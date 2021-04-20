Хендерсон созвал срочную встречу капитанов клубов Премьер-Лиги

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон созвал срочную встречу капитанов клубов Премьер-Лиги из-за ситуации с Европейской Суперлигой.

Год назад Хендерсон проявил себя одним из лидеров в WhatsApp-чате 20 капитанов команд Премьер-Лиги, где координировались действия по добровольному снижению зарплат в свете остановки сезона и по поддержке движения Black Lives Matter.

Достав старые контакты из записной книжки, Джордан, чей клуб стал одним из основателей Европейской Суперлиги, решил обсудить с коллегами планы "большой шестерки" создать отдельное закрытое соревнование вместо Лиги Чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, игроки Премьер-Лиги испытывают большие сомнения насчет Европейской Суперлиги, несмотря на перспективу кратно увеличить свои заработки с помощью участия в этом соревновании.

Хуже всего то, что мнением игроков, как и мнением тренеров, никто не поинтересовался, планируя Суперлигу. О создании нового соревнования все они узнали из новостей, а не от своих клубов. Теперь футболисты постараются выработать общую позицию.


Метки Европейская Суперлига, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 20.04.2021 18:06 # shakur
    Я против закрытого клуба 20 капитанов

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  2. mixmaster 20.04.2021 18:02 # mixmaster
    Сомневаюсь, что он зумом умеет пользоваться

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