32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника
Во вторник, 20 апреля, поединком "Челси" и "Брайтона" продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция
Поскольку "Лестер" свой матч играет только в четверг, а "Вест Хэм" в минувший уикенд уступил "Ньюкаслу", перед "Челси" открывается возможность взлететь сразу на третью строчку в случае победы. Но "Брайтону" очки тоже нужны, ведь угроза вылета еще не миновала для команды, которая выиграла лишь два из девяти последних поединков в Премьер-Лиге. "Синие" не знают поражений уже в 14 встречах с "чайками" — после их самой первой встречи в 1933 году.
После трех матчей отсутствия с мышечной травмой готов вернуться защитник "Челси" Андреас Кристенсен. Тиаго Силве нужен отдых. Матео Ковачич травмирован.
Из лазарета "Брайтона" возвращаются защитник Адам Уэбстер и Дэн Берн. Аарон Коннолли залечил стопу.
20.04.2021 14:00
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Последние комментарии:
Брайтон, вперёд к победе.
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@mihajlo, закрывай фапел, здесь все сгорели
пора пилить новый сайт для элиты thesuperleague.ru
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Нужна победа и точка.
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Брайтон должен наказать щелсейберийцев, иначе им не спастись
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Рабы, топящие против THE SUPER LEAGUE, я вас всех поимённо записал. Все ваши вскукареки зафиксированы. Забавно будет посмотреть как вы станете изворотливо оправдываться и запрыгивать в поезд преданных фанатов THE SUPER LEAGUE.
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КТО СТОИТ ЗА СОЗДАНИЕМ СУПЕРЛИГИ? КТО УБИВАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ?
выжимка из нашумевшего расследования:
1. Реал Мадрид - Перес (еврей, родственник Шимона Переса, бывшего президента Израиля).
2. МЮ - Глейзеры (евреи).
3. Челси - Абрамович (еврей).
4. Тоттенхэм - Леви (еврей).
5. Арсенал - космополит Кронке и всё канонирское ЛГБТ-лобби.
6. Ливерпуль - бисексуал Генри со своим еврейским другом Дэвидом Гинсбергом (вице-председателем его компании Fenway Sports Group) + Леброн Джеймс с BLM движением.
7. Атлетико - спонсор кампания Plus500, которой владеют Ben-Izhak, Shlomi Weizmann, Shimon Sofer и т.д (все евреи).
8. Ювентус - семейка Аньелли (известная жуликоватая династия бизнесменов, веками перенимавшая повадки Ротшильдов).
9. Милан - владелец Пол Зингер (еврей).
10. Интер - китайская кампания Suning Commerce Group на службе у вражеской Коммунистической Партии Китая.
11. Барселона - в долгах у еврейских банкиров, поэтому исполняют волю Переса.
ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!
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