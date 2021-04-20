УЕФА и ФИФА запрещено блокировать создание Суперлиги

Александер Чеферин и Джанни Инфантино Испанский суд постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют права блокировать создание Европейской Суперлиги.

12 европейских клубов, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги, оказались под шквалом критики после того, как подтвердили свое участие в Европейской Суперлиге — закрытом соревновании, которое должно заменить для них Лигу Чемпионов УЕФА.

Со стороны различных футбольных организаций сразу же посыпались угрозы. Взбунтовавшимся клубам и их игрокам пригрозили дисквалификациями.

Учитывая это, возглавляемая президентом "Реала" Флорентино Пересом Суперлига, обратилась в специализированный коммерческий суд за обеспечительными мерами, сообщает The Independent.

По итогам состоявшегося сегодня в Мадриде заседания суд постановил, что ни ФИФА, ни УЕФА, ни какая-либо национальная федерация футбола "не может принимать никаких мер, которые бы запрещали, ограничивали или диктовали условия", пока дело не будет рассмотрено Фемидой всесторонним образом.

ESPN добавляет, что в данный момент УЕФА не планирует исключать "Челси", "Манчестер Сити" и "Реал" как участников Суперлиги из этого розыгрыша Лиги Чемпионов. Подготовка к полуфиналам продолжается в обычном режиме всеми сторонами.


Метки Европейская Суперлига, УЕФА, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2330

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. knvlay 20.04.2021 20:56 # knvlay
    Обоссано.

    (ответить)

  2. bmw-e34 20.04.2021 20:32 # bmw-e34
    УЕФА и фифа куй что сделают в отношении полуфиналистов.

    Но зато будет орно, если у этих клубов отберут "словесно" всё выйгранные трофеи )))

    (ответить)

  3. bmw-e34 20.04.2021 20:29 # bmw-e34
    О каких бл, четвертьфиналах идёт речь?

    (ответить)

  4. ganinilyha 20.04.2021 20:19 # ganinilyha
    Какие серьёзные аргументы

    (ответить)

  5. kagawa 20.04.2021 20:19 # kagawa
    Испанский суд))) чиво

    (ответить)

  6. m-ballack 20.04.2021 20:12 # m-ballack
    Власть советам!

    (ответить)

  7. sir-alexferguson 20.04.2021 20:08 # sir-alexferguson
    сексуально! одобряю!

    (ответить)

  8. sisyazavr 20.04.2021 20:06 # sisyazavr
    Как и должно было быть.

    (ответить)

  9. alexander-arnold 20.04.2021 20:06 # alexander-arnold
    Потратили 1 млн.евро из бюджета 10 млрд. евро на подкуп судьи.

    БРАВО СУПЕРБОССЫ!

    (ответить)

  10. alexomck 20.04.2021 20:05 # alexomck
    Героям Слава!

    (ответить)

  11. felix-the-cat 20.04.2021 20:02 # felix-the-cat
    УХЕХЕХЕХЕХЕХЕХ

    астеройд и шлю1994 идите сюда ухехехееехех мы ссать хотим ухехеххе

    (ответить)

  12. true-manc 20.04.2021 20:01 # true-manc
    Ужас! Вы распяли футбольного Бога!

    Иудеи и их суперлиговые последователи уже машут своими пейсами вприпрыжку от радости обретения "обетованного" чемпионата. Напрасно, долгий пусть только начался. Еще 40 лет разные Моисеи вроде Переса и Глейзеров будут вас водить по пустыне!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: