"Челси" последним из английских клубов подтвердил выход из Суперлиги

Последним из числа клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги "Челси" объявил о разрыве отношений с Европейской Суперлигой.

Напомним, во вторник вечером, незадолго до начала матча Премьер-Лиги между "Челси" и "Брайтоном", авторитетное издание BBC сообщило, что "синие" готовят документацию по выходу из Суперлиги.



Первым из числа 12 клубов-основателей Суперлиги о выходе из проекта официально объявил "Челси". Вскоре то же самое одновременно сделали "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", причем "канониры" — единственные, кто полноценно извинились перед фанатами.



А спустя три часа после окончания матча на "Стэмфорд Бридж" и со стороны "Челси" последовало официальное подтверждение. Таким образом, все шесть английских клубов отказались от участия в Суперлиге.



"Как сообщалось ранее этим вечером, футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что мы инициировали официальные процедуры по выходу из группы, развивающей проект Европейской Суперлиги".



"Объявив о присоединении к группе ранее на текущей неделе, теперь мы всецело это обдумали и решили, что наше дальнейшее участие в этом проекте не соответствует лучшим интересам клуба, наших болельщиков и всего футбольного сообщества", — гласит заявление клуба Романа Абрамовича.



Тем временем, свое официальное заявление распространила и Суперлига. Флорентино Перес отказывается признавать свое детище мертворожденным.



"Учитывая текущие обстоятельства, мы заново определим самые важные шаги, чтобы придать проекту новый облик", — гласит заявление Суперлиги.