Венгер: "Европейская Суперлига — плохая идея"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал Европейскую Суперлигу "плохой идеей".

Будучи в настоящее время директором ФИФА, Венгер разделяет позицию своей организации. По мнению Арсена, решение "большой шестерки" заменить Лигу Чемпионов на Европейскую Суперлигу только подорвет могущество Премьер-Лиги.



"Я бы сказал, что это плохая идея. Футбол должен оставаться сплоченным, это самая важная вещь. В его основе лежат спортивные заслуги и уважение к истории европейского футбола".



"Лично я убежден, что эта идея не продвинется далеко. Я не знаю точно, что кроется за этим, но это опасная идея и большая угроза для Премьер-Лиги".



"Когда я все еще тренировал, другие страны прикладывали большие усилия, чтобы нарушить доминирующее положение Премьер-Лиги, и такого рода проект это определенно ускорит", — сообщил Венгер talkSPORT.