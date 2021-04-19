Венгер: "Европейская Суперлига — плохая идея"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал Европейскую Суперлигу "плохой идеей".
Будучи в настоящее время директором ФИФА, Венгер разделяет позицию своей организации. По мнению Арсена, решение "большой шестерки" заменить Лигу Чемпионов на Европейскую Суперлигу только подорвет могущество Премьер-Лиги.
"Я бы сказал, что это плохая идея. Футбол должен оставаться сплоченным, это самая важная вещь. В его основе лежат спортивные заслуги и уважение к истории европейского футбола".
"Лично я убежден, что эта идея не продвинется далеко. Я не знаю точно, что кроется за этим, но это опасная идея и большая угроза для Премьер-Лиги".
"Когда я все еще тренировал, другие страны прикладывали большие усилия, чтобы нарушить доминирующее положение Премьер-Лиги, и такого рода проект это определенно ускорит", — сообщил Венгер talkSPORT.
19.04.2021 17:00
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Надо подождать успеха Супер Лиги и этот маразматик больще всех кричать будет что десять лет назад тоже самое хотел сделать
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АФ, Пуховик, Губерниев... против дураки и старые маразматики, с потекшими мозгами, в основном, все прогрессивные и думающие наперед "за".
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Венгер зрит в корень.
Всех адептов суперлиги нужно отправить на каторгу. Идеологов суперлиги - приговорить к высшей мере наказания. Пусть в ином мире сражаются за свои Меноры и отплясывают за миллиард шекелей своему властелину Сатане.
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