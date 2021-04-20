УЕФА и ФИФА запрещено блокировать создание Суперлиги

Испанский суд постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют права блокировать создание Европейской Суперлиги.

12 европейских клубов, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги, оказались под шквалом критики после того, как подтвердили свое участие в Европейской Суперлиге — закрытом соревновании, которое должно заменить для них Лигу Чемпионов УЕФА.



Со стороны различных футбольных организаций сразу же посыпались угрозы. Взбунтовавшимся клубам и их игрокам пригрозили дисквалификациями.



Учитывая это, возглавляемая президентом "Реала" Флорентино Пересом Суперлига, обратилась в специализированный коммерческий суд за обеспечительными мерами, сообщает The Independent.



По итогам состоявшегося сегодня в Мадриде заседания суд постановил, что ни ФИФА, ни УЕФА, ни какая-либо национальная федерация футбола "не может принимать никаких мер, которые бы запрещали, ограничивали или диктовали условия", пока дело не будет рассмотрено Фемидой всесторонним образом.



ESPN добавляет, что в данный момент УЕФА не планирует исключать "Челси", "Манчестер Сити" и "Реал" как участников Суперлиги из этого розыгрыша Лиги Чемпионов. Подготовка к полуфиналам продолжается в обычном режиме всеми сторонами.