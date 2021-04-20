DAZN готова купить права на трансляцию матчей Европейской Суперлиги
Большим союзником топ-клубов, решивших создать Европейскую Суперлигу, выступает телекомпания DAZN.
Напомним, "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" оказались среди 12 клубов, подтвердивших свое участие в Европейской Суперлиге.
Планируется, что в Европейской Суперлиге будет 20 участников, включая 15 клубов-основателей с иммунитетом от вылета. Это соревнование должно заменить для его участников Лигу Чемпионов.
Как сообщает итальянская газета Corriere Dello Sport, телекомпания DAZN готова заплатить 3.5 миллиарда евро (3.03 млрд. фунтов) за права на трансляцию матчей Европейской Суперлиги.
Для сравнения, общий призовой фонд Лиги Чемпионов составляет в этом сезоне только 2.05 млрд. евро (1.77 млрд. фунтов), причем в соревновании УЕФА участвуют 32 команды против 20 в Европейской Суперлиге.
С недавних пор DAZN стала серьезной угрозой британскому бродкастеру Sky, получив права на трансляцию матчей Серии А, Лиги 1 и Ла Лиги.
Добавим, DAZN принадлежит компании Access Industries Леонида Блаватника — американо-британского бизнесмена еврейского происхождения. Значительную долю своего капитала уроженец Одессы сколотил в России.
20.04.2021 00:05
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американо-британского бизнесмена еврейского происхождения. Значительную долю своего капитала уроженец Одессы сколотил в России.
ккккккомбо!
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Как же хочется, чтобы SUPER LEAGUE переиграла и уничтожила мафию в лице UEFA и FIFA. Братья, скажите нет национальным чемпионатам, турнирам сбродных и прочим интертото! Хватит это терпеть
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"Z" бы заменить в аббревиатуре и ваще по красоте будет:)
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Мало, турнир будет стоит больше -Ориентир MLB который продал права на трансляции за 200 млрд баксов
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ща еще амазоны всякие нарисуются, можно аукцион устраивать
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Лёня мой давний кореш. Успехов ему.
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Под суд эту шарашкину контору!
Суперлига не пройдет! ВПЕРЁД УЕФА!
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