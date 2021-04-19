Абрахэм помышляет об уходе из "Челси"

Тэмми Абрахэм Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм обдумывает уход из родного клуба грядущим летом.

23-летний Абрахэм остается лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, забив 12 голов в 30 матчах, однако Тэмми почти не играет после прихода Томаса Тухеля на должность главного тренера.

Как утверждает The Guardian, переломным моментом для Абрахэма стало решение Тухеля оставить его вне заявки на полуфинальный матч Кубка Англии против "Манчестер Сити" — Тэмми не попал даже в число девяти запасных.

Теперь Абрахэм всерьез помышляет о смене клуба. Тэмми опечален своей ситуацией, следствием которой, вероятно, станет его непопадание в заявку сборной Англии на Евро-2020.

Сейчас у Абрахэма остается два года по действующему контракту, а переговоры о новой сделке были приостановлены с назначением Тухеля, так что продажа Тэмми грядущим летом может быть в интересах всех сторон.

Среди претендентов на Абрахэма называются "Лестер", который готовится к жизни без Джейми Варди, и "Вест Хэм", который не имеет в составе чистых нападающих и вынужден использовать на острие атак в этом сезоне Мичейла Антонио.


Метки Абрахэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 576

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. m-ballack 19.04.2021 15:37 # m-ballack
    Ну и лох, уйдет из клуба суперлиги в какой-то бомжатник.

    (ответить)

  2. jirrort 19.04.2021 15:34 # jirrort
    В муму за 100 лямов

    (ответить)

  3. ensiferum 19.04.2021 15:19 # ensiferum
    Не борется за мяч, не прессингует, порет моменты. Этой ситуацией он не опечален заодно?

    (ответить)

  4. blueisthecolor 19.04.2021 15:13 # blueisthecolor
    Тухлый походу будет Хаверца наигрывать на острие. Тухлятину канеш Томасу подсунули. Жалко Тэмми - способный форвард. Точно подойдет тем же лисам и решит их вопрос о нападающем на много лет вперед.

    (ответить)

  5. shimane 19.04.2021 15:07 # shimane
    лучше к лисам, чем в этом гомоклубе

    (ответить)

  6. asnural 19.04.2021 15:05 # asnural
    Тусклый ненр вечно недоволен

    (ответить)

  7. suddenly 19.04.2021 15:02 # suddenly
    Что за бред каждый раз - нравится 1467?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: