Сульшер: "Обороняться против Гринвуда — сущий кошмар"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил своего юного нападающего Мейсона Гринвуда.

Накануне 19-летний Гринвуд забил свой четвертый и пятый голы в этом сезоне Премьер-Лиги, своим дублем поспособствовав победе 3:1 над "Бернли".



Гринвуд становится все более важным игроком для "Юнайтед", и Сульшер чувствует, что Мейсон начинает пожинать плоды своей упорной работы на тренировках.



"Он хороший бомбардир, и мы знаем это. Думаю, забитый им гол против "Тоттенхэма" свидетельствует о том, что он поработал над своей игрой, он может смещаться в центр или к краю, а затем забивать".



"Сегодня он пошел краем и забил. Должно быть, обороняться против него — это сущий кошмар, потому что он может пойти внутрь или во фланг, налево или направо. Я так рад за него, потому что он действительно упорно тренировался", — приводит слова Сульшера официальный веб-сайт Премьер-Лиги.