32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Мохамед Салах В понедельник, 19 апреля, поединком "Лидса" и "Ливерпуля" продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИДС — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн трансляция

После трех побед подряд с общим счетом 6:1 у "Ливерпуля" появились реальные шансы попасть в топ-4 Премьер-Лиги. Поражение "Вест Хэма" в минувший уикенд дополнительно воодушевляет, однако "красным" нужно быть на чеку — они отправляются в гости к "Лидсу", который находится всего четырьмя строчками ниже, а в своем предыдущем матче обыграл "Манчестер Сити" (1:2). "Белые" одержали только одну победу в 11 последних домашних встречах с "Ливерпулем" во всех соревнованиях.

"Лидс" устроит фитнес-тесты для Рафиньи и Родриго. Лиам Купер дисквалифицирован.

В стане "Ливерпуля" все по-прежнему, Джо Гомес, Виргил Ван Дейк, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон продолжают лечиться.


Метки анонс тура, Ливерпуль, Лидс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 556

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 19.04.2021 13:55 # jack-4poker
    Лидс конечно топово обоссыт Ливерпуль, ставьте жеппу наркота и рот лесника

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  2. alexander-arnold 19.04.2021 13:37 # alexander-arnold
    Да идите в *опу со своим Моуриньо!

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  3. umoraaa 19.04.2021 13:23 # umoraaa
    Все физрука-переводчика уволили, вообще каким местом думали куры когда назначили его? Он же с треском провалился в Челси (во втором приходе) и с МЮ выиграл КАЛы и суперкубки всякие.

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  4. carrick-16 19.04.2021 13:21 # carrick-16
    Михужло где новость про Моуриньо?

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  5. mancunia-planet 19.04.2021 13:03 # mancunia-planet
    Победа Ливера нужна

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  6. megamind13 19.04.2021 13:01 # megamind13
    Там Жозефину выкинули с Тоттенхэма. Миха пили новость на главную.

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