"Челси" решил выйти из Суперлиги
"Челси" начал готовить документацию по выходу из Европейской Суперлиги.
Напомним, в ночь в воскресенья на понедельник "Челси" стал одним из 12 европейских клубов, подтвердивших свое участие в Европейской Суперлиги.
Затем президент Суперлиги Флорентино Перес заявил, что все клубы-основатели соревнования взяли на себя определенные обязательства, заключив соглашения, а потому просто не могут взять и уйти.
Но именно это "Челси" и собирается теперь сделать, утверждает BBC. На "Стэмфорд Бридж" недооценили ту негативную реакцию, которое вызвало решение променять Лигу Чемпионов на закрытое соревнование для избранных клубов.
Добавим, добираясь на свой стадион в преддверии матча Премьер-Лиги против "Брайтона", команда "Челси" столкнулась со взбешенными фанатами, успокаивать которых из автобуса лично вышел технический советник клуба Петр Чех.
20.04.2021 21:00
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Последние комментарии:
Да наверняка сейчас Чифиров стоит на коленях и умоляет всех вернуться
пообещав больше денег и тд. Главное эти клубы смогли привлечь их внимание и перемены не за горами. При любом раскладе футбол уже не будет прежним. Нужны и будут серьезные перемены. Начинать надо с упразднения сраных лишних турниров, Кубок Лиги, Лига наций и тд
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Изза школоты-толпы из 200 фанов около помойки бридж Абрамович решил выйти из Супер лиги (с)
Вест Медиа Украина
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Великий Ливерпуль не будет участвовать в суперзашкварлиге.
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Источник: http://fapl.ru/posts/85391/?c=1#c7330127
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Пхахаха зассали лохи
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набросаю ситуацию на завтра как сегодня на лицо астера
официальное заявление пенсионного фонда:
вы вас наeбали, чтобы техническое не словить из-за вас - мудаков никчемных
ахахаххаха
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Лузерка в своей провинции расспряталась по будкам, а самый великий вратарь своим ораторством успокаивает мнготысячнуЮ армию фанатов, уверен, это вброс согласован со всеми участниками СуперЛиги, журналисты в сговоре с ними,это точно.
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ахахаха охохохохо всегда было известно что у пососалси основная фан база имеет орицательный IQ
был шанс у обосалси стать супертухельси, но обоссанцы обсушиваться не захотели охохохохохо ахахахаха
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Лохи, ахвхвхахахахахах.
Но bbc на стороне правительства, не удивительна такая инфа даже и от ская
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Не прошло и 48 часов...
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исключаем пенсов из суперов, ничего личного:)
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Если гимном СуперЛиги не будет песня Лил Пампа, то её действительно можно выбросить в мусорку.
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что ж ты фраер сдал назад....
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Зеротуриков с победой
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