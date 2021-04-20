Внук Шенкли попросил убрать статую деда от "Энфилда"

Внук Билла Шенкли попросил "Ливерпуль" убрать статую своего легендарного деда от "Энфилда".

39-летний Крис Карлайн безмерно гордится достижениями своего деда, а также управляет благотворительным фондом Shankly Foundation и является директором отеля "Шенкли" в центре Ливерпуля.



Внук Шенкли чувствует, что американские владельцы "Ливерпуля" предали идеалы его деда, согласившись на участие в Европейской Суперлиге.



"Я знаю, что прямо сейчас моего деда цитируют чаще, чем когда-либо, и это справедливо, потому что он хотел для клуба совершенно другое, нежели то, что происходит".



"Я потрясен и сбит с толку. Когда говоришь о футбольном клубе "Ливерпуль", его истории и корнях, ты можешь привести семь, восемь или девять цитат деда, которые все являются уместными для текущей ситуации — например, про социализм, жадность и святую троицу".



"Но я также вспоминаю одно из его менее известных высказываний. Оно из его книги, где он говорит о своем желании, чтобы футбольный клуб был ближе к фанатам, а фанаты ближе к футбольному клубу. И он достиг этого".



"Не будет преувеличением сказать, что он будет вертеться в своем гробу из-за текущей ситуации, потому что происходящее не может быть оторвано от его идеалов еще сильнее".



"Если есть такая возможность, я был бы рад, чтобы его статую убрали".



"Больше всего меня ранит то, что "Ливерпуль" обладает историей и традициями, которые он создал, делая дела правильным образом, и это неприемлемо, что "Ливерпуль" стал одним из шести клубов, которые собираются участвовать в Суперлиге", — цитирует Карлайна Liverpool Echo.