эфире.
21.04.2021 08:00
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Последние комментарии:
как же уже заепал это Карра, со своим мнением!
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Карра: ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО НИКТО НЕ ЗАБУДЕТ!!!
Все остальные: *забыли через три дня*
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Какой же он тупой
Наши владельцы не однократно, ошибались, но при этом признавали свои ошибки, а это показывает какие они умные .
Так как только тупой баран как Карра будет уперто биться головой об стену и твердить, что все должно быть так.
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кто это вообще?
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Человеку свойственно ошибаться, умный учится на ошибках, в том числе и своих. ФСГ для меня образец правильного собственника с бизнес мышлением.
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нахуй бы уже этого долбоеба послать. без фсг ливерпуль был бы банкротом и никак не имел бы лч и апл, но у еблана память, как у рыбки.
каким же гнилым пидорасом этот карагер оказался, идет туда, куда ветер дует, абсолютно не думая своей головой, настоящая крыса.
вот настоящий пример того, что в футболе все быстро забывается, и все принимают за данность нынешние успехи, как будто все так легко и просто далось. да и вообще бизнесмены должны содержать клуб для болельщиков на безвозмездной основе
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Баран конченый
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Почему эта овца, представляющая Скай-Спортс, говорит от имени всех фанатов и людей, работающих на клуб?
Почему этот пидарас вечно недоволен решениями владельцев?
ФСГ купили клуб, инвестировали в неё, сделали мощный скачок в развитии и планировали дальнейшее развитие.
При ФСГ Ливерпуль выиграл АПЛ впервые за 30 лет! Да еще как выиграл!!!! 98 очков!!!! РЕКОРД КЛУБА!
Они делают всё грамотно. Их ведением бизнеса восхищается во всем мире. Даже ты сам всегда хвалишь ЭДВАРДСА!
Они умеют считать деньги и соблюдают ФФП, в отличии от шейхов и прочих середняков.
Они научили нас говорить НЕТ всем грандам, которые охотятся за лучшими игроками клуба.
При них Ливерпуль стал самым влиятельным клубом Англии
КАРРА ПРОСТО ИДИ НАХУЙ,
Они не виноваты
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А вот и экспертное мнение от ногомячиста подъехало. Подумайте, а за этого ли человека мы голосовали?
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Что за бредовые мысли излагает этот тип, фцг это лучшее что было с Ливерпулем за последние 30 лет
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что несёт этот дятел...
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