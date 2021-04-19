"Ливерпуль" не удержал победу против "Лидса"

Диего Льоренте "Ливерпуль" упустил возможность подняться на четвертое место в Премьер-Лиге, не сумев удержать победный счет в гостях у "Лидса" — 1:1.

По сравнению с яркой победой 1:2 над "Манчестер Сити" в стартовый состав "белых" вернулись Паскаль Стрейк и Джек Харрисон, заменив дисквалифицированного Лиама Купера и Рафинью.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп перевел в запас Натаниэля Филлипса и Мохамеда Салаха, вместо которых с первых минут вышли Тиаго Алькантара и Диогу Жота. Фабиньо вернулся в центр обороны.

Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда Тиаго нанес пушечный удар с дистанции, однако голкиперу хозяев Илану Мелье удалось перевести мяч через перекладину.

"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, однако "Лидс" уверенно оборонялся и не забывал отвечать. На 24-й минуте Фабиньо ошибся с передачей на своей половине поля, в результате чего Патрик Бэмфорд вышел один на один. Нападающий "белых" не решился сразу пробить, оставив Алиссону возможность сблизиться и заблокировать удар.

А на 31-й минуте хозяева ответили своим ляпом. Мелье опрометчиво вышел вперед, пытаясь прервать длинный заброс, но до мяча не добрался, и Садио Мане с паса Трента Александер-Арнольда поразил уже пустые ворота — 0:1.

Открыв счет, "красные" продолжили диктовать игру. Чем-либо ответить "Лидсу" не удавалось.

Второй тайм гости начали с парочки опасных моментов, но затем инициатива стала постепенно переходить к "белым".

Моменты у ворот гостей стали возникать с пугающей частотой. Элдер Кошта промахнулся с трех метров, Бэмфорд попал в перекладину, Тайлер Робертс заставил Алиссона совершить первоклассный сейв.

В конце концов "Лидс" забил, и это не стало сюрпризом. За три минуты до конца Диего Льоренте нанес удар головой с отскоком от газона после подачи от углового флажка — 1:1.

Матч закончился вничью, и это справедливый результат. Во втором тайме "Лидс" выглядел лучше, опаснее, бодрее, тогда как "Ливерпуль" хватило лишь на один тайм.

"Лидс" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2021 23:55

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 20.04.2021 01:20 # kukuruzzo
    норма:
    https://img.pravda.com/images/doc/c/a/ca5b882-a1da2e1-pt12.jpg

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  2. mancunia-planet 20.04.2021 00:39 # mancunia-planet
    Кабак ебаный мудак, нахуя его купили вобще это ебаное турецкое отродье блеадь!? Клопп же топ хули он в очело долбится, Фабиньё как мог помогал в обороне. Считай без центра обороны играют. Второй тайм ЛЮ чисто мощью и физикой дожал. Теперь есть все шансы остаться вне 4ки.

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  3. alexomck 20.04.2021 00:33 # alexomck
    хорошо, что на фапле большинство суперглорами стали, всеж не приятно комменты обычных глориков проматывать.

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  4. true-manc 20.04.2021 00:31 # true-manc
    Луиш Фигу: «Суперлига – все что угодно, но только не «супер». Это жадный и бессердечный шаг. Трагедия»

    Бывший полузащитник «Реала», «Барселоны» и «Интера» Луиш Фигу высказался против создания европейской Суперлиги.

    «Эта так называемая «Суперлига» – это все что угодно, но только не «супер». Этот жадный и бессердечный шаг станет катастрофой для низших лиг, для женского футбола и более широкого футбольного сообщества.

    Турнир создают только для того, чтобы служить корыстолюбивым хозяевам, которые давно перестали заботиться о своих болельщиках. Полное пренебрежение к спортивным заслугам. Трагедия», – написал Фигу.
    _______________________________________________________________________________________

    Согласен полностью с авторитетным мнение близкого друга Пепа! Всё из-за денег затеяли, да и то в лужу сядут через пару лет.

    (ответить)

  5. thegodfather 20.04.2021 00:31 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=9_GosK_R7Pw

    (ответить)

  6. lexa-arsenal 20.04.2021 00:30 # lexa-arsenal
    Суперночи вам суперартурики

    Источник: http://fapl.ru/posts/85388/?c=1

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  7. slash-lfc 20.04.2021 00:23 # slash-lfc
    А куда делась молдавашка?? Че та давно ее не была видна братишки

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  8. m-ballack 20.04.2021 00:22 # m-ballack
    Если вы внимательно посмотрите на список гонимых xyeсосов, которые были выписаны из пенсов, то заметите тендецию с ситуацией вокруг суперлиги. Челси принял решение играть в суперлиге и истинные фанаты остались с клубом, в то время, как выписанные из пенсов разнылись по всей ветке и подлизывают коррумпированному хуефа. Рад, что мы в очередной раз уяснили разницу между настоящими фанатами и глорами на гонимых xyecocax.

    Братья по суперлиге, где будем праздновать начала чемпика? Конкуренты то скоро сольются.

    P. S. Продается гараж после двойного пожара где то на окраине земель русских.

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  9. mugabe 20.04.2021 00:19 # mugabe
    Ливерпулю необходимо немедленно уволить с позором Юргена Клоппа за то, что он не разделяет ценностей SUPER CLUBA и SUPER LEAGUE. Посудите сами, в элитном соревновании колхозник Клопп на бровке SUPER CLUBA будет выглядеть неуместно

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  10. skydreams 20.04.2021 00:17 # skydreams
    Завтра не знаю за кого топить, вроде и за суперчорли надо поболеть, но и супербрайтон подержать надо в битве с денежным мешком... Может Абрам завтра выйдет из этой суперлиги, тогда точно за Чорли буду

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  11. unclearness 20.04.2021 00:15 # unclearness
    Гейтурик тварь всю ветку засрал своим нытием, да ну сколько можно блет
    Один хер будет смотреть игру Чолсе в суперлиге и причмакивать

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  12. anabanana94 20.04.2021 00:14 # anabanana94
    Суперночи вам суперартурики да шлюши

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  13. anabanana94 20.04.2021 00:13 # anabanana94
    бл1яяя я в кусаче и про фапл написал и это скоро будет не актуально, НУ И НАКУЙ ЭТО ВСЕ?!

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  14. m-ballack 20.04.2021 00:10 # m-ballack
    Лол, кому не поxyй на этот товарняк? Разминка для элитного клуба из суперлиги с каким то нонеймом из национального чемпа.

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  15. anabanana94 20.04.2021 00:10 # anabanana94
    Бл1я кому интересно мой курсач прочитать пока еще тема актуальна?! А то скоро как я понимаю всем пох будет на АПЛочку((((

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  16. bezviz 20.04.2021 00:09 # bezviz
    лестер и вхю или лидс больше заслуживают играть в суперлиге чем арсиноль ттх и лузерка

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  17. slash-lfc 20.04.2021 00:08 # slash-lfc
    Когда пидорастер предъявляет кому-то за аналитику. Хахахахахахахахах скабля

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  18. bezviz 20.04.2021 00:07 # bezviz
    аххаах, суперлига будет с сезона 2023\2024 а не в следующем сезоне, колбаса тупая 6лять)))

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  19. alexomck 20.04.2021 00:07 # alexomck
    лол, здесь ещё результат обсуждают, чисто слив левого турнира, дабы подготовиться к Суперлиге лучше, Салах даж весь матч играть отказался:))

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  20. sausage 20.04.2021 00:06 # sausage
    Давно так не бомбило от потери очков там, где их можно было брать голыми руками. Как же всё-таки эта ситуация с травмами влияет на всё - вылет одного, пусть не топа, но ставшего уже системным игроком, Филлипса меняет все расклады на поле. Фаб вынужден отрабатывать за него на не самой любимой позиции, а в середине опять Тиаго - абсолютно левое тело, несмотря на все его старания. Ладно, едем дальше.

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