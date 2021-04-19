Тухель открыт к новому контракту с "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что он открыт к новому контракту с лондонским клубом.

Тухель уже говорил, что поначалу был расстроен, когда "Челси" предложил ему только 18-месячный контракт, приглашая его на место Фрэнка Лэмпарда в конце января.



Тухель быстро осознал, что в такого рода клубе срок твоего контракта не имеет особого значения, однако Томас по-настоящему счастлив на "Стэмфорд Бридж" и готов провести здесь больше времени, чем полтора года.



"У меня были такого рода сомнения, но спустя 15 минут я сказал себе, что прописанное в контракте количество лет ничего не меняет".



"Я требую от себя давать результат, оказывать влияние и делать свою работу как можно лучше".



"Если я заслуживаю остаться, я хочу остаться здесь как можно дольше. Я чувствую себя частью семьи. "Челси" — суперпрофессиональный клуб, у нас невероятная поддержка, и я хочу сражаться у бровки ради этой команды".



"Мне все равно, что говорит контракт. Если я заслуживаю остаться дольше, я останусь дольше. Я чувствую себя свободно и хорошо. Чувствую, что я в правильном месте. Если я хочу остаться дольше, я должен давать результат неделя за неделей", — цитирует Тухеля Sky Sports.