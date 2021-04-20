DAZN готова купить права на трансляцию матчей Европейской Суперлиги

DAZN Большим союзником топ-клубов, решивших создать Европейскую Суперлигу, выступает телекомпания DAZN.

Напомним, "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" оказались среди 12 клубов, подтвердивших свое участие в Европейской Суперлиге.

Планируется, что в Европейской Суперлиге будет 20 участников, включая 15 клубов-основателей с иммунитетом от вылета. Это соревнование должно заменить для его участников Лигу Чемпионов.

Как сообщает итальянская газета Corriere Dello Sport, телекомпания DAZN готова заплатить 3.5 миллиарда евро (3.03 млрд. фунтов) за права на трансляцию матчей Европейской Суперлиги.

Для сравнения, общий призовой фонд Лиги Чемпионов составляет в этом сезоне только 2.05 млрд. евро (1.77 млрд. фунтов), причем в соревновании УЕФА участвуют 32 команды против 20 в Европейской Суперлиге.

С недавних пор DAZN стала серьезной угрозой британскому бродкастеру Sky, получив права на трансляцию матчей Серии А, Лиги 1 и Ла Лиги.

Добавим, DAZN принадлежит компании Access Industries Леонида Блаватника — американо-британского бизнесмена еврейского происхождения. Значительную долю своего капитала уроженец Одессы сколотил в России.


Метки DAZN, Европейская Суперлига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1057

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  1. fc-oil 20.04.2021 00:57 # fc-oil
    американо-британского бизнесмена еврейского происхождения. Значительную долю своего капитала уроженец Одессы сколотил в России.

    ккккккомбо!

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  2. mugabe 20.04.2021 00:28 # mugabe
    Как же хочется, чтобы SUPER LEAGUE переиграла и уничтожила мафию в лице UEFA и FIFA. Братья, скажите нет национальным чемпионатам, турнирам сбродных и прочим интертото! Хватит это терпеть

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  3. alexomck 20.04.2021 00:27 # alexomck
    "Z" бы заменить в аббревиатуре и ваще по красоте будет:)

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  4. gio 20.04.2021 00:26 # gio
    Мало, турнир будет стоит больше -Ориентир MLB который продал права на трансляции за 200 млрд баксов

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  5. liverfun 20.04.2021 00:11 # liverfun
    ща еще амазоны всякие нарисуются, можно аукцион устраивать

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  6. gavriil 20.04.2021 00:07 # gavriil
    Лёня мой давний кореш. Успехов ему.

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  7. true-manc 20.04.2021 00:06 # true-manc
    Под суд эту шарашкину контору!

    Суперлига не пройдет! ВПЕРЁД УЕФА!

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