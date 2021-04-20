Игроки "Ливерпуля" публично выступили против Европейской Суперлиги
Игроки "Ливерпуля" во главе с капитаном Джорданом Хендерсоном публично выразили свой протест Европейской Суперлиге.
Согласно слухам, "Ливерпуль" был одним из главных инициаторов создания Европейской Лиги, которая оказалась на грани развала спустя два после своего рождения.
Однако решение участвовать в этом проекте принималось без ведома главного тренера Юргена Клоппа и его игроков, которые сейчас распространили одинаковое заявление в социальных сетях.
"Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это случилось. Такова наша коллективная позиция. Наша преданность этому футбольному клубу абсолютно безгранична. Ты никогда не будешь один", — гласит заявление.
20.04.2021 23:15
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Последние комментарии:
Спасибо, что посражались за нас.
За игроков Челчи сражаются их фанаты)))
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Привыкайте играть с кабаками и филипсами, ебланы
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Да эти товарняки кроме евреев и кучки дегенератов нах никому не нужны. Футболисты бы выходили отбывать номер. Кому этот картонно-кабинетный кубок был бы нужен?
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Чмошная хонда заруинила все как обычно
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портовые шлюхи обоссаны. давайте следующих
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топово обоссываю)))
просто топово
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Ещё бы футболисты перестали бы на коленях стоять перед свистком и было бы охуенно бы, коллективно бы решили бы долбоёб бы
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Ну а Ливер, МЮ и Арсенал всё равно как инициаторов шабаша нужно дисквалифицировать и отправить в четвёртый дивизион.
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Я тоже за ЮНВА
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Напоминаю, что говорили суперлиговцы этого сайта:
>Суперлига - решенный вопрос, всё давно схвачено.
>За Суперлигой будущее. Её задумали умнейшие и затеяли сильнейшие.
Итог: обосрались на второй день.
Филателисты суперлиговские, будете еще кукарекать про вашу футбольную революцию?
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