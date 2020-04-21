Кейн сохраняе шансы на участие в финале Кубка Лиги

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн все еще сохраняет шансы сыграть в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, Кейн повредил свою правую лодыжку в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в прошлую пятницу.



Ходили слухи, что Харри может пропустить до трех недель, однако временно исполняющий обязанности главного тренера "шпор" Райан Мейсон не исключает появление своего бомбардира на поле "Уэмбли" в ближайшее воскресенье.



"Это один их тех случаев, когда мы не забегаем вперед, а движемся день за днем".



"Сегодня он не тренировался. Мы пока еще не уверены насчет уикенда, но мы знаем, что Харри работает крайне упорно, чтобы преодолеть эту травму", — цитирует Мейсона Daily Mail.