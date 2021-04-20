Игроки "Ливерпуля" публично выступили против Европейской Суперлиги

Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон Игроки "Ливерпуля" во главе с капитаном Джорданом Хендерсоном публично выразили свой протест Европейской Суперлиге.

Согласно слухам, "Ливерпуль" был одним из главных инициаторов создания Европейской Лиги, которая оказалась на грани развала спустя два после своего рождения.

Однако решение участвовать в этом проекте принималось без ведома главного тренера Юргена Клоппа и его игроков, которые сейчас распространили одинаковое заявление в социальных сетях.

"Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это случилось. Такова наша коллективная позиция. Наша преданность этому футбольному клубу абсолютно безгранична. Ты никогда не будешь один", — гласит заявление.

Заявление игроков Ливерпуля


Метки Европейская Суперлига, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 23:15

Количество просмотров Просмотров: 1201

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 20.04.2021 23:37 # alexander-arnold
    Спасибо, что посражались за нас.
    За игроков Челчи сражаются их фанаты)))

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  2. kos9k 20.04.2021 23:27 # kos9k
    Привыкайте играть с кабаками и филипсами, ебланы

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  3. role-playin 20.04.2021 23:27 # role-playin
    Да эти товарняки кроме евреев и кучки дегенератов нах никому не нужны. Футболисты бы выходили отбывать номер. Кому этот картонно-кабинетный кубок был бы нужен?

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  4. electric 20.04.2021 23:25 # electric
    Чмошная хонда заруинила все как обычно

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  5. mugabe 20.04.2021 23:23 # mugabe
    портовые шлюхи обоссаны. давайте следующих

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  6. superperez101 20.04.2021 23:22 # superperez101
    топово обоссываю)))
    просто топово

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  7. mancunia-planet 20.04.2021 23:20 # mancunia-planet
    Ещё бы футболисты перестали бы на коленях стоять перед свистком и было бы охуенно бы, коллективно бы решили бы долбоёб бы

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  8. true-manc 20.04.2021 23:20 # true-manc
    Ну а Ливер, МЮ и Арсенал всё равно как инициаторов шабаша нужно дисквалифицировать и отправить в четвёртый дивизион.

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  9. infamous 20.04.2021 23:18 # infamous
    Я тоже за ЮНВА

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  10. true-manc 20.04.2021 23:18 # true-manc
    Напоминаю, что говорили суперлиговцы этого сайта:
    >Суперлига - решенный вопрос, всё давно схвачено.
    >За Суперлигой будущее. Её задумали умнейшие и затеяли сильнейшие.

    Итог: обосрались на второй день.

    Филателисты суперлиговские, будете еще кукарекать про вашу футбольную революцию?

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