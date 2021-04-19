Клопп: "Салах хочет "Золотую бутсу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах жаждет выиграть "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в этом сезоне.

Несмотря на затяжной спад "Ливерпуля" после смены календарного года, лично Салах весьма стабилен в этом сезоне, только в Премьер-Лиге наколотив 19 мячей.



В споре бомбардиров Премьер-Лиги Мохамед отстает на два гола от Харри Кейна из "Тоттенхэма", и Клопп уверен, 28-летний египтянин приложит все усилия, чтобы завоевать свою третью "Золотую бутсу" за четыре последних года.



"Да, конечно, "Золотая бутса" дополнительно мотивирует его".



"Карьера футболиста длится 15 лет, иногда 17 или 18. В течение этого периода своей жизни ты находишься в своей лучшей физической форме и хочешь получить максимальную отдачу от своей карьеры".



"Большинство игроков никогда не выигрывало "Золотую бутсу". Если ты выиграл ее однажды, это большое достижение. Если ты сделал это дважды, это очень большое достижение. Если тебе удается сделать это в третий раз, то мало кто с тобой сравнится".



"Нападающие должны быть эгоистичны. Я никогда не встречал нападающего, который бы не был эгоистичен. Ты можешь быть милейшим человеком на свете, но в конце концов ты хочешь забивать голы, а это значит, что иногда ты не видишь других игроков в своей футболке".



"Мо — прирожденный бомбардир, он хочет забивать голы. Он развил это в себе в течением своей карьеры. Забивать сезон за сезоном — это то, что делают игроки мирового уровня. Когда ты знаешь свои сильные стороны, это помогает тебе вернуться в колею быстрее других", — цитирует Клоппа Sky Sports.