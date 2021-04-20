Европейская Суперлига может укоротить матчи и создать второй дивизион
Президент Европейской Суперлиги Флорентино Перес заявил, что у нового соревнования может появиться второй дивизион, а сами матчи могут стать короче.
Шесть английских клубов, три испанских и три итальянских уже были подтверждены в качестве участников Европейской Суперлиги.
Планируется, что всего будет 15 клубов-основателей, которые никогда не вылетят из соревнования и которые будут устанавливать правила. Еще пять команд будут приглашенными.
В телевизионном интервью El Chiringuito Перес объяснил, что главная миссия Суперлиги — спасти футбол и сделать этот вид спорта привлекательным для молодежи.
Суперлига собирается поставлять премиальный продукт для телезрителей, и у Переса уже есть кое-какие мысли по развитию соревнования.
"Футбол больше не интересен молодым людям. У них есть другие платформы, чтобы развлекать себя".
"Если молодые люди скажут, что футбольные матчи длятся слишком долго, значит они неинтересные или, возможно, мы должны сократить длительность матчей".
"У Суперлиги, к примеру, также может появиться второй дивизион", — сообщил Перес.
20.04.2021 19:00
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Последние комментарии:
Струя в ебало шлю1994 ухеххехеехехе
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А еще если рм будет проигрывать, то можно поставить пенку в ворота соперника за фол на любой части поля.
Маразм крепчал.
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Пересу пзда, если не сможет продвинуть то, что ему поручили.
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Как многие и писали, в том числе я:
Адепты суперлиги совсем поехали. Не понимают, что сейчас открывается футбольный ящик пандоры. Суперлига - это только начало. Дальше придёт СУПЕРпуперЛИГА.
Там в перерывы будет "смешной" crossbar challenge в стиле модных блогерков с ютуба. Спустя некоторое время запустят crossdressing challenge, - если команды забили меньше трёх мячей каждая (т.е. недостаточно интересное шоу выдали), то их игроки обязаны переодеваться в женские шмотки и скакать на дилдо (спонсором станет pornhub). Зато просмотры взлетят! Топ-клубы много заработают!
Источник: http://fapl.ru/posts/85391/?c=1
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Суперклассно!
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