Европейская Суперлига ведет переговоры с Amazon, Facebook, Disney и Sky
Организаторы Европейской Лиги провели предварительные переговоры с компаниями, заинтересованными в приобретении прав на трансляцию матчей нового соревнования.
Согласно информации, появившейся в итальянской прессе, Европейская Суперлига только с трансляций сможет зарабатывать около 3.5 миллиардов евро (3 млрд. фунтов) в год.
Однако The Financial Times утверждает, что в реальности амбиции основателей Европейской Суперлиги выше, и речь может идти о сумме в 4 млрд. евро (3.5 млрд. фунтов) ежегодно, и это в два раза больше призового фонда Лиги Чемпионов УЕФА.
При этом делить указанную сумму придется не на 32 команды, как в Лиге Чемпионов (36 с 2024 года), а только на 20, и это не считая различных спонсорских контрактов, что делает выступление в Суперлиге невероятно привлекательным с финансовой точки зрения.
Сообщается, что организаторы Суперлиги уже провели предварительные переговоры с компаниями вроде Amazon, Facebook, Walt Disney и Sky, хотя те это официально не подтверждают.
Также каждый клуб Суперлиги получит приветственный бонус в 200-300 млн. евро (172-258 млн. фунтов). Соответствующий "инфраструктурный грант" — кредит в 3.25 млрд. евро (2.8 млрд. фунтов) на 23 года под 2-3 процента годовых — уже согласился выделить американский инвестиционный банк JP Morgan Chase.
20.04.2021 15:00
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топово! сча бы аук замутить, так и на 5ккк выйдут через неделю ))
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КТО СТОИТ ЗА СОЗДАНИЕМ СУПЕРЛИГИ? КТО УБИВАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ?
выжимка из нашумевшего расследования:
1. Реал Мадрид - Перес (еврей, родственник Шимона Переса, бывшего президента Израиля).
2. МЮ - Глейзеры (евреи).
3. Челси - Абрамович (еврей).
4. Тоттенхэм - Леви (еврей).
5. Арсенал - космополит Кронке и всё канонирское ЛГБТ-лобби.
6. Ливерпуль - бисексуал Генри со своим еврейским другом Дэвидом Гинсбергом (вице-председателем его компании Fenway Sports Group) + Леброн Джеймс с BLM движением.
7. Атлетико - спонсор кампания Plus500, которой владеют Ben-Izhak, Shlomi Weizmann, Shimon Sofer и т.д (все евреи).
8. Ювентус - семейка Аньелли (известная жуликоватая династия бизнесменов, веками перенимавшая повадки Ротшильдов).
9. Милан - владелец Пол Зингер (еврей).
10. Интер - китайская кампания Suning Commerce Group на службе у вражеской Коммунистической Партии Китая.
11. Барселона - в долгах у еврейских банкиров, поэтому исполняют волю Переса.
ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!
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