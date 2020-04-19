14 клубов Премьер-Лиги проведут встречу насчет Европейской Суперлиги

Эмблема Премьер-Лиги 14 клубов Премьер-Лиги проведут внеплановую виртуальную встречу во вторник, чтобы обсудить ситуацию с Европейской Суперлигой.

Напомним, "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" подтвердили свое намерение присоединиться к Европейской Суперлиге, которая должна заменить для них Лигу Чемпионов и матчи которой они планируют играть посреди недели.

УЕФА уже вовсю грозит дисквалификациями. По слухам, "Челси" и "Сити" могут быть отстранены от дальнейшего выступления в Лиге Чемпионов, где они добрались до полуфинала, а игроков взбунтовавших команд могут не допустить на Евро-2020.

Премьер-Лига тоже не остается в стороне и завтра проведет видеоконференцию в усеченном формате — без представителей "большой шестерки", сообщает Sky Sports.

14 клубов и исполнительный директор Ричард Мастерс определятся со своей позицией, а также обсудят меры воздействия на "большую шестерку".


Метки Европейская Суперлига, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. st-bobroff 19.04.2021 21:53 # st-bobroff
    Какие здесь могут быть разговоры?14 ах#евших клубов, которые будут учредителями этой лиги, получат привилегии и смогут в нем участвовать, даже если они займут 20е место в лиге+ получат чемоданчик с деньгами. Это просто продажные крысы и я болею за одну из этих крыс. Футбол это в первую очередь соревнование, и если ты играешь как говно, ты не должен участвовать в элитных еврокубках. А безмозглые малолетки даже не понимают что они пишут

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  2. chelsiukpro 19.04.2021 21:51 # chelsiukpro
    Отстранить не могут в жанный момент а если сделают то судебные расберательствa начнётся т.к в договере нет прописано что отказываясь от ЛЧ или быть заиграным в другом турнире такого нету! Тем более это через год или 2 года начнётся... короче пох будет как будет....

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  3. almatinec1 19.04.2021 21:28 # almatinec1
    Искренне надеюсь, что всех шестерых исключат прямо из текущего чемпионата АПЛ. Когда суперлижка развалиться, то велкам ту English Football League Two

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  4. kos9k 19.04.2021 21:24 # kos9k
    Моськи соберутся, чтобы обсудить слонов, смешно))

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  5. liverfun 19.04.2021 21:18 # liverfun
    вот это интересно будет. надеюсь мозги у людей есть, и никто не будет кусать руку, которая их кормит. да в принципе им и пох должно быть.
    спорю, что первым вопросом будет: сколько мы потеряем, если попытаемся противиться изменениям?

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  6. shakur 19.04.2021 21:15 # shakur
    Оставьте им Челси, чтобы не ныли.

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  7. mugabe 19.04.2021 21:12 # mugabe
    Всем пох на обиженок нищих))) AVE SUPER LEAGUE!

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  8. suddenly 19.04.2021 21:07 # suddenly
    Будут голосовать за бан клубов "большой шестёрки".

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  9. true-manc 19.04.2021 21:01 # true-manc
    КТО СТОИТ ЗА СОЗДАНИЕМ СУПЕРЛИГИ? КТО УБИВАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ?
    кратная выжимка из нашумевшего расследования:

    1. Реал Мадрид - Перес (еврей, родственник Шимона Переса, бывшего президента Израиля)
    2. МЮ - Глейзеры (евреи)
    3. Челси - Абрамович (еврей),
    4. Тоттенхэм - Леви (еврей)
    5. Арсенал - Кронке и всё канонирское ЛГБТ-лобби
    6. Ливерпуль - Генри со своим еврейским другом Дэвид Гинсберг (вице-председателем его компании Fenway Sports Group) + Леброн Джеймс с BLM движением.
    7. Атлетико - спонсор кампания Plus500, которой владеют Ben-Izhak, Shlomi Weizmann, Shimon Sofer и т.д (все евреи)
    8. Ювентус - семейка Аньелли (известная династия бизнесменов, веками перенимавшая повадки Ротшильдов).
    9. Милан - владелец Пол Зингер (еврей).
    10. Интер - китайская кампания Suning Commerce Group на службе у вражеской Коммунистической Партии Китая.
    11. Барселона - эти просто в долгах у еврейских банкиров, поэтому исполняют волю Переса.

    ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!

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