Клубы "большой шестерки" подтвердили создание Европейской Суперлиги

Шесть клубов классической "большой шестерки" Премьер-Лиги официально объявили о создании Европейской Суперлиги.

Напомним, в воскресенье издание The Times сообщило, что "Манчестер Сити" пока не дал свое согласие на участие в новом соревновании, которое ставит под угрозу само существование Лиги Чемпионов УЕФА.



Однако в ночь с воскресенья на понедельник "Сити" был подтвержден в качестве одного из клубов-основателей Европейской Суперлиги, наряду с "Арсеналом", "Челси", "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".



Оставшиеся шесть подтвержденных участников Европейской Суперлиги — это итальянские "Милан", "Интер", "Юваентус" и испанские "Атлетико", "Барселона", "Реал".



Первым президентом Европейской Суперлиги был назван 74-летний Флорентино Перес, возглавляющий "Реал". Его заместителем становится совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер.



В опубликованном заявлении говорится, что клубы продолжат выступать в своих национальных чемпионатах, а матчи Европейской Суперлиги будут проводить посреди недели.



Клубы собираются запустить Европейскую Суперлигу "как можно скорее", однако ESPN утверждает, что первый розыгрыш нового соревнования запланирован на сезон 2023/24.



Всего в Европейской Суперлиги будет 20 участников, включая 15 основателей на привилегированном положении — они никогда не смогут вылететь, будут устанавливать правила соревнования и распределять деньги. Еще пять команд смогут попасть в турнир через квалификацию.



Европейская Суперлига будет брать старт в августе и финишировать в мае. 20 команд поделят на две группы, где каждая сыграет с каждой дома и на выезде. Три первые команды из каждой группы затем выйдут в 1/4 финала, еще два четвертьфиналиста определятся через стыковые матчи.



Добавим, Премьер-Лига, ФИФА и УЕФА выразили свой протест Европейской Лиге, пригрозив клубам и игрокам дисквалификациями на всех уровнях. Даже британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон нашли эту идею неправильной.