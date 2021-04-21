"Арсенал", "Ливерпуль", МЮ, "Тоттенхэм" тоже вышли из Суперлиги

Баннеры фанатов Ливерпуля "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" одновременно объявили о своем выходе из Европейской Суперлиги.

Став первым клубом, официально отказавшимся от участия в Суперлиге, вскоре "Манчестер Сити" обрел сторонников. Теперь не остается никаких сомнений, что амбициозный проект по созданию нового соревнования, будет провален.

Помимо стандартного заявления о выходе из Суперлиги, "Арсенал" также обратился к своим болельщикам с открытым письмом, которое заканчивается фразой "мы вас услышали".

"Мы совершили ошибку, и мы извиняемся за это", — говорится в письме "канониров".

Легкое чувство вины выразил и президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.

"Мы сожалеем, что вызвали беспокойство и огорчение идеей насчет Европейской Суперлиги. Мы чувствовали, что нашему клубу важно участвовать в развитии новой структуры, которая была задумана, чтобы обеспечить более тщательный контроль за финансовым фейр-плей, более высокую финансовую устойчивость, а также более значительную поддержку всей футбольной пирамиде", — объясняет Леви.

"Челси" пока не выпустил официальное заявление, однако английская пресса уверена, что это вопрос времени.


Метки Арсенал, Европейская Суперлига, Ливерпуль, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 01:20

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Последние комментарии:




  1. mcart 21.04.2021 01:44 # mcart
    Сегодня футбол умер для меня окончательно.

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  2. mafia 21.04.2021 01:42 # mafia
    Это были лучшие 2 дня на фапле за много лет
    тупа факт
    Спасибо всем Суперлиговцам, вы были лучшими
    Спасибо и хейтерам, без вас не было бы всего этого
    ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА

    (ответить)

  3. danilych89 21.04.2021 01:41 # danilych89
    пацаны к успеху шли, но не фортануло))
    думали, что народ схавает, и в то время, как 20 клубов будут пилить кучу бабла, остальные забьют на спортивную конкуренцию.

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  4. anabanana94 21.04.2021 01:41 # anabanana94
    https://vk.com/wall-15474997_652261

    Ору

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  5. hammersmith 21.04.2021 01:38 # hammersmith
    фсг не привыкать обсераться, столько фэйлов уже за этими лохозаврами

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  6. thegodfather 21.04.2021 01:38 # thegodfather
    Томас Тухель – о Суперлиге:

    «На меня эти новости повлияли, так что, думаю, на игроков тоже. Перед матчем мы говорили лишь о Суперлиге – и больше ни о чем. Никто не спрашивал о матче. Вот как все было.

    Следует признать, что эта тема отвлекла нас. Мы старались создать атмосферу, необходимую для победы в матче, но не сумели».



    ебаная суперлига тупо злооооооооооо

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  7. anabanana94 21.04.2021 01:36 # anabanana94
    Леви прекрасен, всегда говорит как есть и не боится мнения со стороны!

    COME ON YOU SPURS

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  8. mugabe 21.04.2021 01:35 # mugabe
    Но самое смешное в этой истории - это крах петунхема. Неустойка чмоуру - 30 лямов, общий долг в 800 и перспектива в следующем сезоне играть в суперлиге конференций с дюделанжами, лехами, тиролями лол. Думаю Леви стоит поскорее подобрать калибр из которого он застрелит анубанану и застрелится сам уехехехехе
    рип петунхем

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  9. hammersmith 21.04.2021 01:34 # hammersmith
    "Мы совершили ошибку, и мы извиняемся за это", — говорится в письме "канониров".


    Источник: http://fapl.ru/posts/85415/?c=1#c7331010

    этим сабмиссивам лишь бы извиниться

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  10. thegodfather 21.04.2021 01:31 # thegodfather
    супершлюк и суперомар, какая романтика)
    вухахаха
    супердолбоебы))))
    суперлига прожила 2 дня, а они будут супердолбоебами навечно вухахаха

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  11. brown-ale 21.04.2021 01:30 # brown-ale
    Челси просто от конкурентов избавился.

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  12. mugabe 21.04.2021 01:29 # mugabe
    По всеобщему ликованию быдла можно сделать вывод что футбол сегодня проиграл навсегда.

    #суперчолсбери_живи

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  13. hammersmith 21.04.2021 01:29 # hammersmith
    СУПЕРЛИПА ЗАТЕРПЕЛА

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  14. slash-lfc 21.04.2021 01:27 # slash-lfc
    Членси ещё колеблется ахахахахахх. Пидорастер опять обоссался))

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  15. kos9k 21.04.2021 01:25 # kos9k
    челси вухахахаха

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  16. billy-bones 21.04.2021 01:25 # billy-bones
    Ну все правильно, Астер начал всю эту заварушку с забастовкой фанатов, но Баласк не дает Челси выйти своими аргументами. Абрамович не знает уже, к кому прислушаться.

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  17. sir-alexferguson 21.04.2021 01:24 # sir-alexferguson
    общество пока не готово. слишком резко с вилами на быков пошли. надо через окна эвертона(о) менять им прошивку

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  18. cheburek-from-kz 21.04.2021 01:24 # cheburek-from-kz
    В этой ситуации больше всего жалко Ливерпуль . Ещё вчера они были твёрдыми участниками Суперлиги, а завтра им снова бороться за попадание в лигу Конференций .

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  19. true-manc 21.04.2021 01:23 # true-manc
    18.04.2021 18:32 #
    true-manc
    "Европейская Суперлига" - это худшая после коммунизма идея, которую только рождал человеческий мозг. Жалко, что так много команд ведётся на подобный развод и мчится к уничтожению действующей отлаженной системы.
    Перестреляйте всех футбольных революционеров и их идеологов, пока не будет поздно.
    Источник: http://fapl.ru/posts/85360/?c=1#c7326425

    19.04.2021 19:46 #
    true-manc
    В английском футболе должен найтись свой герой вроде Маннергейма, который передушит всю суперлиговую революционную сволочь и сохранит процветание АПЛ
    Источник: http://fapl.ru/posts/85379/?c=1#c7328083
    _______________________________________________________________________________________
    ГЕРОЙ НАШЁЛСЯ! МАНСУР КОРОЛЬ!!!
    УРА ПОБЕДЕ!
    СУПЕРЛИГОВСКОЕ БЫДЛО, В СТОЙЛО!

    (ответить)

  20. mafia 21.04.2021 01:21 # mafia
    хахахахах бля Челси еще держится
    астер опять обоссан

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