Клопп не знает, когда вернется Хендерсон

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп до сих пор не знает, когда его капитан Джордан Хендерсон вернется в строй.

Хендерсон находится вне игры с конца февраля, когда в дерби против "Эвертона" он получил травму паховых мышц и был вынужден лечь на операцию.



До конца сезона "Ливерпулю" остается провести только семь матчей. За это время Джордану нужно набрать игровые кондиции к Евро-2020, однако 30-летний полузащитник еще даже не вернулся в общую группу.



"Я не знаю. Он пока еще не тренируется, и это все, что я могу сказать. Насчет остального покажет время".



"Я не хочу говорить чересчур много и делать громкие заголовки. Он выглядит хорошо, и это хорошая новость, но он пока еще не тренируется", — цитирует Клоппа Daily Mirror.