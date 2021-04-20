Клопп не покинет "Ливерпуль" из-за Европейской Суперлиги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не уйдет из клуба из-за Европейской Суперлиги.
Лишь пару лет назад Клопп открыто выступал против идеи Суперлиги — Суперлиги, одним из основателей которой "Ливерпуль" был назван на днях.
Тем не менее, Клопп не чувствует, что владельцы клуба его предали или подставили. Юрген надеется "как-нибудь уладить" эту ситуацию.
"Я не хочу участвовать в такого рода вещах, я не понимаю их. Я футбольный человек".
"Это не так, что владельцы клуба меня подвели. Здесь мне отведена роль главного тренера, и я буду делать свою работу до тех пор, пока мне это дозволено. Так это устроено".
"Сегодня до меня дошли слухи о том, что я могу подать в отставку или вроде того. Если времена станут еще суровее, я буду еще преданнее клубу. Я чувствую себя ответственным за команду, клуб, наши отношения с фанатами, и это тяжелое время для них, но я постараюсь помочь, чтобы как-нибудь это уладить", — сообщил Клопп Sky Sports.
20.04.2021 08:00
Просмотров: 805
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Клоп идет на эшафот суперлиги...какое геройство. Он отказался от картонных титулов и в ущерб себе и ныряет в океан безтрофейности еще на 80 лет
(ответить)
готов страдать в этой вашей Суперлиге, обмазавшись деньгами, но вообще он не такой конечно:)
(ответить)
как же ливерпулю и его болельщикам повезло с тренером. топ во всех отношениях
(ответить)
топовый дядька
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий