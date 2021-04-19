Сульшер рад, что МЮ научился вырывать победы в концовках матчей

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, чем его особенно порадовала победа 3:1 над "Бернли".

Обменявшись с "Бернли" голами в начале второго тайма воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", "Юнайтед" сохранил интригу в игре почти до самого конца.



Победный для "красных дьяволов" гол случился только на 84-й минуте, когда Мейсон Гринвуд поразил ворота с помощью рикошета. Сульшер рад, что его команда в очередной раз продемонстрировала свое умение дожимать соперников.



"Мы стали чаще вырывать победы в концовках матчей. Мы прибавили в этом компоненте. После всех этих сыгранных матчей наша физическая форма такова, что парни могут пахать на протяжении 90 минут, и чем лучше ты готов физически, тем больше ты можешь. Я всегда это говорил. Чем усерднее ты тренируешься и играешь, тем выше твоя готовность".



"Меня радует, что мы выигрываем такого рода матчи, потому что в прошлом сезоне этого не было. В этом сезоне мы одержали кучу побед подобным образом, и это следствие работы на тренировках и настроя игроков", — цитирует Сульшера официальный веб-сайт "Юнайтед".