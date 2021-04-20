Милнер: "Надеюсь, Европейской Суперлиги не будет"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал о своем отношении к Европейской Суперлиге.

К вынесенному на вечер понедельника матчу Премьер-Лиги против "Лидса" команде Юргена Клоппа пришлось готовиться под колоссальным давлением, связанным с решением "красных" присоединиться к Европейской Суперлиге.



В этой ситуации Милнер, который вывел "Ливерпуль" с капитанской повязкой на завершившийся вничью матч (1:1), позволил себе выразить несогласие с планами владельцев клуба.



"Конечно, сейчас много всего происходит. Мы просто должны постараться, оставаясь профессионалами".



"Как и у каждого, у нас много вопросов. Я могу высказать лишь свою точку зрения — мне не нравится это, и я надеюсь, этого не будет. По тем же причинам, которые каждый называл за последний день".



"Конечно, нам было сложно готовиться к матчу в такой обстановке. Я представляю, что говорили люди, и я, наверное, со многим согласен", — сообщил Милнер Sky Sports.