"Челси" решил выйти из Суперлиги

"Челси" начал готовить документацию по выходу из Европейской Суперлиги.

Напомним, в ночь в воскресенья на понедельник "Челси" стал одним из 12 европейских клубов, подтвердивших свое участие в Европейской Суперлиги.



Затем президент Суперлиги Флорентино Перес заявил, что все клубы-основатели соревнования взяли на себя определенные обязательства, заключив соглашения, а потому просто не могут взять и уйти.



Но именно это "Челси" и собирается теперь сделать, утверждает BBC. На "Стэмфорд Бридж" недооценили ту негативную реакцию, которое вызвало решение променять Лигу Чемпионов на закрытое соревнование для избранных клубов.



Добавим, добираясь на свой стадион в преддверии матча Премьер-Лиги против "Брайтона", команда "Челси" столкнулась со взбешенными фанатами, успокаивать которых из автобуса лично вышел технический советник клуба Петр Чех.



