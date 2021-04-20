Моуриньо "не нужен перерыв"

Жозе Моуриньо Уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил о своей готовности вернуться в футбол немедленно.

Проведя 17 месяцев на тренерском мостике "Тоттенхэма", в понедельник Моуриньо был освобожден от исполнения своих обязанностей. Это случилось всего за шесть дней до финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Собрав вещи и в последний раз покинув тренировочную базу "шпор", Моуриньо намекнул встречавшим его журналистам о скором возвращении к работе.

"Мне не нужен перерыв, мне не нужно перезаряжать батареи. В этом нет необходимости".

"Я всегда в футболе", — цитирует Моуриньо Daily Star.

The Independent ожидает, что "Тоттенхэм" выплатит Моуриньо 16 миллионов фунтов в качестве выходного пособия. Ранее в своей карьере Жозе получил компенсаций за увольнения на 18 и 12.5 млн. фунтов от "Челси", на 17 млн. фунтов от "Реала" и на 15 млн. фунтов от "Манчестер Юнайтед".


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 907

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  1. thegodfather 20.04.2021 10:09 # thegodfather
    В суперлигу хочет, ясен куй

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  2. makeewadim 20.04.2021 10:09 # makeewadim
    Пила Дружба!

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  3. rommkaq1- 20.04.2021 10:08 # rommkaq1-
    За мошенство пора сажать его. Он не тренерует он зарабатывает на увольнениях

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