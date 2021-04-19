Тухель высказался насчет Европейской Суперлиги

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что пока не может ничего сказать по поводу решения своего клуба присоединиться к Европейской Суперлиге.

По словам Тухеля, он не знал заранее, что "Челси" вместе с несколькими другими европейскими клубам собирается отказаться от выступления в Лиге Чемпионов в пользу нового соревнования.



Томас призывает не спешить с выводами, но верит, что руководство "синих" поступит правильно.



"Я узнал об этом вчера, но я здесь, чтобы выступать в самом сложном соревновании. Ради этого я и пришел сюда. Это то, что я люблю — играть в сложнейших соревнованиях в Европе. Поэтому я в "Челси".



"Я не участвую в обсуждении такого рода вопросов. Мне немного жаль, что эта тема всплыла сейчас — я думал, мы сможем поговорить о победе над "Манчестер Сити" или — что важнее — о матче против "Брайтона". Возможно, сегодня это не удастся".



"Я хочу участвовать в этих тяжелых клубных соревнованиях. Я доверяю клубу принять правильные решения, и пока слишком рано делать выводы. Кроме того, это не мое дело. Вы видите мою должность на бейдже, и я должен исполнять свою роль. Моя роль — быть тренером, быть сосредоточенным на важном матче, который ждет нас завтра", — цитирует Тухеля The Independent.