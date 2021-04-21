Каррагер считает, что владельцы "Ливерпуля" подписали себе приговор

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что историей с Европейской Суперлигой владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group подписали себе приговор.

Объявив о создании Европейской Суперлиги, спустя менее двух суток "Ливерпуль" решил выйти из проекта, как и остальные клубы Премьер-Лиги.



Это решение было продиктовано жесточайшей критикой со стороны фанатов. Также свой протест публично выразили главный тренер "красных" Юрген Клопп и игроки первой команды.



Каррагеру кажется, что для FSG нет пути назад. Джейми ожидает, что теперь американские владельцы попытаются продать мерсисайдский клуб.



"Юрген Клопп бросил их под колеса автобуса. Их собственный капитан бросил их под колеса автобуса. Им здесь уже ничего не светит. Я не представляю, как они могут остаться владельцами "Ливерпуля" после такого".



"Конечно, они просто не могут взять и уйти — их бизнес стоит кучу денег. Но я не представляю, как FSG сможет дальше владеть "Ливерпулем".



"Случившееся никогда не будет забыто. Думаю, лучшее, что они могут сделать сейчас, — это найти покупателя. Думаю, у них больше не может быть никаких отношений с болельщиками "Ливерпуля" и клубом", — сообщил Каррагер в эфире.