"Тоттенхэм" уволил Моуриньо за шесть дней до финала Кубка Лиги
"Тоттенхэм" объявил об увольнении своего главного тренера Жозе Моуриньо.
Моуриньо тренировал "шпор" с ноября 2019, когда он заступил на место уволенного Маурисио Почеттино. В прошлом сезоне Жозе привел лондонцев к шестому месту в Премьер-Лиге.
В данный момент "Тоттенхэм" седьмой, набрав только два очка в трех последних матчах Премьер-Лиги, а в прошлом месяце с позором вылетел из Лиги Европы.
Ранее ожидалось, что "шпоры" дадут Моуриньо время до конца сезона, как минимум, однако клуб решил действовать немедленно.
Вероятно, увольнение Жозе призвано встряхнуть команду в преддверии финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" 25 апреля, а также придать ей импульс для борьбы за место в топ-6 Премьер-Лиги.
"Жозе и его тренерский штаб были с нами на протяжении самого сложного периода для нас как для клуба. Жозе — истинный профессионал, проявивший огромную стойкость во время пандемии. Лично я наслаждался совместной работой с ним и жалею, что у нас не сложилось так, как мы оба это себе представляли. Ему всегда будут рады здесь, и мы должны поблагодарить его самого и его тренерский штаб за сделанный вклад", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.
Добавим, вместе с Моуриньо были уволены и все его помощники. Руководить тренировками первой команды на временной основе будет экс-полузащитник "шпор" Райан Мейсон.
19.04.2021 15:25
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Последние комментарии:
в Ливерпуль:)
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Кстати, тк безвиз напророчил крах футбола после введения суперлиги, теперь мы можем быть уверены в его расцевте.
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На самом деле все это справедливо ухехехе почему условный щольсе лфк мю сити ттх гг должны кормить Брайтон вба и тп ухехе какого хуя Реал за победу в ЛЧ получил 100 млн евро, а вылетевший норвич 105 ухехехе вы видели чтобы в Испании гранада купила игрока за 45 млн ухехехехкх? Нет конечно ухехе и можно понять английский топ 6 ухехехе долбаебы это бизнес уххех понятное дело ваши 500 рублей от мамки в кармане не делает вас образованными людьми ухехехех бизнес - это прибыль впервую очередь, ухехех, а тот же Милан имеет минус 350 млн вовремя пандемии и тп ухехехе так что суперлига это путь к выживанию великих клубов и отличных матчей ухеххехе
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петунхэм мало того, что самый слабовольный клуб в мире, так еще и петушары конченные
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На финал оставили бы хотя б, отдельно взятый матч тем более финал надо было оставлять что нибудь бы да и придумал
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могли бы дать доработать финал, авось кубок и зацепил бы. и так все уже просрано для петушков, очередной невзрачный сезон, хотя все начиналось многообещающе
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https://pbs.twimg.com/media/EzUphPKUcAIpqYA.jpg
нормтак
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Всем пох на чмоура, у нас тут реформы грядут эхехехехех
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Будет ли Маур тренировать клуб из суперлиги? - вот в чем главный вопрос. А ттх пезда, купим летом Кейна и пусть болтаются теперь в конце таблицы суперлиги.
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Великий уходит в отпуск! Такие как он, быстро возвращаются к работе. Уверен, что у него на столе через час после объявления об отставке, лежала парочка солидных контрактов.
ЖОЗЕ МОУР - это имя, это брэнд!
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Да уж... За 6 дней до финала это жестко
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Болельщики «Челси» соберутся завтра возле Стэмфорд Бридж, чтобы провести акцию протеста против вступления клуба в Суперлигу.
[WE ARE THE SHED]
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тно расскажет, как клубы кормят УЕФА? И кого? Конкретно нескольких человек? Клубы входят в систему, которая позволяет им существовать и зарабатывать
Источник: http://fapl.ru/posts/85368/?c=1#c7327478
"прибыль" клубов АПЛ за 10 лет:
https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEzR6SJ3VEAIkmae%3Fformat%3Dpng%26name%3D4096x4096
долги топ клубов:
https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEzUbrRKUUAA4vlr%3Fformat%3Djpg%26name%3Dlarge
Это всё что нижно знать о "заработках" топ клубов. Футбол сейчас- не бизнес, а пузырь. А всё потому что 90% заработков генерирует вот эти 20 топ клубов, а обратно получают меньше половины. Вот и всё.
Либо суперлига, либо пузырь схлопнется
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Весьма предсказуемо.
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плевать, терпеть этот шлак пару лет осталось, а потом Суперлига грядёт:)
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ПОТРАЧЕНО! Эхехехе
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Несколько лет назад Андреа Аньелли сказал: «Права на трансляцию Лиги чемпионов стоят 1,5 миллиарда, на трансляцию НФЛ – почти 7 миллиардов. Но опросы говорят, что из двух миллиардов любителей спорта в мира 1,6 миллиарда любят футбол, а 150 миллионов – американский футбол».
Вот и ответ, почему итальянским топ-клубам нужна Суперлига.
Ювентус, Интер и Милан там не только потому, что выиграли много трофеев, не только потому, что у них самая большая фан-база среди итальянских клубов. Убытки Юве, Интера и Милана за сезон 2019/20 – 387 миллионов евро на троих. Хуже дела в Серии А только у Ромы. И долгожданный выход в Лигу чемпионов не даст Милану те деньги, которые даст Суперлига.
Как бы цинично это ни звучало, но Ювентусу, Интеру и Милану нет дела до условных Аталанты и Сассуоло и их проблем. Они думают о своем будущем и имеют на это право.
Директор Сассуоло говорит, что Серию А убивают, Аталанта, Верона и Кальяри якобы требуют выкинуть бунтарей из высшей лиги. Но никто же не запрещает Серии А существовать и дальше. Просто денег в ней как не было, так и не будет. А Ювентус, Интер и Милан не обязаны всех спасать и выбивать большие контракты для всех клубов.
Страдающие национальные чемпионаты? Во-первых, Серия А, скорее всего, не пойдет на самоубийство, никого не исключат. Во-вторых, игры вроде Кальяри-Парма останутся с той же аудиторией, что и сейчас – давайте признаем, что эта аудитория мизерная и никак не зависит от существования Суперлиги.
Скоро все успокоятся и смирятся. Суперлига была делом времени.
В 1998-м итальянская компания Media Partners сообщила УЕФА о создании Суперлиги, в которую войдут 18 топовых клубов (от Италии – Милан и Ювентус). Инициатором проекта был Сильвио Берлускони, спонсировал банк JP Morgan, о котором говорят и сейчас. Результат – реформа Лиги чемпионов, допуск четырех команд от одной страны, рост финансирования. Так что все это уже было.
Если Суперлига все-таки случится (с трудом представляю, как все это успеют запустить к лету), то через пару поколений все забудут о Лиге чемпионов и будут радостно смотреть матчи лучших, топовых, команд.
Вечером чрезвычайное заседание Лиги Серии А. Ждем.
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Уе6ки. Когда Клопп покинет ЛФК, нужно брать Жозе. Наконец возглавит клуб-мечту всей своей жизни.
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Да наплевать. На багаже Почеттино выдавал хорошие игры. Да и Кейн с Соном талантливые ребята.
Маур спёкся.. ему только шоуменом на ТВ работать
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мы должны поблагодарить его самого и его тренерский штаб за сделанный штаб"
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