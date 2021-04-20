Райан Мейсон будет тренировать "Тоттенхэм" в остатке сезона

Райан Мейсон "Тоттенхэм" назначил 29-летнего Райана Мейсона временно исполняющим обязанности главного тренера в остатке сезона.

Накануне "Тоттенхэм" объявил о расставании с Жозе Моуриньо и его тренерским штабом, сообщив, что готовить команду к матчу Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в среду будет Мейсон.

Спустя сутки "шпоры" объявили, что Райан будет руководить первой командой не пару дней, а все оставшееся до конца сезона время.

Под руководством бывшего полузащитника "Тоттенхэма" и "Халла" Мейсона лондонцы проведут шесть матчей в Премьер-Лиге и финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

Ассистировать Мейсону будут Крис Пауэлл, Найджел Гиббс, Ледли Кинг, а также вернувшийся в Северный Лондон в качестве тренера вратарей Михел Ворм.

В период с 2008 по 2016 Мейсон сыграл 70 матчей за "Тоттенхэм". Затем Райан отправился в "Халл", где спустя шесть месяцев получил перелом черепа, который заставил его завершить игровую карьеру. Летом 2019 англичанин вернулся к "шпорам" и работал с молодежью различных уровней — от U-17 до U-23.

Добавим, Daily Mail утверждает, что фаворитом "Тоттенхэма" на роль следующего главного тренера является 33-летний Юлиан Нагельсманн, виды на которого также имеет "Бавария".


Метки Мейсон, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 13:10

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  1. jirrort 20.04.2021 13:33 # jirrort
    Это же тот самый петушара , которого великий Гарри Кэйхил в реанимацию отправил

    (ответить)

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