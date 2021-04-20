"Манчестер Сити" подтвердил выход из проекта Европейской Суперлиги

"Манчестер Сити" первым из 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги официально объявил о выходе из проекта.

Несмотря на то, что президент Суперлиги Флорентино Перес заявил, что каждый из 12 клубов, включая "большую шестерку" Премьер-Лиги, заключил "контракт с обязательствами", невероятный шквал критики со стороны общественности заставил "горожан" отступить.



"Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что мы инициировали процедуры по выходу из группы, развивающей планы насчет Европейской Суперлиги", — гласит короткое заявление клуба с "Этихад".



Добавим, о создании Суперлиги было объявлено менее 48 часов назад.