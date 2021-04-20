32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника

Адам Лаллана и Тимо Вернер Во вторник, 20 апреля, поединком "Челси" и "Брайтона" продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция

Поскольку "Лестер" свой матч играет только в четверг, а "Вест Хэм" в минувший уикенд уступил "Ньюкаслу", перед "Челси" открывается возможность взлететь сразу на третью строчку в случае победы. Но "Брайтону" очки тоже нужны, ведь угроза вылета еще не миновала для команды, которая выиграла лишь два из девяти последних поединков в Премьер-Лиге. "Синие" не знают поражений уже в 14 встречах с "чайками" — после их самой первой встречи в 1933 году.

После трех матчей отсутствия с мышечной травмой готов вернуться защитник "Челси" Андреас Кристенсен. Тиаго Силве нужен отдых. Матео Ковачич травмирован.

Из лазарета "Брайтона" возвращаются защитник Адам Уэбстер и Дэн Берн. Аарон Коннолли залечил стопу.


Метки анонс тура, Брайтон, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 497

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 20.04.2021 15:01 # mancunia-planet
    Брайтон, вперёд к победе.

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  2. mugabe 20.04.2021 14:19 # mugabe
    @mihajlo, закрывай фапел, здесь все сгорели
    пора пилить новый сайт для элиты thesuperleague.ru

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  3. sexan 20.04.2021 14:14 # sexan
    Нужна победа и точка.

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  4. reams 20.04.2021 14:05 # reams
    Брайтон должен наказать щелсейберийцев, иначе им не спастись

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  5. mugabe 20.04.2021 14:04 # mugabe
    Рабы, топящие против THE SUPER LEAGUE, я вас всех поимённо записал. Все ваши вскукареки зафиксированы. Забавно будет посмотреть как вы станете изворотливо оправдываться и запрыгивать в поезд преданных фанатов THE SUPER LEAGUE.

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  6. true-manc 20.04.2021 14:01 # true-manc
    КТО СТОИТ ЗА СОЗДАНИЕМ СУПЕРЛИГИ? КТО УБИВАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ?
    выжимка из нашумевшего расследования:

    1. Реал Мадрид - Перес (еврей, родственник Шимона Переса, бывшего президента Израиля).
    2. МЮ - Глейзеры (евреи).
    3. Челси - Абрамович (еврей).
    4. Тоттенхэм - Леви (еврей).
    5. Арсенал - космополит Кронке и всё канонирское ЛГБТ-лобби.
    6. Ливерпуль - бисексуал Генри со своим еврейским другом Дэвидом Гинсбергом (вице-председателем его компании Fenway Sports Group) + Леброн Джеймс с BLM движением.
    7. Атлетико - спонсор кампания Plus500, которой владеют Ben-Izhak, Shlomi Weizmann, Shimon Sofer и т.д (все евреи).
    8. Ювентус - семейка Аньелли (известная жуликоватая династия бизнесменов, веками перенимавшая повадки Ротшильдов).
    9. Милан - владелец Пол Зингер (еврей).
    10. Интер - китайская кампания Suning Commerce Group на службе у вражеской Коммунистической Партии Китая.
    11. Барселона - в долгах у еврейских банкиров, поэтому исполняют волю Переса.

    ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!

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