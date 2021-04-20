"Манчестер Сити" подтвердил выход из проекта Европейской Суперлиги
"Манчестер Сити" первым из 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги официально объявил о выходе из проекта.
Несмотря на то, что президент Суперлиги Флорентино Перес заявил, что каждый из 12 клубов, включая "большую шестерку" Премьер-Лиги, заключил "контракт с обязательствами", невероятный шквал критики со стороны общественности заставил "горожан" отступить.
"Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что мы инициировали процедуры по выходу из группы, развивающей планы насчет Европейской Суперлиги", — гласит короткое заявление клуба с "Этихад".
Добавим, о создании Суперлиги было объявлено менее 48 часов назад.
20.04.2021 23:30
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Последние комментарии:
Недооценка соперника после МС. Неправильное использование Маунта в центре рядом с Жоржем где первый был полным нулем. Перемудрил с составом Тухельси. Вообщем одно очко при такой игре за счастье.
Отскок Тухельси
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Научитесь сначала хотя бы с Челси играть, а потом уж думайте о Реале и Интере.
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Что мы имеем ток сити вышел из Суперлиги ухехеехх
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Протухельси ухееххех
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Норм челси глинку помесили.
Красиво.
Тухель переоценивает резерв пенсов.
Как бы не остался у разбитого корыта. На апл так нельзя забивать. Это не очевидный забив, но перегиб.
Но и тима мертвая после мс. Жоржинья ваще труп еле ползал
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Позорище.
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КОРОЛИ
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Полный Тухелси
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Перес уходит, я ебал че происходит ухеххехеех
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Брайтона отправить к Реалу в лч
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СУУУУПЕЕРПЕЕЕЕЕНИИИИССЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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Ссаный Сити так и остался самым конченным клубом в истории
тупа кинул всех
просто ублюдки
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Сегодня узнал, что Астер спас мир от создания Суперлиги. Чех с ним даже поговорить вышел, жаль только какие-то англы на заднем плане мешали своими криками.
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вопрос, пенсопетеки хоть один момент за игру голевой создали? я что то не помню))
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Мунт пиздец весь матч никакой
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Перес сегодня объявит об отставке.
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Пенсов в ЛЕ отправить!
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СУПЕРПЕНИСЫ
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Брайтон в Суперлигу! Играют намного лучше пенсо6лядей
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ебаааать отскакиваем....
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