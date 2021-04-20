Игроки "Ливерпуля" публично выступили против Европейской Суперлиги

Игроки "Ливерпуля" во главе с капитаном Джорданом Хендерсоном публично выразили свой протест Европейской Суперлиге.

Согласно слухам, "Ливерпуль" был одним из главных инициаторов создания Европейской Лиги, которая оказалась на грани развала спустя два после своего рождения.



Однако решение участвовать в этом проекте принималось без ведома главного тренера Юргена Клоппа и его игроков, которые сейчас распространили одинаковое заявление в социальных сетях.



"Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это случилось. Такова наша коллективная позиция. Наша преданность этому футбольному клубу абсолютно безгранична. Ты никогда не будешь один", — гласит заявление.



