Клопп не покинет "Ливерпуль" из-за Европейской Суперлиги

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не уйдет из клуба из-за Европейской Суперлиги.

Лишь пару лет назад Клопп открыто выступал против идеи Суперлиги — Суперлиги, одним из основателей которой "Ливерпуль" был назван на днях.

Тем не менее, Клопп не чувствует, что владельцы клуба его предали или подставили. Юрген надеется "как-нибудь уладить" эту ситуацию.

"Я не хочу участвовать в такого рода вещах, я не понимаю их. Я футбольный человек".

"Это не так, что владельцы клуба меня подвели. Здесь мне отведена роль главного тренера, и я буду делать свою работу до тех пор, пока мне это дозволено. Так это устроено".

"Сегодня до меня дошли слухи о том, что я могу подать в отставку или вроде того. Если времена станут еще суровее, я буду еще преданнее клубу. Я чувствую себя ответственным за команду, клуб, наши отношения с фанатами, и это тяжелое время для них, но я постараюсь помочь, чтобы как-нибудь это уладить", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Европейская Суперлига, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 20.04.2021 08:51 # asnural
    Клоп идет на эшафот суперлиги...какое геройство. Он отказался от картонных титулов и в ущерб себе и ныряет в океан безтрофейности еще на 80 лет

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  2. alexomck 20.04.2021 08:40 # alexomck
    готов страдать в этой вашей Суперлиге, обмазавшись деньгами, но вообще он не такой конечно:)

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  3. liverfun 20.04.2021 08:31 # liverfun
    как же ливерпулю и его болельщикам повезло с тренером. топ во всех отношениях

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  4. vyrentz 20.04.2021 08:22 # vyrentz
    топовый дядька

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