Гвардиола: "Европейская Суперлига — это не спорт"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в данный момент не считает Европейскую Суперлигу спортом.

Как и большинство, о создании Европейской Суперлиги Гвардиола узнал из новостей. У Хосепа тоже много вопросов, и он призывает заваривших эту кашу людей ответить на них.



Но в данный момент Гвардиола скептически относится к этому элитарному закрытому клубу со странными принципами отбора участников.



"Это не спорт, если не существует связи между старанием и успехом. Это не спорт, если успех уже гарантирован или где все равно, если ты проиграешь".



"Я уже много раз говорил, что хочу выступать в соревновании, которое самое лучшее и самое сильное, особенно это касается Премьер-Лиги".



"Это несправедливо, если одна команда сражается, сражается, сражается на вершине, но не может попасть в ваше соревнование, потому что оно лишь для избранных клубов".



"Нужные люди обязаны как можно скорее внести ясность и объяснить всему миру, почему были выбраны именно эти команды, а не другие. Почему там нет "Аякса", который выигрывал Лигу Чемпионов четыре раза?"



"Каждый принимает решения в своих интересах. Премьер-Лига заботится о своих интересах, УЕФА — о своих. Но раз ситуация дошла до такого момента, значит УЕФА не справился — они должны были вступить в диалог до того, как это случилось".



"Для нас, тренеров, это некомфортно. Президенты могут высказаться яснее, какова их идея и куда движется футбол. Эта Суперлига еще даже не дышит, она в стадии эмбриона. Пока лишь было сделано заявление, не более того".



"Я бы хотел, чтобы президенты всех этих клубов назвали причину, почему они приняли это решение. Я поддерживаю свой клуб и являюсь его частью, но у меня также есть собственное мнение", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.