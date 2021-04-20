"Челси" решил выйти из Суперлиги

Петр Чех "Челси" начал готовить документацию по выходу из Европейской Суперлиги.

Напомним, в ночь в воскресенья на понедельник "Челси" стал одним из 12 европейских клубов, подтвердивших свое участие в Европейской Суперлиги.

Затем президент Суперлиги Флорентино Перес заявил, что все клубы-основатели соревнования взяли на себя определенные обязательства, заключив соглашения, а потому просто не могут взять и уйти.

Но именно это "Челси" и собирается теперь сделать, утверждает BBC. На "Стэмфорд Бридж" недооценили ту негативную реакцию, которое вызвало решение променять Лигу Чемпионов на закрытое соревнование для избранных клубов.

Добавим, добираясь на свой стадион в преддверии матча Премьер-Лиги против "Брайтона", команда "Челси" столкнулась со взбешенными фанатами, успокаивать которых из автобуса лично вышел технический советник клуба Петр Чех.


Метки Европейская Суперлига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. spaaaarta 20.04.2021 21:11 # spaaaarta
    Да наверняка сейчас Чифиров стоит на коленях и умоляет всех вернуться
    пообещав больше денег и тд. Главное эти клубы смогли привлечь их внимание и перемены не за горами. При любом раскладе футбол уже не будет прежним. Нужны и будут серьезные перемены. Начинать надо с упразднения сраных лишних турниров, Кубок Лиги, Лига наций и тд

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  2. lexa-arsenal 20.04.2021 21:09 # lexa-arsenal
    Изза школоты-толпы из 200 фанов около помойки бридж Абрамович решил выйти из Супер лиги (с)
    Вест Медиа Украина

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  3. alcoholnarco 20.04.2021 21:09 # alcoholnarco
    Великий Ливерпуль не будет участвовать в суперзашкварлиге.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/85391/?c=1#c7330127

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  4. hammersmith 20.04.2021 21:08 # hammersmith
    Пхахаха зассали лохи

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  5. sir-alexferguson 20.04.2021 21:08 # sir-alexferguson
    набросаю ситуацию на завтра как сегодня на лицо астера

    официальное заявление пенсионного фонда:
    вы вас наeбали, чтобы техническое не словить из-за вас - мудаков никчемных


    ахахаххаха

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  6. geniusss 20.04.2021 21:08 # geniusss
    Лузерка в своей провинции расспряталась по будкам, а самый великий вратарь своим ораторством успокаивает мнготысячнуЮ армию фанатов, уверен, это вброс согласован со всеми участниками СуперЛиги, журналисты в сговоре с ними,это точно.

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  7. mugabe 20.04.2021 21:06 # mugabe
    ахахаха охохохохо всегда было известно что у пососалси основная фан база имеет орицательный IQ
    был шанс у обосалси стать супертухельси, но обоссанцы обсушиваться не захотели охохохохохо ахахахаха

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  8. lexa-arsenal 20.04.2021 21:06 # lexa-arsenal
    Лохи, ахвхвхахахахахах.
    Но bbc на стороне правительства, не удивительна такая инфа даже и от ская

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  9. brown-ale 20.04.2021 21:05 # brown-ale
    Не прошло и 48 часов...

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  10. alexomck 20.04.2021 21:04 # alexomck
    исключаем пенсов из суперов, ничего личного:)

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  11. geniusss 20.04.2021 21:04 # geniusss
    Если гимном СуперЛиги не будет песня Лил Пампа, то её действительно можно выбросить в мусорку.

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  12. timac 20.04.2021 21:03 # timac
    что ж ты фраер сдал назад....

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  13. januzaj00 20.04.2021 21:03 # januzaj00
    Зеротуриков с победой

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