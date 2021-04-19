32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 19 апреля, поединком "Лидса" и "Ливерпуля" продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИДС — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн трансляция



После трех побед подряд с общим счетом 6:1 у "Ливерпуля" появились реальные шансы попасть в топ-4 Премьер-Лиги. Поражение "Вест Хэма" в минувший уикенд дополнительно воодушевляет, однако "красным" нужно быть на чеку — они отправляются в гости к "Лидсу", который находится всего четырьмя строчками ниже, а в своем предыдущем матче обыграл "Манчестер Сити" (1:2). "Белые" одержали только одну победу в 11 последних домашних встречах с "Ливерпулем" во всех соревнованиях.



"Лидс" устроит фитнес-тесты для Рафиньи и Родриго. Лиам Купер дисквалифицирован.



В стане "Ливерпуля" все по-прежнему, Джо Гомес, Виргил Ван Дейк, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон продолжают лечиться.