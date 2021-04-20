DAZN готова купить права на трансляцию матчей Европейской Суперлиги

Большим союзником топ-клубов, решивших создать Европейскую Суперлигу, выступает телекомпания DAZN.

Напомним, "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" оказались среди 12 клубов, подтвердивших свое участие в Европейской Суперлиге.



Планируется, что в Европейской Суперлиге будет 20 участников, включая 15 клубов-основателей с иммунитетом от вылета. Это соревнование должно заменить для его участников Лигу Чемпионов.



Как сообщает итальянская газета Corriere Dello Sport, телекомпания DAZN готова заплатить 3.5 миллиарда евро (3.03 млрд. фунтов) за права на трансляцию матчей Европейской Суперлиги.



Для сравнения, общий призовой фонд Лиги Чемпионов составляет в этом сезоне только 2.05 млрд. евро (1.77 млрд. фунтов), причем в соревновании УЕФА участвуют 32 команды против 20 в Европейской Суперлиге.



С недавних пор DAZN стала серьезной угрозой британскому бродкастеру Sky, получив права на трансляцию матчей Серии А, Лиги 1 и Ла Лиги.



Добавим, DAZN принадлежит компании Access Industries Леонида Блаватника — американо-британского бизнесмена еврейского происхождения. Значительную долю своего капитала уроженец Одессы сколотил в России.