Абрахэм помышляет об уходе из "Челси"

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм обдумывает уход из родного клуба грядущим летом.

23-летний Абрахэм остается лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, забив 12 голов в 30 матчах, однако Тэмми почти не играет после прихода Томаса Тухеля на должность главного тренера.



Как утверждает The Guardian, переломным моментом для Абрахэма стало решение Тухеля оставить его вне заявки на полуфинальный матч Кубка Англии против "Манчестер Сити" — Тэмми не попал даже в число девяти запасных.



Теперь Абрахэм всерьез помышляет о смене клуба. Тэмми опечален своей ситуацией, следствием которой, вероятно, станет его непопадание в заявку сборной Англии на Евро-2020.



Сейчас у Абрахэма остается два года по действующему контракту, а переговоры о новой сделке были приостановлены с назначением Тухеля, так что продажа Тэмми грядущим летом может быть в интересах всех сторон.



Среди претендентов на Абрахэма называются "Лестер", который готовится к жизни без Джейми Варди, и "Вест Хэм", который не имеет в составе чистых нападающих и вынужден использовать на острие атак в этом сезоне Мичейла Антонио.