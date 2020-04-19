14 клубов Премьер-Лиги проведут встречу насчет Европейской Суперлиги

14 клубов Премьер-Лиги проведут внеплановую виртуальную встречу во вторник, чтобы обсудить ситуацию с Европейской Суперлигой.

Напомним, "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" подтвердили свое намерение присоединиться к Европейской Суперлиге, которая должна заменить для них Лигу Чемпионов и матчи которой они планируют играть посреди недели.



УЕФА уже вовсю грозит дисквалификациями. По слухам, "Челси" и "Сити" могут быть отстранены от дальнейшего выступления в Лиге Чемпионов, где они добрались до полуфинала, а игроков взбунтовавших команд могут не допустить на Евро-2020.



Премьер-Лига тоже не остается в стороне и завтра проведет видеоконференцию в усеченном формате — без представителей "большой шестерки", сообщает Sky Sports.



14 клубов и исполнительный директор Ричард Мастерс определятся со своей позицией, а также обсудят меры воздействия на "большую шестерку".