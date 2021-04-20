Виейра вошел в шорт-лист "Пэлас" на замену Ходжсону
Легенда "Арсенала" Патрик Виейра входит в шорт-лист "Кристал Пэлас" на замену своему главному тренеру Рою Ходжсону.
Контракт Ходжсона истекает в конце нынешнего сезона, и на "Селхерст Парк" считают это подходящим моментом, чтобы пригласить на место Роя, которому в августе исполнится 74 года, более молодого и энергичного специалиста.
По информации The Athletic, "орлы" уже отобрали ряд кандидатов на замену Ходжсону. В этот список был включен Виейра, который находится без работы с декабря, когда он был уволен из "Ниццы".
Также в шорт-листе "Пэлас" значатся покинувший "Челси" в январе Фрэнк Лэмпард, наставник "Бернли" Шон Дайч и бывший главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.
Добавим, что Ходжсон тренирует "Пэлас" с 2017 года. В данный момент "орлы" располагаются на 13-й позиции в Премьер-Лиге — строчкой выше места, где они завершили прошлый сезон.
20.04.2021 09:00
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поxyй на эти не "суперлиговские" клубы
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