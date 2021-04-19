Сульшер: "Обороняться против Гринвуда — сущий кошмар"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил своего юного нападающего Мейсона Гринвуда.
Накануне 19-летний Гринвуд забил свой четвертый и пятый голы в этом сезоне Премьер-Лиги, своим дублем поспособствовав победе 3:1 над "Бернли".
Гринвуд становится все более важным игроком для "Юнайтед", и Сульшер чувствует, что Мейсон начинает пожинать плоды своей упорной работы на тренировках.
"Он хороший бомбардир, и мы знаем это. Думаю, забитый им гол против "Тоттенхэма" свидетельствует о том, что он поработал над своей игрой, он может смещаться в центр или к краю, а затем забивать".
"Сегодня он пошел краем и забил. Должно быть, обороняться против него — это сущий кошмар, потому что он может пойти внутрь или во фланг, налево или направо. Я так рад за него, потому что он действительно упорно тренировался", — приводит слова Сульшера официальный веб-сайт Премьер-Лиги.
19.04.2021 09:00
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Весь сезон валял дурака и только сейчас начал забивать.
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Ща пару ращ вьедут по ногам...возьмут в клещи...вот жто будет кошмар
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