УЕФА и ФИФА запрещено блокировать создание Суперлиги
Испанский суд постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют права блокировать создание Европейской Суперлиги.
12 европейских клубов, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги, оказались под шквалом критики после того, как подтвердили свое участие в Европейской Суперлиге — закрытом соревновании, которое должно заменить для них Лигу Чемпионов УЕФА.
Со стороны различных футбольных организаций сразу же посыпались угрозы. Взбунтовавшимся клубам и их игрокам пригрозили дисквалификациями.
Учитывая это, возглавляемая президентом "Реала" Флорентино Пересом Суперлига, обратилась в специализированный коммерческий суд за обеспечительными мерами, сообщает The Independent.
По итогам состоявшегося сегодня в Мадриде заседания суд постановил, что ни ФИФА, ни УЕФА, ни какая-либо национальная федерация футбола "не может принимать никаких мер, которые бы запрещали, ограничивали или диктовали условия", пока дело не будет рассмотрено Фемидой всесторонним образом.
ESPN добавляет, что в данный момент УЕФА не планирует исключать "Челси", "Манчестер Сити" и "Реал" как участников Суперлиги из этого розыгрыша Лиги Чемпионов. Подготовка к полуфиналам продолжается в обычном режиме всеми сторонами.
20.04.2021 20:00
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Последние комментарии:
Обоссано.
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УЕФА и фифа куй что сделают в отношении полуфиналистов.
Но зато будет орно, если у этих клубов отберут "словесно" всё выйгранные трофеи )))
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О каких бл, четвертьфиналах идёт речь?
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Какие серьёзные аргументы
(ответить)
Испанский суд))) чиво
(ответить)
Власть советам!
(ответить)
сексуально! одобряю!
(ответить)
Как и должно было быть.
(ответить)
Потратили 1 млн.евро из бюджета 10 млрд. евро на подкуп судьи.
БРАВО СУПЕРБОССЫ!
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Героям Слава!
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УХЕХЕХЕХЕХЕХЕХ
астеройд и шлю1994 идите сюда ухехехееехех мы ссать хотим ухехеххе
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Ужас! Вы распяли футбольного Бога!
Иудеи и их суперлиговые последователи уже машут своими пейсами вприпрыжку от радости обретения "обетованного" чемпионата. Напрасно, долгий пусть только начался. Еще 40 лет разные Моисеи вроде Переса и Глейзеров будут вас водить по пустыне!
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