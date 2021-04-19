"Ливерпуль" не удержал победу против "Лидса"
"Ливерпуль" упустил возможность подняться на четвертое место в Премьер-Лиге, не сумев удержать победный счет в гостях у "Лидса" — 1:1.
По сравнению с яркой победой 1:2 над "Манчестер Сити" в стартовый состав "белых" вернулись Паскаль Стрейк и Джек Харрисон, заменив дисквалифицированного Лиама Купера и Рафинью.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп перевел в запас Натаниэля Филлипса и Мохамеда Салаха, вместо которых с первых минут вышли Тиаго Алькантара и Диогу Жота. Фабиньо вернулся в центр обороны.
Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда Тиаго нанес пушечный удар с дистанции, однако голкиперу хозяев Илану Мелье удалось перевести мяч через перекладину.
"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, однако "Лидс" уверенно оборонялся и не забывал отвечать. На 24-й минуте Фабиньо ошибся с передачей на своей половине поля, в результате чего Патрик Бэмфорд вышел один на один. Нападающий "белых" не решился сразу пробить, оставив Алиссону возможность сблизиться и заблокировать удар.
А на 31-й минуте хозяева ответили своим ляпом. Мелье опрометчиво вышел вперед, пытаясь прервать длинный заброс, но до мяча не добрался, и Садио Мане с паса Трента Александер-Арнольда поразил уже пустые ворота — 0:1.
Открыв счет, "красные" продолжили диктовать игру. Чем-либо ответить "Лидсу" не удавалось.
Второй тайм гости начали с парочки опасных моментов, но затем инициатива стала постепенно переходить к "белым".
Моменты у ворот гостей стали возникать с пугающей частотой. Элдер Кошта промахнулся с трех метров, Бэмфорд попал в перекладину, Тайлер Робертс заставил Алиссона совершить первоклассный сейв.
В конце концов "Лидс" забил, и это не стало сюрпризом. За три минуты до конца Диего Льоренте нанес удар головой с отскоком от газона после подачи от углового флажка — 1:1.
Матч закончился вничью, и это справедливый результат. Во втором тайме "Лидс" выглядел лучше, опаснее, бодрее, тогда как "Ливерпуль" хватило лишь на один тайм.
"Лидс" — "Ливерпуль". Отчет о матче
19.04.2021 23:55
Просмотров: 1640
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
норма:
https://img.pravda.com/images/doc/c/a/ca5b882-a1da2e1-pt12.jpg
(ответить)
Кабак ебаный мудак, нахуя его купили вобще это ебаное турецкое отродье блеадь!? Клопп же топ хули он в очело долбится, Фабиньё как мог помогал в обороне. Считай без центра обороны играют. Второй тайм ЛЮ чисто мощью и физикой дожал. Теперь есть все шансы остаться вне 4ки.
(ответить)
хорошо, что на фапле большинство суперглорами стали, всеж не приятно комменты обычных глориков проматывать.
(ответить)
Луиш Фигу: «Суперлига – все что угодно, но только не «супер». Это жадный и бессердечный шаг. Трагедия»
Бывший полузащитник «Реала», «Барселоны» и «Интера» Луиш Фигу высказался против создания европейской Суперлиги.
«Эта так называемая «Суперлига» – это все что угодно, но только не «супер». Этот жадный и бессердечный шаг станет катастрофой для низших лиг, для женского футбола и более широкого футбольного сообщества.
Турнир создают только для того, чтобы служить корыстолюбивым хозяевам, которые давно перестали заботиться о своих болельщиках. Полное пренебрежение к спортивным заслугам. Трагедия», – написал Фигу.
_______________________________________________________________________________________
Согласен полностью с авторитетным мнение близкого друга Пепа! Всё из-за денег затеяли, да и то в лужу сядут через пару лет.
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=9_GosK_R7Pw
(ответить)
Суперночи вам суперартурики
Источник: http://fapl.ru/posts/85388/?c=1
(ответить)
А куда делась молдавашка?? Че та давно ее не была видна братишки
(ответить)
Если вы внимательно посмотрите на список гонимых xyeсосов, которые были выписаны из пенсов, то заметите тендецию с ситуацией вокруг суперлиги. Челси принял решение играть в суперлиге и истинные фанаты остались с клубом, в то время, как выписанные из пенсов разнылись по всей ветке и подлизывают коррумпированному хуефа. Рад, что мы в очередной раз уяснили разницу между настоящими фанатами и глорами на гонимых xyecocax.
Братья по суперлиге, где будем праздновать начала чемпика? Конкуренты то скоро сольются.
P. S. Продается гараж после двойного пожара где то на окраине земель русских.
(ответить)
Ливерпулю необходимо немедленно уволить с позором Юргена Клоппа за то, что он не разделяет ценностей SUPER CLUBA и SUPER LEAGUE. Посудите сами, в элитном соревновании колхозник Клопп на бровке SUPER CLUBA будет выглядеть неуместно
(ответить)
Завтра не знаю за кого топить, вроде и за суперчорли надо поболеть, но и супербрайтон подержать надо в битве с денежным мешком... Может Абрам завтра выйдет из этой суперлиги, тогда точно за Чорли буду
(ответить)
Гейтурик тварь всю ветку засрал своим нытием, да ну сколько можно блет
Один хер будет смотреть игру Чолсе в суперлиге и причмакивать
(ответить)
Суперночи вам суперартурики да шлюши
(ответить)
бл1яяя я в кусаче и про фапл написал и это скоро будет не актуально, НУ И НАКУЙ ЭТО ВСЕ?!
(ответить)
Лол, кому не поxyй на этот товарняк? Разминка для элитного клуба из суперлиги с каким то нонеймом из национального чемпа.
(ответить)
Бл1я кому интересно мой курсач прочитать пока еще тема актуальна?! А то скоро как я понимаю всем пох будет на АПЛочку((((
(ответить)
лестер и вхю или лидс больше заслуживают играть в суперлиге чем арсиноль ттх и лузерка
(ответить)
Когда пидорастер предъявляет кому-то за аналитику. Хахахахахахахахах скабля
(ответить)
аххаах, суперлига будет с сезона 2023\2024 а не в следующем сезоне, колбаса тупая 6лять)))
(ответить)
лол, здесь ещё результат обсуждают, чисто слив левого турнира, дабы подготовиться к Суперлиге лучше, Салах даж весь матч играть отказался:))
(ответить)
Давно так не бомбило от потери очков там, где их можно было брать голыми руками. Как же всё-таки эта ситуация с травмами влияет на всё - вылет одного, пусть не топа, но ставшего уже системным игроком, Филлипса меняет все расклады на поле. Фаб вынужден отрабатывать за него на не самой любимой позиции, а в середине опять Тиаго - абсолютно левое тело, несмотря на все его старания. Ладно, едем дальше.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий