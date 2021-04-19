"Тоттенхэм" уволил Моуриньо за шесть дней до финала Кубка Лиги

"Тоттенхэм" объявил об увольнении своего главного тренера Жозе Моуриньо.

Моуриньо тренировал "шпор" с ноября 2019, когда он заступил на место уволенного Маурисио Почеттино. В прошлом сезоне Жозе привел лондонцев к шестому месту в Премьер-Лиге.



В данный момент "Тоттенхэм" седьмой, набрав только два очка в трех последних матчах Премьер-Лиги, а в прошлом месяце с позором вылетел из Лиги Европы.



Ранее ожидалось, что "шпоры" дадут Моуриньо время до конца сезона, как минимум, однако клуб решил действовать немедленно.



Вероятно, увольнение Жозе призвано встряхнуть команду в преддверии финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" 25 апреля, а также придать ей импульс для борьбы за место в топ-6 Премьер-Лиги.



"Жозе и его тренерский штаб были с нами на протяжении самого сложного периода для нас как для клуба. Жозе — истинный профессионал, проявивший огромную стойкость во время пандемии. Лично я наслаждался совместной работой с ним и жалею, что у нас не сложилось так, как мы оба это себе представляли. Ему всегда будут рады здесь, и мы должны поблагодарить его самого и его тренерский штаб за сделанный вклад", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.



Добавим, вместе с Моуриньо были уволены и все его помощники. Руководить тренировками первой команды на временной основе будет экс-полузащитник "шпор" Райан Мейсон.