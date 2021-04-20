Райан Мейсон будет тренировать "Тоттенхэм" в остатке сезона

"Тоттенхэм" назначил 29-летнего Райана Мейсона временно исполняющим обязанности главного тренера в остатке сезона.

Накануне "Тоттенхэм" объявил о расставании с Жозе Моуриньо и его тренерским штабом, сообщив, что готовить команду к матчу Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в среду будет Мейсон.



Спустя сутки "шпоры" объявили, что Райан будет руководить первой командой не пару дней, а все оставшееся до конца сезона время.



Под руководством бывшего полузащитника "Тоттенхэма" и "Халла" Мейсона лондонцы проведут шесть матчей в Премьер-Лиге и финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.



Ассистировать Мейсону будут Крис Пауэлл, Найджел Гиббс, Ледли Кинг, а также вернувшийся в Северный Лондон в качестве тренера вратарей Михел Ворм.



В период с 2008 по 2016 Мейсон сыграл 70 матчей за "Тоттенхэм". Затем Райан отправился в "Халл", где спустя шесть месяцев получил перелом черепа, который заставил его завершить игровую карьеру. Летом 2019 англичанин вернулся к "шпорам" и работал с молодежью различных уровней — от U-17 до U-23.



Добавим, Daily Mail утверждает, что фаворитом "Тоттенхэма" на роль следующего главного тренера является 33-летний Юлиан Нагельсманн, виды на которого также имеет "Бавария".