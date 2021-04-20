"Тоттенхэм" уволил Моуриньо из-за опасений массового исход звезд

Названа главная причина, почему президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви решил поспешить с увольнением Жозе Моуриньо с поста наставника команды.

Леви решил указать Моуриньо на дверь после 17 месяцев сотрудничества, не дожидаясь ни конца сезона, ни воскресного финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити".



По информации Eurosport.co.uk, Леви в первую очередь опасался не того, что "шпоры" могут проиграть кубковый финал на "Уэмбли" или остаться без еврокубков на будущий сезон.



Боссом "Тоттенхэма" двигал страх, что до 10 игроков первой команды могут покинуть клуб, если он не уволит Моуриньо. В первую очередь речь идет о главном бомбардире команды Харри Кейне, находившимся в опале у Жозе Делле Алли, а также о Гарете Бэйле, который думает, куда ему податься после завершения аренды.



В Северном Лондоне надеются, что возвращение фанатов на трибуны и назначение нового тренера — вроде Юлиана Нагельсманна и Брендана Роджерса — убедит звезд, не сумевших поладить с Моуриньо, остаться.