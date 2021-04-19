Тухель высказался насчет Европейской Суперлиги

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что пока не может ничего сказать по поводу решения своего клуба присоединиться к Европейской Суперлиге.

По словам Тухеля, он не знал заранее, что "Челси" вместе с несколькими другими европейскими клубам собирается отказаться от выступления в Лиге Чемпионов в пользу нового соревнования.

Томас призывает не спешить с выводами, но верит, что руководство "синих" поступит правильно.

"Я узнал об этом вчера, но я здесь, чтобы выступать в самом сложном соревновании. Ради этого я и пришел сюда. Это то, что я люблю — играть в сложнейших соревнованиях в Европе. Поэтому я в "Челси".

"Я не участвую в обсуждении такого рода вопросов. Мне немного жаль, что эта тема всплыла сейчас — я думал, мы сможем поговорить о победе над "Манчестер Сити" или — что важнее — о матче против "Брайтона". Возможно, сегодня это не удастся".

"Я хочу участвовать в этих тяжелых клубных соревнованиях. Я доверяю клубу принять правильные решения, и пока слишком рано делать выводы. Кроме того, это не мое дело. Вы видите мою должность на бейдже, и я должен исполнять свою роль. Моя роль — быть тренером, быть сосредоточенным на важном матче, который ждет нас завтра", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Европейская Суперлига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 923

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sisyazavr 19.04.2021 23:31 # sisyazavr
    Профессионал

    (ответить)

  2. true-manc 19.04.2021 23:18 # true-manc
    Тухель, не темни! Нужно изобличать банду суперлиговых уголовников!

    ВПЁРЁД УЕФА!

    (ответить)

  3. m-ballack 19.04.2021 23:09 # m-ballack
    Так было уже чет такое

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: