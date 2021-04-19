Клопп: "Не изменил свое мнение насчет Суперлиги"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не изменил свое мнение о Европейской Суперлиге, идею которой он раскритиковал в прошлом.

"Надеюсь, Суперлига никогда не появится. Лига Чемпионов в ее нынешнем обличии является отличным продуктом. Даже Лига Европы неплоха", — сообщил Клопп Kicker два года назад.



В преддверии матча Премьер-Лиги против "Лидса" Клопп был вынужден прокомментировать решение "Ливерпуля" присоединиться к Европейской Суперлиге, и Юрген дал понять, что в данном случае клуб действует без его ведома.



"Мои ощущения не изменились. Мое мнение не изменилось. Я сам впервые услышал об этом вчера. Я старался готовиться к сложному матчу".



"Мы получили кое-какую информацию, но не так много. В основном получили ее из газет. Тяжело что-либо сказать. Люди недовольны, и я могу это понять. Мне особо нечего к этому добавить, потому что мы — ни игроки, ни я — не участвуем в этом процессе, поэтому мы не знаем. Давайте посмотрим, как будут развиваться события".



"Мне 53. Пока я работаю в профессиональном футболе, все это время существует Лига Чемпионов. И я всегда стремился попасть туда с командой, которую тренирую. У меня нет проблем с Лигой Чемпионов".



"Мне нравится соревновательный аспект футбола. Мне нравится, что "Вест Хэм" может попасть в Лигу Чемпионов. Я не хочу, чтобы они это сделали, потому что мы сами хотим туда попасть, но мне нравится сама идея. Что я могу сказать? Это непросто".



"Ливерпуль" как клуб — это больше, чем какие-то решения. Самая важная часть футбола — это болельщики и команда. Мы должны убедиться, что между ними ничего не стоит. Я слышал о кое-каких баннерах, но мои игроки не сделали ничего плохого. Все мы должны сплотиться. Мы должны показать, что никто не остается один в такие моменты. С некоторыми вещами нужно разобраться, но футбол и отношения между болельщиками и командой здесь не при чем".



"В трудные времена вы должны сплотиться. Это не означает, что вы должны со всем согласиться. Повторюсь, мои парни не сделали ничего плохого. Хочу, чтобы каждый понимал это".



"У меня нет всей информации. Я не знаю точно, почему 12 клубов сделали это. Я знаю, что в будущем некоторые вещи в футболе изменятся. Некоторые вещи должны измениться. Обычно к этому нужно готовиться, это требует времени", — сообщил Клопп Sky Sports.