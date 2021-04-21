"Челси" последним из английских клубов подтвердил выход из Суперлиги

Фанаты Челси Последним из числа клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги "Челси" объявил о разрыве отношений с Европейской Суперлигой.

Напомним, во вторник вечером, незадолго до начала матча Премьер-Лиги между "Челси" и "Брайтоном", авторитетное издание BBC сообщило, что "синие" готовят документацию по выходу из Суперлиги.

Первым из числа 12 клубов-основателей Суперлиги о выходе из проекта официально объявил "Челси". Вскоре то же самое одновременно сделали "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", причем "канониры" — единственные, кто полноценно извинились перед фанатами.

А спустя три часа после окончания матча на "Стэмфорд Бридж" и со стороны "Челси" последовало официальное подтверждение. Таким образом, все шесть английских клубов отказались от участия в Суперлиге.

"Как сообщалось ранее этим вечером, футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что мы инициировали официальные процедуры по выходу из группы, развивающей проект Европейской Суперлиги".

"Объявив о присоединении к группе ранее на текущей неделе, теперь мы всецело это обдумали и решили, что наше дальнейшее участие в этом проекте не соответствует лучшим интересам клуба, наших болельщиков и всего футбольного сообщества", — гласит заявление клуба Романа Абрамовича.

Тем временем, свое официальное заявление распространила и Суперлига. Флорентино Перес отказывается признавать свое детище мертворожденным.

"Учитывая текущие обстоятельства, мы заново определим самые важные шаги, чтобы придать проекту новый облик", — гласит заявление Суперлиги.


Метки Европейская Суперлига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 03:20

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 21.04.2021 04:20 # hammersmith
    До последнего были за антифутбольную суперлигу, суки пенсовские.

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  2. high-malvern 21.04.2021 04:12 # high-malvern
    Глейзеры, Генри и Кроенке мрази те еще.

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  3. van-dijk 21.04.2021 03:51 # van-dijk
    Кто последний, тот тухлое яйцо. Тухельси.

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  4. true-manc 21.04.2021 03:33 # true-manc
    Адепты суперлиги обосрались за 2 дня, но зато успели себе намечтать полные штаны: и о формате турнира, и о новых участниках, и о премиальных, и о потолке зарплат. Теперь будут тут вонять еще долго.

    В стойло, быдло!


    "Суперлига топ"(с) супертупицы
    "Суперлиге быть" (с) супертупицы
    "Перес красавчик" (с) супертупицы
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    "Суперлигу затеяли сильнейшие" (с) супертупицы

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