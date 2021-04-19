"Ливерпуль" не удержал победу против "Лидса"

"Ливерпуль" упустил возможность подняться на четвертое место в Премьер-Лиге, не сумев удержать победный счет в гостях у "Лидса" — 1:1.

По сравнению с яркой победой 1:2 над "Манчестер Сити" в стартовый состав "белых" вернулись Паскаль Стрейк и Джек Харрисон, заменив дисквалифицированного Лиама Купера и Рафинью.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп перевел в запас Натаниэля Филлипса и Мохамеда Салаха, вместо которых с первых минут вышли Тиаго Алькантара и Диогу Жота. Фабиньо вернулся в центр обороны.



Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда Тиаго нанес пушечный удар с дистанции, однако голкиперу хозяев Илану Мелье удалось перевести мяч через перекладину.



"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, однако "Лидс" уверенно оборонялся и не забывал отвечать. На 24-й минуте Фабиньо ошибся с передачей на своей половине поля, в результате чего Патрик Бэмфорд вышел один на один. Нападающий "белых" не решился сразу пробить, оставив Алиссону возможность сблизиться и заблокировать удар.



А на 31-й минуте хозяева ответили своим ляпом. Мелье опрометчиво вышел вперед, пытаясь прервать длинный заброс, но до мяча не добрался, и Садио Мане с паса Трента Александер-Арнольда поразил уже пустые ворота — 0:1.



Открыв счет, "красные" продолжили диктовать игру. Чем-либо ответить "Лидсу" не удавалось.



Второй тайм гости начали с парочки опасных моментов, но затем инициатива стала постепенно переходить к "белым".



Моменты у ворот гостей стали возникать с пугающей частотой. Элдер Кошта промахнулся с трех метров, Бэмфорд попал в перекладину, Тайлер Робертс заставил Алиссона совершить первоклассный сейв.



В конце концов "Лидс" забил, и это не стало сюрпризом. За три минуты до конца Диего Льоренте нанес удар головой с отскоком от газона после подачи от углового флажка — 1:1.



Матч закончился вничью, и это справедливый результат. Во втором тайме "Лидс" выглядел лучше, опаснее, бодрее, тогда как "Ливерпуль" хватило лишь на один тайм.



"Лидс" — "Ливерпуль". Отчет о матче