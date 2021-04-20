Европейская Суперлига ведет переговоры с Amazon, Facebook, Disney и Sky

Организаторы Европейской Лиги провели предварительные переговоры с компаниями, заинтересованными в приобретении прав на трансляцию матчей нового соревнования.

Согласно информации, появившейся в итальянской прессе, Европейская Суперлига только с трансляций сможет зарабатывать около 3.5 миллиардов евро (3 млрд. фунтов) в год.



Однако The Financial Times утверждает, что в реальности амбиции основателей Европейской Суперлиги выше, и речь может идти о сумме в 4 млрд. евро (3.5 млрд. фунтов) ежегодно, и это в два раза больше призового фонда Лиги Чемпионов УЕФА.



При этом делить указанную сумму придется не на 32 команды, как в Лиге Чемпионов (36 с 2024 года), а только на 20, и это не считая различных спонсорских контрактов, что делает выступление в Суперлиге невероятно привлекательным с финансовой точки зрения.



Сообщается, что организаторы Суперлиги уже провели предварительные переговоры с компаниями вроде Amazon, Facebook, Walt Disney и Sky, хотя те это официально не подтверждают.



Также каждый клуб Суперлиги получит приветственный бонус в 200-300 млн. евро (172-258 млн. фунтов). Соответствующий "инфраструктурный грант" — кредит в 3.25 млрд. евро (2.8 млрд. фунтов) на 23 года под 2-3 процента годовых — уже согласился выделить американский инвестиционный банк JP Morgan Chase.