Европейская Суперлига может укоротить матчи и создать второй дивизион

Фанат Тоттенхэма Президент Европейской Суперлиги Флорентино Перес заявил, что у нового соревнования может появиться второй дивизион, а сами матчи могут стать короче.

Шесть английских клубов, три испанских и три итальянских уже были подтверждены в качестве участников Европейской Суперлиги.

Планируется, что всего будет 15 клубов-основателей, которые никогда не вылетят из соревнования и которые будут устанавливать правила. Еще пять команд будут приглашенными.

В телевизионном интервью El Chiringuito Перес объяснил, что главная миссия Суперлиги — спасти футбол и сделать этот вид спорта привлекательным для молодежи.

Суперлига собирается поставлять премиальный продукт для телезрителей, и у Переса уже есть кое-какие мысли по развитию соревнования.

"Футбол больше не интересен молодым людям. У них есть другие платформы, чтобы развлекать себя".

"Если молодые люди скажут, что футбольные матчи длятся слишком долго, значит они неинтересные или, возможно, мы должны сократить длительность матчей".

"У Суперлиги, к примеру, также может появиться второй дивизион", — сообщил Перес.


Метки Европейская Суперлига

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 19:00

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  1. felix-the-cat 20.04.2021 19:29 # felix-the-cat
    Струя в ебало шлю1994 ухеххехеехехе

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  2. gerrard08 20.04.2021 19:26 # gerrard08
    А еще если рм будет проигрывать, то можно поставить пенку в ворота соперника за фол на любой части поля.
    Маразм крепчал.

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  3. mancunia-planet 20.04.2021 19:06 # mancunia-planet
    Пересу пзда, если не сможет продвинуть то, что ему поручили.

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  4. true-manc 20.04.2021 19:04 # true-manc
    Как многие и писали, в том числе я:

    Адепты суперлиги совсем поехали. Не понимают, что сейчас открывается футбольный ящик пандоры. Суперлига - это только начало. Дальше придёт СУПЕРпуперЛИГА.

    Там в перерывы будет "смешной" crossbar challenge в стиле модных блогерков с ютуба. Спустя некоторое время запустят crossdressing challenge, - если команды забили меньше трёх мячей каждая (т.е. недостаточно интересное шоу выдали), то их игроки обязаны переодеваться в женские шмотки и скакать на дилдо (спонсором станет pornhub). Зато просмотры взлетят! Топ-клубы много заработают!

    Источник: http://fapl.ru/posts/85391/?c=1

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  5. alexomck 20.04.2021 19:04 # alexomck
    Суперклассно!

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