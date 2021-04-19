"Бавария" и дортмундская "Боруссия" отказались от участия Европейской Суперлиге
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" объявили, что не присоединятся к английским грандам в Европейской Суперлиге.
В данный момент подтверждены уже 12 участников Европейской Суперлиги, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги. Эти клубы получат привилегированный статус основателей соревнования.
А вот два гранда Бундеслиги сегодня присягнули на верность Ассоциации европейских клубов (ECA), откуда участники Европейской Суперлиги массово выходят.
В опубликованном заявлении "Боруссия" прямым текстом сообщает, что ей действительно было предложено место в Европейской Суперлиге, однако дортмунцы ответили отказом и были поддержаны в этом "Баварией".
Вместе с тем "Боруссия" и "Бавария" выступают за реформу Лиги Чемпионов.
19.04.2021 16:00
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Да епт они сразу отклеились ибо очкуют. После как СЛ встанет на рельсы будут проситься по вайлд карте.
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Ведь куда проще набивать стату с Майнцами и Шальке, чем принимать участие в настоящей зарубе топ-клубов. Сами приползут, когда агенты их игроков будут предлагать услуги клубам из суперлиги
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добровольно подписали себе приговор - ссыкуны:)
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Молодцы
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Обосрались короче
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еще бы, в германии всем заправляют болельщики, настоящая народная лига.
а в апл сами максимально открыли двери для иностранного капитала, от этого чемпионат и стал самым богатым, но обратная сторона этого - владельцы этого капитала сами решают будущее клуба.
классический пример того, что бывает, когда пытаешься усидеть на двух стульях. поздно англичане опомнились.
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В итоге через 5 лет состав будет сродни Аяксу/Севильи, пока все топы будут стремиться уйти в клубы Суперлиги
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ПацанЫ, расскажите, а Бавария или Боруссия из какого английского дивизиона??
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Ну значит Баварка годами будет ЛЧ забирать
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Как отличники, которые ушли с пары/урока вместе со всеми, но потом втихаря вернулись
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