Азар будет готов к "Челси"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Эден Азар будет готов к противостоянию со своим бывшим клубом "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов.

Согласно слухам, Азар был очень расстроен тем, что травма лодыжки помешала ему сыграть против "Ливерпуля" на четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов.



Однако судьба распорядилась таким образом, что в следующем раунде "Реалу" будет противостоять другой клуб Премьер-Лиги, который и продал его в Мадрид в июне 2019.



"Он чувствует себя гораздо лучше, и он готов. Он хочет вернуться сильнее, чем кто-либо еще. Мы очень осторожны с Карвахалем и Азаром, потому что у них случились рецидивы. Они оба чувствуют себя лучше, и это хорошо для команды", — цитирует Зидана Daily Mirror.



Ранее в своей карьере Азар провел семь сезонов за "Челси", в течение этого времени выиграв Кубок Лиги, Кубок Англии, дважды Лигу Европы и дважды Премьер-Лигу.



Добавим, первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов "синие" проведут 27 апреля, сыграв в гостях у "Реала".