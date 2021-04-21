Тухель: "История с Суперлигой повлияла на нас"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что история с Европейской Суперлигой повлияла на игру его команды против "Брайтона".

Домашний для "Челси" матч против "Брайтона" во вторник вечером начался с 15-минутной задержкой из-за того, что автобусу "синих" пришлось продираться через толпу фанатов, рассерженных решением своего клуба присоединиться к Суперлиге.



И хотя к концу этого матча, завершившегося со счетом 0:0, уже стало известно, что "Челси" выходит из проекта Суперлиги, Тухель признает, что случившееся оказало влияние на игроков.



"Ясно, что я не был рад происходящему. Никто не был рад, и это могло бы повлиять на нас, даже если бы у нас были идеальные условия для подготовки".



"Ситуация не была ясна. Я узнал об этом точно так же, как и вы... Кстати, до матча вы ничего не спросили у меня насчет игры. Ты готовишься к матчу, и это странно, что никто этим не интересуется".



"Это был не лучший наш матч — соперник хорошо оборонялся, а нам не хватало ритма. Возможно, мы устали и были слегка отвлечены. Возможно, это сочетание того и другого. Мы сыграли не лучшим образом".



"Эта история повлияла на меня, поэтому, полагаю, повлияла и на игроков. До матча все только и говорили о Суперлиге. Никто не спрашивал насчет матча. Понятное дело, это отвлекало. Мы старались создать атмосферу, чтобы выиграть матч, но не смогли".



"Мы были неряшливы, владея мячом. Мы были недостаточно точны. Мы должны признать, что не наиграли на победу".



"Мы совершили ряд больших ошибок и выглядели уставшими, морально уставшими. Мы не заслужили победить — возможно, в первый раз с момента моего прихода сюда", — цитирует Тухеля Goal.