14 клубов Премьер-Лиги проведут встречу насчет Европейской Суперлиги
14 клубов Премьер-Лиги проведут внеплановую виртуальную встречу во вторник, чтобы обсудить ситуацию с Европейской Суперлигой.
Напомним, "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" подтвердили свое намерение присоединиться к Европейской Суперлиге, которая должна заменить для них Лигу Чемпионов и матчи которой они планируют играть посреди недели.
УЕФА уже вовсю грозит дисквалификациями. По слухам, "Челси" и "Сити" могут быть отстранены от дальнейшего выступления в Лиге Чемпионов, где они добрались до полуфинала, а игроков взбунтовавших команд могут не допустить на Евро-2020.
Премьер-Лига тоже не остается в стороне и завтра проведет видеоконференцию в усеченном формате — без представителей "большой шестерки", сообщает Sky Sports.
14 клубов и исполнительный директор Ричард Мастерс определятся со своей позицией, а также обсудят меры воздействия на "большую шестерку".
19.04.2021 21:00
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Последние комментарии:
Какие здесь могут быть разговоры?14 ах#евших клубов, которые будут учредителями этой лиги, получат привилегии и смогут в нем участвовать, даже если они займут 20е место в лиге+ получат чемоданчик с деньгами. Это просто продажные крысы и я болею за одну из этих крыс. Футбол это в первую очередь соревнование, и если ты играешь как говно, ты не должен участвовать в элитных еврокубках. А безмозглые малолетки даже не понимают что они пишут
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Отстранить не могут в жанный момент а если сделают то судебные расберательствa начнётся т.к в договере нет прописано что отказываясь от ЛЧ или быть заиграным в другом турнире такого нету! Тем более это через год или 2 года начнётся... короче пох будет как будет....
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Искренне надеюсь, что всех шестерых исключат прямо из текущего чемпионата АПЛ. Когда суперлижка развалиться, то велкам ту English Football League Two
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Моськи соберутся, чтобы обсудить слонов, смешно))
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вот это интересно будет. надеюсь мозги у людей есть, и никто не будет кусать руку, которая их кормит. да в принципе им и пох должно быть.
спорю, что первым вопросом будет: сколько мы потеряем, если попытаемся противиться изменениям?
(ответить)
Оставьте им Челси, чтобы не ныли.
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Всем пох на обиженок нищих))) AVE SUPER LEAGUE!
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Будут голосовать за бан клубов "большой шестёрки".
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КТО СТОИТ ЗА СОЗДАНИЕМ СУПЕРЛИГИ? КТО УБИВАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ?
кратная выжимка из нашумевшего расследования:
1. Реал Мадрид - Перес (еврей, родственник Шимона Переса, бывшего президента Израиля)
2. МЮ - Глейзеры (евреи)
3. Челси - Абрамович (еврей),
4. Тоттенхэм - Леви (еврей)
5. Арсенал - Кронке и всё канонирское ЛГБТ-лобби
6. Ливерпуль - Генри со своим еврейским другом Дэвид Гинсберг (вице-председателем его компании Fenway Sports Group) + Леброн Джеймс с BLM движением.
7. Атлетико - спонсор кампания Plus500, которой владеют Ben-Izhak, Shlomi Weizmann, Shimon Sofer и т.д (все евреи)
8. Ювентус - семейка Аньелли (известная династия бизнесменов, веками перенимавшая повадки Ротшильдов).
9. Милан - владелец Пол Зингер (еврей).
10. Интер - китайская кампания Suning Commerce Group на службе у вражеской Коммунистической Партии Китая.
11. Барселона - эти просто в долгах у еврейских банкиров, поэтому исполняют волю Переса.
ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!
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