Сульшер: "Обороняться против Гринвуда — сущий кошмар"

Мейсон Гринвуд Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил своего юного нападающего Мейсона Гринвуда.

Накануне 19-летний Гринвуд забил свой четвертый и пятый голы в этом сезоне Премьер-Лиги, своим дублем поспособствовав победе 3:1 над "Бернли".

Гринвуд становится все более важным игроком для "Юнайтед", и Сульшер чувствует, что Мейсон начинает пожинать плоды своей упорной работы на тренировках.

"Он хороший бомбардир, и мы знаем это. Думаю, забитый им гол против "Тоттенхэма" свидетельствует о том, что он поработал над своей игрой, он может смещаться в центр или к краю, а затем забивать".

"Сегодня он пошел краем и забил. Должно быть, обороняться против него — это сущий кошмар, потому что он может пойти внутрь или во фланг, налево или направо. Я так рад за него, потому что он действительно упорно тренировался", — приводит слова Сульшера официальный веб-сайт Премьер-Лиги.


Метки Бернли, Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2021 09:00

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  1. empry 19.04.2021 09:17 # empry
    Весь сезон валял дурака и только сейчас начал забивать.

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  2. asnural 19.04.2021 09:06 # asnural
    Ща пару ращ вьедут по ногам...возьмут в клещи...вот жто будет кошмар

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