"Челси" последним из английских клубов подтвердил выход из Суперлиги
Последним из числа клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги "Челси" объявил о разрыве отношений с Европейской Суперлигой.
Напомним, во вторник вечером, незадолго до начала матча Премьер-Лиги между "Челси" и "Брайтоном", авторитетное издание BBC сообщило, что "синие" готовят документацию по выходу из Суперлиги.
Первым из числа 12 клубов-основателей Суперлиги о выходе из проекта официально объявил "Челси". Вскоре то же самое одновременно сделали "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", причем "канониры" — единственные, кто полноценно извинились перед фанатами.
А спустя три часа после окончания матча на "Стэмфорд Бридж" и со стороны "Челси" последовало официальное подтверждение. Таким образом, все шесть английских клубов отказались от участия в Суперлиге.
"Как сообщалось ранее этим вечером, футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что мы инициировали официальные процедуры по выходу из группы, развивающей проект Европейской Суперлиги".
"Объявив о присоединении к группе ранее на текущей неделе, теперь мы всецело это обдумали и решили, что наше дальнейшее участие в этом проекте не соответствует лучшим интересам клуба, наших болельщиков и всего футбольного сообщества", — гласит заявление клуба Романа Абрамовича.
Тем временем, свое официальное заявление распространила и Суперлига. Флорентино Перес отказывается признавать свое детище мертворожденным.
"Учитывая текущие обстоятельства, мы заново определим самые важные шаги, чтобы придать проекту новый облик", — гласит заявление Суперлиги.
21.04.2021 03:20
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До последнего были за антифутбольную суперлигу, суки пенсовские.
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Глейзеры, Генри и Кроенке мрази те еще.
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Кто последний, тот тухлое яйцо. Тухельси.
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Адепты суперлиги обосрались за 2 дня, но зато успели себе намечтать полные штаны: и о формате турнира, и о новых участниках, и о премиальных, и о потолке зарплат. Теперь будут тут вонять еще долго.
В стойло, быдло!
"Суперлига топ"(с) супертупицы
"Суперлиге быть" (с) супертупицы
"Перес красавчик" (с) супертупицы
"Суперлигу задумали умнейшие, (с) супертупицы
"Суперлигу затеяли сильнейшие" (с) супертупицы
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