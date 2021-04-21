"Челси" и "Брайтон" разыграли унылую ничью без голов
"Челси", опустошенный морально и физически, сыграл унылую безголевую ничью с "Брайтоном".
По сравнению с победой над "Манчестер Сити" в Кубке Англии в стартовый состав "синих" вернулись Андреас Кристенсен, Курт Зума, Маркос Алонсо, Кристиан Пулишич и Кай Хаверц. Кепа Аррисабалага остался на воротах.
Относительно безголевого матча против "Эвертона" главный тренер "чаек" Грэм Поттер освежил стартовый состав своей команды с помощью Дэна Берна, Адама Уэбстера и Алексиса Макаллистера.
Первый тайм матча на "Стэмфорд Бридж" оказался небогат на события. А опасный момент и вовсе был только один — на 20-й минуте после двух ляпов обороны "Брайтона" Кай Хаверц наносил удар из района 11-метровой отметки, но Роберт Санчес выручил свою команду.
Был еще дальний удар Зума, когда мяч полетел прямо в Санчеса, но в остальном до перерыва игра откровенно вызывала тоску.
Во втором тайме шла столь же унылая игра с той лишь разницей, что "Брайтон" стал чуть посмелее.
Именно гости создали лучший момент в матче. Это случилось на 79-й минуте, когда Данни Уэлбек едва не наказал Жоржиньо за грубую потерю мяча, с дистанции пробив в штангу.
В свете событий, связанных с Европейской Суперлигой, эта игра в любом случае отошла бы на второй план, поэтому команды решили не напрягаться. "Челси" положил в свой карман одно очко и поднялся на четвертое место, а "Брайтон" сделал маленький шажок к продлению прописки в Премьер-Лиге.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
21.04.2021 00:10
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Последние комментарии:
А вот и первый результат диверсии науськаной империалистами толпы холопов. Безвольная масса перекрыла доступ автобусу с командой, не дав клубу нормально подготовиться к матчу, задизморалила игроков, которые уже мечтали выступать в лучшей лиге в истории футбола и даже успели позвонить своим мамамам и сообщить, что достигли вершины своей футбольной карьеры. Как результат - отсутствие настроения в раздевалке и мотивации на по поле после предательского удара бывших фанатов.
Сколько еще футбол будет страдать от деятельности лицемеров? Предать анафеме изгоев, как показала практика, было слишком мягкой мерой. Думаю, что уголовное наказание за подобные действия - это вопрос времени.
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Тухель сгорел в конце, думал ищи 3 очка, а тут род конец игры мог и проиграть. У Брайтона всегда есть шансы.
(ответить)
Бен Уайт аж сгорел нахой, его наверное в детстве священник выеб в синей сутане
(ответить)
Этот матч доказал всем, что АПЛ намного лучше Супер-лиги.
Слава Украине
(ответить)
Закономерный слив очков вслед за ВХЮ Лестером и Ливеркой. Ах да, ещё и Арсенал но это уже другая история..
(ответить)
надо было президентом суперлиги выбирать путина
не додумались чувачки
(ответить)
похуилси на них
(ответить)
Бля бля проёбано 5 очей Вестбром и Брайтон.... там где обязаны были иметь +6
(ответить)
колесник пыжится каждый раз маур такой маур лох, он свое оттренировал и тд
тем временем маур заработал только на увольнениях 90 млн евро
ну и кто блять здесь лох
(ответить)
Чуть не проиграли Брайтону свое место в Суперлиге.
(ответить)
Комментатор был под стать матчу - такое же унылое гамно.
(ответить)
Нормально, спасение футбольного мира+ничья = не самый плохой день. Брайтон был хорош, даже очень. Затея с Маунтом в центре провалилась, Канте очень не хватало. Ладно, движемся дальше. Но календарь, конечно, ад. Тухлому надо очень постараться, чтоб в 4-ку залезть.
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так-то хороший матч был, боевой. брайтон очень симпатично играет, не хотелось бы терять такую команду в апл, но поттер скорее всего на повышение пойдет, чего впрочем и заслуживает своей работой, спокойствием и учтивостью. ему бы в команду игроков повыше классом, тогда расцветет.
вот, кстати, для петушков здравый вариант, основательный тренер по типу почеттино, которого они потеряли
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чупси в большинстве сумел отразить натиск напористого брайтона и спасти свое пенсионное очко
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матч дерьмо тотальное
у игроков желание или сил не было от слова совсем.
жоржинья ваще труп еле ползал.
ничья так ничья, идем дальше. Но тухель слишком рискует остаться у разбитого корыта.
В АПЛ 2 раза уже наказан за свои полурезервы. А это 5 очей потеряно на ровном месте.
Понимаю что все силы на ЛЧ, но как бы не остаться ни с чем.
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охохохохо суперчорли в деле
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Почему не на главной?
(ответить)
Ну что сторонники продажной УЕФА, вам понравился этот унылый матч?
Почему мы вообще должны смотреть матчи с этими зассаными Брайтонами, Брайтон-Бичами и просто бичами? Пусть играют между собой, а я хочу смотреть каждую неделю качественный футбол, где Сити будет играть с Реалом, Интером и Миланом!
Мы должны вернуться в Суперлигу! Быть с лучшими!
СУ-ПЕР-ЛИ-ГА! СУ-ПЕР-ЛИ-ГА!
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ожидаемо, Брайтон пояснил щелсею за Суперлигу и где их место
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