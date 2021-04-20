Милнер: "Надеюсь, Европейской Суперлиги не будет"

Джеймс Милнер Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал о своем отношении к Европейской Суперлиге.

К вынесенному на вечер понедельника матчу Премьер-Лиги против "Лидса" команде Юргена Клоппа пришлось готовиться под колоссальным давлением, связанным с решением "красных" присоединиться к Европейской Суперлиге.

В этой ситуации Милнер, который вывел "Ливерпуль" с капитанской повязкой на завершившийся вничью матч (1:1), позволил себе выразить несогласие с планами владельцев клуба.

"Конечно, сейчас много всего происходит. Мы просто должны постараться, оставаясь профессионалами".

"Как и у каждого, у нас много вопросов. Я могу высказать лишь свою точку зрения — мне не нравится это, и я надеюсь, этого не будет. По тем же причинам, которые каждый называл за последний день".

"Конечно, нам было сложно готовиться к матчу в такой обстановке. Я представляю, что говорили люди, и я, наверное, со многим согласен", — сообщил Милнер Sky Sports.


Метки Европейская Суперлига, Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 06:00

Количество просмотров Просмотров: 754

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wilegend 20.04.2021 06:47 # wilegend
    Хочет на че

    (ответить)

  2. hammersmith 20.04.2021 06:14 # hammersmith
    продать его срочно.

    (ответить)

  3. shakur 20.04.2021 06:04 # shakur
    Футболисты никогда умом не отличались.
    Лэмпард, к слову, не высказался против.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: