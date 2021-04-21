"Арсенал", "Ливерпуль", МЮ, "Тоттенхэм" тоже вышли из Суперлиги
"Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" одновременно объявили о своем выходе из Европейской Суперлиги.
Став первым клубом, официально отказавшимся от участия в Суперлиге, вскоре "Манчестер Сити" обрел сторонников. Теперь не остается никаких сомнений, что амбициозный проект по созданию нового соревнования, будет провален.
Помимо стандартного заявления о выходе из Суперлиги, "Арсенал" также обратился к своим болельщикам с открытым письмом, которое заканчивается фразой "мы вас услышали".
"Мы совершили ошибку, и мы извиняемся за это", — говорится в письме "канониров".
Легкое чувство вины выразил и президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.
"Мы сожалеем, что вызвали беспокойство и огорчение идеей насчет Европейской Суперлиги. Мы чувствовали, что нашему клубу важно участвовать в развитии новой структуры, которая была задумана, чтобы обеспечить более тщательный контроль за финансовым фейр-плей, более высокую финансовую устойчивость, а также более значительную поддержку всей футбольной пирамиде", — объясняет Леви.
"Челси" пока не выпустил официальное заявление, однако английская пресса уверена, что это вопрос времени.
21.04.2021 01:20
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Последние комментарии:
Сегодня футбол умер для меня окончательно.
(ответить)
Это были лучшие 2 дня на фапле за много лет
тупа факт
Спасибо всем Суперлиговцам, вы были лучшими
Спасибо и хейтерам, без вас не было бы всего этого
ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА
(ответить)
пацаны к успеху шли, но не фортануло))
думали, что народ схавает, и в то время, как 20 клубов будут пилить кучу бабла, остальные забьют на спортивную конкуренцию.
(ответить)
https://vk.com/wall-15474997_652261
Ору
(ответить)
фсг не привыкать обсераться, столько фэйлов уже за этими лохозаврами
(ответить)
Томас Тухель – о Суперлиге:
«На меня эти новости повлияли, так что, думаю, на игроков тоже. Перед матчем мы говорили лишь о Суперлиге – и больше ни о чем. Никто не спрашивал о матче. Вот как все было.
Следует признать, что эта тема отвлекла нас. Мы старались создать атмосферу, необходимую для победы в матче, но не сумели».
ебаная суперлига тупо злооооооооооо
(ответить)
Леви прекрасен, всегда говорит как есть и не боится мнения со стороны!
COME ON YOU SPURS
(ответить)
Но самое смешное в этой истории - это крах петунхема. Неустойка чмоуру - 30 лямов, общий долг в 800 и перспектива в следующем сезоне играть в суперлиге конференций с дюделанжами, лехами, тиролями лол. Думаю Леви стоит поскорее подобрать калибр из которого он застрелит анубанану и застрелится сам уехехехехе
рип петунхем
(ответить)
"Мы совершили ошибку, и мы извиняемся за это", — говорится в письме "канониров".
Источник: http://fapl.ru/posts/85415/?c=1#c7331010
этим сабмиссивам лишь бы извиниться
(ответить)
супершлюк и суперомар, какая романтика)
вухахаха
супердолбоебы))))
суперлига прожила 2 дня, а они будут супердолбоебами навечно вухахаха
(ответить)
Челси просто от конкурентов избавился.
(ответить)
По всеобщему ликованию быдла можно сделать вывод что футбол сегодня проиграл навсегда.
#суперчолсбери_живи
(ответить)
СУПЕРЛИПА ЗАТЕРПЕЛА
(ответить)
Членси ещё колеблется ахахахахахх. Пидорастер опять обоссался))
(ответить)
челси вухахахаха
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Ну все правильно, Астер начал всю эту заварушку с забастовкой фанатов, но Баласк не дает Челси выйти своими аргументами. Абрамович не знает уже, к кому прислушаться.
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общество пока не готово. слишком резко с вилами на быков пошли. надо через окна эвертона(о) менять им прошивку
(ответить)
В этой ситуации больше всего жалко Ливерпуль . Ещё вчера они были твёрдыми участниками Суперлиги, а завтра им снова бороться за попадание в лигу Конференций .
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18.04.2021 18:32 #
true-manc
"Европейская Суперлига" - это худшая после коммунизма идея, которую только рождал человеческий мозг. Жалко, что так много команд ведётся на подобный развод и мчится к уничтожению действующей отлаженной системы.
Перестреляйте всех футбольных революционеров и их идеологов, пока не будет поздно.
Источник: http://fapl.ru/posts/85360/?c=1#c7326425
19.04.2021 19:46 #
true-manc
В английском футболе должен найтись свой герой вроде Маннергейма, который передушит всю суперлиговую революционную сволочь и сохранит процветание АПЛ
Источник: http://fapl.ru/posts/85379/?c=1#c7328083
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ГЕРОЙ НАШЁЛСЯ! МАНСУР КОРОЛЬ!!!
УРА ПОБЕДЕ!
СУПЕРЛИГОВСКОЕ БЫДЛО, В СТОЙЛО!
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хахахахах бля Челси еще держится
астер опять обоссан
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