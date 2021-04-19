"Бавария" и дортмундская "Боруссия" отказались от участия Европейской Суперлиге

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" объявили, что не присоединятся к английским грандам в Европейской Суперлиге.

В данный момент подтверждены уже 12 участников Европейской Суперлиги, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги. Эти клубы получат привилегированный статус основателей соревнования.



А вот два гранда Бундеслиги сегодня присягнули на верность Ассоциации европейских клубов (ECA), откуда участники Европейской Суперлиги массово выходят.



В опубликованном заявлении "Боруссия" прямым текстом сообщает, что ей действительно было предложено место в Европейской Суперлиге, однако дортмунцы ответили отказом и были поддержаны в этом "Баварией".



Вместе с тем "Боруссия" и "Бавария" выступают за реформу Лиги Чемпионов.