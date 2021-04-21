"Челси" и "Брайтон" разыграли унылую ничью без голов

"Челси", опустошенный морально и физически, сыграл унылую безголевую ничью с "Брайтоном".

По сравнению с победой над "Манчестер Сити" в Кубке Англии в стартовый состав "синих" вернулись Андреас Кристенсен, Курт Зума, Маркос Алонсо, Кристиан Пулишич и Кай Хаверц. Кепа Аррисабалага остался на воротах.



Относительно безголевого матча против "Эвертона" главный тренер "чаек" Грэм Поттер освежил стартовый состав своей команды с помощью Дэна Берна, Адама Уэбстера и Алексиса Макаллистера.



Первый тайм матча на "Стэмфорд Бридж" оказался небогат на события. А опасный момент и вовсе был только один — на 20-й минуте после двух ляпов обороны "Брайтона" Кай Хаверц наносил удар из района 11-метровой отметки, но Роберт Санчес выручил свою команду.



Был еще дальний удар Зума, когда мяч полетел прямо в Санчеса, но в остальном до перерыва игра откровенно вызывала тоску.



Во втором тайме шла столь же унылая игра с той лишь разницей, что "Брайтон" стал чуть посмелее.



Именно гости создали лучший момент в матче. Это случилось на 79-й минуте, когда Данни Уэлбек едва не наказал Жоржиньо за грубую потерю мяча, с дистанции пробив в штангу.



В свете событий, связанных с Европейской Суперлигой, эта игра в любом случае отошла бы на второй план, поэтому команды решили не напрягаться. "Челси" положил в свой карман одно очко и поднялся на четвертое место, а "Брайтон" сделал маленький шажок к продлению прописки в Премьер-Лиге.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче