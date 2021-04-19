Де Брюйне рискует пропустит месяц

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рискует провести вне игры один месяц с травмой связок лодыжки.

Де Брюйне неловко приземлился на газон после внешне безобидного единоборства с полузащитником "Челси" Нголо Канте во время полуфинального матча Кубка Англии на "Уэмбли" в минувшую субботу.



В данный момент правая лодыжка Кевина сильно опухла, что пока не позволяет докторам поставить точный диагноз, однако уже сейчас понятно, что оказались задеты связки.



Как сообщает Daily Mail, 29-летний бельгиец пропустит месяц, если подтвердятся худшие опасения. Это стало бы большим ударом по "Сити", который продолжает борьбу за три трофея после вылета из Кубка Англии.



Хорошая для Де Брюйне новость в том, что он должен быть в порядке к финалу Лиги Чемпионов, если "горожанам" удастся пройти ПСЖ, а также к Евро-2020.