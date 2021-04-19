"Бавария" и дортмундская "Боруссия" отказались от участия Европейской Суперлиге

Бавария и дортмундская Боруссия "Бавария" и дортмундская "Боруссия" объявили, что не присоединятся к английским грандам в Европейской Суперлиге.

В данный момент подтверждены уже 12 участников Европейской Суперлиги, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги. Эти клубы получат привилегированный статус основателей соревнования.

А вот два гранда Бундеслиги сегодня присягнули на верность Ассоциации европейских клубов (ECA), откуда участники Европейской Суперлиги массово выходят.

В опубликованном заявлении "Боруссия" прямым текстом сообщает, что ей действительно было предложено место в Европейской Суперлиге, однако дортмунцы ответили отказом и были поддержаны в этом "Баварией".

Вместе с тем "Боруссия" и "Бавария" выступают за реформу Лиги Чемпионов.


Метки Бавария, Боруссия, Европейская Суперлига

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. weorlfc 19.04.2021 17:22 # weorlfc
    Да епт они сразу отклеились ибо очкуют. После как СЛ встанет на рельсы будут проситься по вайлд карте.

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  2. m-ballack 19.04.2021 16:58 # m-ballack
    Ведь куда проще набивать стату с Майнцами и Шальке, чем принимать участие в настоящей зарубе топ-клубов. Сами приползут, когда агенты их игроков будут предлагать услуги клубам из суперлиги

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  3. alexomck 19.04.2021 16:34 # alexomck
    добровольно подписали себе приговор - ссыкуны:)

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  4. ganinilyha 19.04.2021 16:32 # ganinilyha
    Молодцы

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  5. jirrort 19.04.2021 16:27 # jirrort
    Обосрались короче

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  6. liverfun 19.04.2021 16:10 # liverfun
    еще бы, в германии всем заправляют болельщики, настоящая народная лига.
    а в апл сами максимально открыли двери для иностранного капитала, от этого чемпионат и стал самым богатым, но обратная сторона этого - владельцы этого капитала сами решают будущее клуба.
    классический пример того, что бывает, когда пытаешься усидеть на двух стульях. поздно англичане опомнились.

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  7. kos9k 19.04.2021 16:08 # kos9k
    В итоге через 5 лет состав будет сродни Аяксу/Севильи, пока все топы будут стремиться уйти в клубы Суперлиги

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  8. alexander-arnold 19.04.2021 16:06 # alexander-arnold
    ПацанЫ, расскажите, а Бавария или Боруссия из какого английского дивизиона??

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  9. bes-ter 19.04.2021 16:03 # bes-ter
    Ну значит Баварка годами будет ЛЧ забирать

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  10. ilovemanutd 19.04.2021 16:03 # ilovemanutd
    Как отличники, которые ушли с пары/урока вместе со всеми, но потом втихаря вернулись

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