32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 19 апреля, поединком "Лидса" и "Ливерпуля" продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛИДС — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн трансляция
После трех побед подряд с общим счетом 6:1 у "Ливерпуля" появились реальные шансы попасть в топ-4 Премьер-Лиги. Поражение "Вест Хэма" в минувший уикенд дополнительно воодушевляет, однако "красным" нужно быть на чеку — они отправляются в гости к "Лидсу", который находится всего четырьмя строчками ниже, а в своем предыдущем матче обыграл "Манчестер Сити" (1:2). "Белые" одержали только одну победу в 11 последних домашних встречах с "Ливерпулем" во всех соревнованиях.
"Лидс" устроит фитнес-тесты для Рафиньи и Родриго. Лиам Купер дисквалифицирован.
В стане "Ливерпуля" все по-прежнему, Джо Гомес, Виргил Ван Дейк, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон продолжают лечиться.
19.04.2021 13:00
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Последние комментарии:
Лидс конечно топово обоссыт Ливерпуль, ставьте жеппу наркота и рот лесника
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Да идите в *опу со своим Моуриньо!
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Все физрука-переводчика уволили, вообще каким местом думали куры когда назначили его? Он же с треском провалился в Челси (во втором приходе) и с МЮ выиграл КАЛы и суперкубки всякие.
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Михужло где новость про Моуриньо?
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Победа Ливера нужна
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Там Жозефину выкинули с Тоттенхэма. Миха пили новость на главную.
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