Кейн сохраняе шансы на участие в финале Кубка Лиги
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн все еще сохраняет шансы сыграть в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".
Напомним, Кейн повредил свою правую лодыжку в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в прошлую пятницу.
Ходили слухи, что Харри может пропустить до трех недель, однако временно исполняющий обязанности главного тренера "шпор" Райан Мейсон не исключает появление своего бомбардира на поле "Уэмбли" в ближайшее воскресенье.
"Это один их тех случаев, когда мы не забегаем вперед, а движемся день за днем".
"Сегодня он не тренировался. Мы пока еще не уверены насчет уикенда, но мы знаем, что Харри работает крайне упорно, чтобы преодолеть эту травму", — цитирует Мейсона Daily Mail.
21.04.2021 07:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/85418/
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