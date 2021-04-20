Флорентино Перес: "Европейская Суперлига спасет футбол"

Президент Европейской Суперлиги Флорентино Перес заявил, что это соревнование необходимо для спасения футбола.

Шесть английских клубов, три итальянских и три испанских, включая возглавляемый Пересом "Реал", были подтверждены участниками Европейской Суперлиги, идея которой в большинстве своем вызывает негативную реакцию у фанатов.



Однако Перес уверяет, что клубами движет не жажда наживы, а стремление преодолеть экономический кризис и восстановить популярность футбола в глобальном масштабе.



"Футбол должен продолжать меняться и адаптироваться в соответствии со временем. Люди теряют интерес к футболу. Нужно что-нибудь предпринять".



"Футбол — единственный глобальный вид спорта. Телевидение должно адаптироваться в соответствии со временем. Мы должны подумать, почему люди в возрасте 16-24 лет больше не интересуются футболом".



"Есть матчи низкого качества, а также есть другие развлекательные платформы. Поэтому футбол должен измениться".



"Группа клубов из европейских стран хочет что-нибудь предпринять, чтобы сделать этот вид спорта более привлекательным в мировом масштабе".



"Мы предложили формат, который, как мы считаем, спасет футбол. Крупнейшие клубы из Англии, Италии и Испании нашли выход из этой очень сложной ситуации, в которой оказался футбол".



"За два сезона "Реал" потерял 400 миллионов евро, и потери несет не только "Реал". Когда твоим единственным источником дохода является телевидение, ты понимаешь, что решение — это сделать матчи более соревновательными и более привлекательными, чтобы их смотрели по всему миру".



"С такими мыслями мы и взялись за работу. Мы пришли к выводу, что замещение Лиги Чемпионов Суперлигой посреди недели поможет нам сократить потери".



"Мы долго работали над этим, больше двух лет. Пандемия лишь помогла нам с заключительными штрихами в ситуации, которая и так ухудшалась. Мы делаем невозможное".



"Почему мы объявили об этом сейчас? Чтобы начать со следующего сезона, начать скоро".



"Говоря о Премьер-Лиге: если топ-клубы станут сильнее экономически, то и все остальные клубы тоже станут сильнее. Одно следует из другого. Мы хотим вести диалог с УЕФА насчет Суперлиги, мы хотим спасти футбол".



"Говорят, что это соревнование только для богатых, но это неправда. Оно для того, чтобы спасти футбол. Говорят, что богатые клубы будут становиться богаче, бедные — беднее, но это не так. Если ничего не предпринять, к 2024 году футбол будет мертв. Это единственный способ спасти всех: большие, средние и маленькие клубы".



"Новый формат Лиги Чемпионов с 2024 года — это какой-то абсурд. На наш взгляд, это не сработает. Я разговаривал со всеми лигами и федерациями — никто не понимает. Они собираются перейти на этот формат в 2024, но к 2024 мы уже будем мертвы. Клубы и так потеряли сотни миллионов".



"У меня нет личного интереса в создании этой Суперлиги. Я не владелец "Реала", а лишь президент, потому что "Реал" принадлежит своим членам. Я лишь хочу спасти футбол".



"Никто не исключит "Реал" из (этого розыгрыша) Лиги Чемпионов. Определенно нет. Ни "Сити", ни кого-либо еще. Любой игрок может быть совершенно спокоен, потому что никаких санкций не последует. Закон на нашей стороне".



"УЕФА — это монополия, но им подобает быть прозрачными. У УЕФА исторически сложилась неважная репутация. Это должен быть открытый диалог, а не угрозы".



"Времена монополий закончились. Футбол на грани банкротства. Это касается не только больших клубов, а всех. Если у больших клубов не будет денег, они не будут покупать игроков у других. Это пирамида".



"Лига Чемпионов привлекательна, начиная с четвертьфинала. В остальном она представляет небольшой интерес. Мы играем против средних команд, которые мало кому интересны. Когда у нас будут деньги, мы будем распределять их, исходя из принципов солидарности".



"Борис Джонсон сказал, что сделает все возможное, чтобы отменить Суперлигу. Ему объяснили, что от Суперлиги исчезнет Премьер-Лига. Это ложь. Все вернется в норму".



"Контракт по Суперлиге предусматривает обязательства. От нас никто не уйдет, мы будем работать сообща. Все клубы заключили контракты в субботу".



"ПСЖ мы пока что не приглашали. А с немецкими клубами мы даже не разговаривали. Сейчас у нас 12 клубов, мы хотим 15. Если ПСЖ и "Бавария" откажутся, Суперлига не будет отменена. Это чушь собачья", — сообщил Перес в эфире El Chiringuito.