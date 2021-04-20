32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника

Во вторник, 20 апреля, поединком "Челси" и "Брайтона" продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция



Поскольку "Лестер" свой матч играет только в четверг, а "Вест Хэм" в минувший уикенд уступил "Ньюкаслу", перед "Челси" открывается возможность взлететь сразу на третью строчку в случае победы. Но "Брайтону" очки тоже нужны, ведь угроза вылета еще не миновала для команды, которая выиграла лишь два из девяти последних поединков в Премьер-Лиге. "Синие" не знают поражений уже в 14 встречах с "чайками" — после их самой первой встречи в 1933 году.



После трех матчей отсутствия с мышечной травмой готов вернуться защитник "Челси" Андреас Кристенсен. Тиаго Силве нужен отдых. Матео Ковачич травмирован.



Из лазарета "Брайтона" возвращаются защитник Адам Уэбстер и Дэн Берн. Аарон Коннолли залечил стопу.