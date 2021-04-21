"Арсенал", "Ливерпуль", МЮ, "Тоттенхэм" тоже вышли из Суперлиги

"Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" одновременно объявили о своем выходе из Европейской Суперлиги.

Став первым клубом, официально отказавшимся от участия в Суперлиге, вскоре "Манчестер Сити" обрел сторонников. Теперь не остается никаких сомнений, что амбициозный проект по созданию нового соревнования, будет провален.



Помимо стандартного заявления о выходе из Суперлиги, "Арсенал" также обратился к своим болельщикам с открытым письмом, которое заканчивается фразой "мы вас услышали".



"Мы совершили ошибку, и мы извиняемся за это", — говорится в письме "канониров".



Легкое чувство вины выразил и президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.



"Мы сожалеем, что вызвали беспокойство и огорчение идеей насчет Европейской Суперлиги. Мы чувствовали, что нашему клубу важно участвовать в развитии новой структуры, которая была задумана, чтобы обеспечить более тщательный контроль за финансовым фейр-плей, более высокую финансовую устойчивость, а также более значительную поддержку всей футбольной пирамиде", — объясняет Леви.



"Челси" пока не выпустил официальное заявление, однако английская пресса уверена, что это вопрос времени.