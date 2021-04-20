Гвардиола: "Европейская Суперлига — это не спорт"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в данный момент не считает Европейскую Суперлигу спортом.
Как и большинство, о создании Европейской Суперлиги Гвардиола узнал из новостей. У Хосепа тоже много вопросов, и он призывает заваривших эту кашу людей ответить на них.
Но в данный момент Гвардиола скептически относится к этому элитарному закрытому клубу со странными принципами отбора участников.
"Это не спорт, если не существует связи между старанием и успехом. Это не спорт, если успех уже гарантирован или где все равно, если ты проиграешь".
"Я уже много раз говорил, что хочу выступать в соревновании, которое самое лучшее и самое сильное, особенно это касается Премьер-Лиги".
"Это несправедливо, если одна команда сражается, сражается, сражается на вершине, но не может попасть в ваше соревнование, потому что оно лишь для избранных клубов".
"Нужные люди обязаны как можно скорее внести ясность и объяснить всему миру, почему были выбраны именно эти команды, а не другие. Почему там нет "Аякса", который выигрывал Лигу Чемпионов четыре раза?"
"Каждый принимает решения в своих интересах. Премьер-Лига заботится о своих интересах, УЕФА — о своих. Но раз ситуация дошла до такого момента, значит УЕФА не справился — они должны были вступить в диалог до того, как это случилось".
"Для нас, тренеров, это некомфортно. Президенты могут высказаться яснее, какова их идея и куда движется футбол. Эта Суперлига еще даже не дышит, она в стадии эмбриона. Пока лишь было сделано заявление, не более того".
"Я бы хотел, чтобы президенты всех этих клубов назвали причину, почему они приняли это решение. Я поддерживаю свой клуб и являюсь его частью, но у меня также есть собственное мнение", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
20.04.2021 17:25
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Последние комментарии:
Уволен нахуй!!!
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Аякс выиграл ЛЧ 4 раза еще в бородатые времена, и вместо того что бы продавать своих звёзд и дербанить бабки - нужно было хотя бы стадик построить и поднять уровень своего чемпионата, а не думать что такая шара бужет возможна и в 21 веке.
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Засцал играть с топ клубами, а ну как легенда о трофимашине Пепке развеится)
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А Тухелю похуй кого и где ебать. Ему лишь бы Челси тренировать.
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КОРОЛИ были разведчиками на спец задании, как я и говорил. А здешние тупицы мне не верили... у меня вся инсайдерская информация, олухи, в следующий раз не позорьтесь!
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КОРОЛЬ!!!
Вперёд, УЕФА!
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вот и друзья уефы палиться начали:)
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