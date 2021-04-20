"Манчестер Сити" подтвердил выход из проекта Европейской Суперлиги

Этихад "Манчестер Сити" первым из 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги официально объявил о выходе из проекта.

Несмотря на то, что президент Суперлиги Флорентино Перес заявил, что каждый из 12 клубов, включая "большую шестерку" Премьер-Лиги, заключил "контракт с обязательствами", невероятный шквал критики со стороны общественности заставил "горожан" отступить.

"Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что мы инициировали процедуры по выходу из группы, развивающей планы насчет Европейской Суперлиги", — гласит короткое заявление клуба с "Этихад".

Добавим, о создании Суперлиги было объявлено менее 48 часов назад.


Метки Европейская Суперлига, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 23:30

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Последние комментарии:




  1. yamateh 21.04.2021 00:12 # yamateh
    Недооценка соперника после МС. Неправильное использование Маунта в центре рядом с Жоржем где первый был полным нулем. Перемудрил с составом Тухельси. Вообщем одно очко при такой игре за счастье.
    Отскок Тухельси

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  2. sausage 21.04.2021 00:10 # sausage
    Научитесь сначала хотя бы с Челси играть, а потом уж думайте о Реале и Интере.

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  3. felix-the-cat 21.04.2021 00:10 # felix-the-cat
    Что мы имеем ток сити вышел из Суперлиги ухехеехх

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  4. felix-the-cat 21.04.2021 00:10 # felix-the-cat
    Протухельси ухееххех

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  5. thegodfather 21.04.2021 00:10 # thegodfather
    Норм челси глинку помесили.
    Красиво.

    Тухель переоценивает резерв пенсов.

    Как бы не остался у разбитого корыта. На апл так нельзя забивать. Это не очевидный забив, но перегиб.

    Но и тима мертвая после мс. Жоржинья ваще труп еле ползал

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  6. golokante 21.04.2021 00:09 # golokante
    Позорище.

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  7. anabanana94 21.04.2021 00:09 # anabanana94
    КОРОЛИ

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  8. hachidlo 21.04.2021 00:08 # hachidlo
    Полный Тухелси

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  9. felix-the-cat 21.04.2021 00:02 # felix-the-cat
    Перес уходит, я ебал че происходит ухеххехеех

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  10. yamateh 21.04.2021 00:02 # yamateh
    Брайтона отправить к Реалу в лч

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  11. forester 21.04.2021 00:02 # forester
    СУУУУПЕЕРПЕЕЕЕЕНИИИИССЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

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  12. mafia 21.04.2021 00:01 # mafia
    Ссаный Сити так и остался самым конченным клубом в истории
    тупа кинул всех
    просто ублюдки

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  13. billy-bones 21.04.2021 00:00 # billy-bones
    Сегодня узнал, что Астер спас мир от создания Суперлиги. Чех с ним даже поговорить вышел, жаль только какие-то англы на заднем плане мешали своими криками.

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  14. scauzer11 20.04.2021 23:59 # scauzer11
    вопрос, пенсопетеки хоть один момент за игру голевой создали? я что то не помню))

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  15. chelsiukpro 20.04.2021 23:58 # chelsiukpro
    Мунт пиздец весь матч никакой

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  16. felix-the-cat 20.04.2021 23:57 # felix-the-cat
    Перес сегодня объявит об отставке.

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  17. mafia 20.04.2021 23:56 # mafia
    Пенсов в ЛЕ отправить!

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  18. forester 20.04.2021 23:56 # forester
    СУПЕРПЕНИСЫ

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  19. kos9k 20.04.2021 23:55 # kos9k
    Брайтон в Суперлигу! Играют намного лучше пенсо6лядей

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  20. skydreams 20.04.2021 23:55 # skydreams
    ебаааать отскакиваем....

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