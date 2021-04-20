Европейская Суперлига может укоротить матчи и создать второй дивизион

Президент Европейской Суперлиги Флорентино Перес заявил, что у нового соревнования может появиться второй дивизион, а сами матчи могут стать короче.

Шесть английских клубов, три испанских и три итальянских уже были подтверждены в качестве участников Европейской Суперлиги.



Планируется, что всего будет 15 клубов-основателей, которые никогда не вылетят из соревнования и которые будут устанавливать правила. Еще пять команд будут приглашенными.



В телевизионном интервью El Chiringuito Перес объяснил, что главная миссия Суперлиги — спасти футбол и сделать этот вид спорта привлекательным для молодежи.



Суперлига собирается поставлять премиальный продукт для телезрителей, и у Переса уже есть кое-какие мысли по развитию соревнования.



"Футбол больше не интересен молодым людям. У них есть другие платформы, чтобы развлекать себя".



"Если молодые люди скажут, что футбольные матчи длятся слишком долго, значит они неинтересные или, возможно, мы должны сократить длительность матчей".



"У Суперлиги, к примеру, также может появиться второй дивизион", — сообщил Перес.