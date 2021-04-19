УЕФА подтвердил изменение формата Лиги Чемпионов

На фоне разговоров о создании Европейской Суперлиги УЕФА объявил об изменении формата Лиги Чемпионов.

Как сообщает BBC, новый формат начнет использоваться в 2024 году. И продлится это минимум до 2033 года.



Количество участников Лиги Чемпионов увеличится с 32 до 36, причем в так называемой "первой фазе" не будет группового этапа в его привычном понимании.



В этой "первой фазе" каждая команда сыграет пять матчей дома и пять на выезде против соперников разной силы, в результате чего будет составлена общая таблица.



Восемь первых команд из этой таблицы автоматически выйдут в плей-офф. Еще восемь участников 1/8 финала определятся через стыковые матчи.



В какой-то степени новый формат Лиги Чемпионов даже походит на Европейскую Суперлигу. После реформы каждой команде будет гарантировано минимум 10 матчей за сезон в соревновании УЕФА.