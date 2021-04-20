Роуз попросил вернуть его в первую команду "Тоттенхэма"
Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз попросил допустить его к тренировкам с первой командой в день увольнения Жозе Моуриньо.
Напомним, Роуз крупно поссорился с Моуриньо еще в прошлом сезоне, вторую половину которого он провел в аренде в "Ньюкасле".
Прошлым летом Данни не захотел покидать "Тоттенхэм", в результате пока не сыграв ни минуты за "шпор" в этом сезоне.
Однако Роуз в прекрасном расположении духа прибыл на тренировочную базу "Тоттенхэма" после известия об увольнении Моуриньо, шутя и позируя перед телекамерами.
Как сообщает The Telegraph, 30-летний англичанин также попросил Райана Мейсона, временно исполняющего обязанности главного тренера, вернуть его в первую команду.
Добавим, что контракт Роуза, который поддерживает форму с командой U-23, истекает в конце этого сезона.
20.04.2021 11:00
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Расист, что он себе позволяет)))
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