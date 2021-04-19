Клубы "большой шестерки" подтвердили создание Европейской Суперлиги
Шесть клубов классической "большой шестерки" Премьер-Лиги официально объявили о создании Европейской Суперлиги.
Напомним, в воскресенье издание The Times сообщило, что "Манчестер Сити" пока не дал свое согласие на участие в новом соревновании, которое ставит под угрозу само существование Лиги Чемпионов УЕФА.
Однако в ночь с воскресенья на понедельник "Сити" был подтвержден в качестве одного из клубов-основателей Европейской Суперлиги, наряду с "Арсеналом", "Челси", "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".
Оставшиеся шесть подтвержденных участников Европейской Суперлиги — это итальянские "Милан", "Интер", "Юваентус" и испанские "Атлетико", "Барселона", "Реал".
Первым президентом Европейской Суперлиги был назван 74-летний Флорентино Перес, возглавляющий "Реал". Его заместителем становится совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер.
В опубликованном заявлении говорится, что клубы продолжат выступать в своих национальных чемпионатах, а матчи Европейской Суперлиги будут проводить посреди недели.
Клубы собираются запустить Европейскую Суперлигу "как можно скорее", однако ESPN утверждает, что первый розыгрыш нового соревнования запланирован на сезон 2023/24.
Всего в Европейской Суперлиги будет 20 участников, включая 15 основателей на привилегированном положении — они никогда не смогут вылететь, будут устанавливать правила соревнования и распределять деньги. Еще пять команд смогут попасть в турнир через квалификацию.
Европейская Суперлига будет брать старт в августе и финишировать в мае. 20 команд поделят на две группы, где каждая сыграет с каждой дома и на выезде. Три первые команды из каждой группы затем выйдут в 1/4 финала, еще два четвертьфиналиста определятся через стыковые матчи.
Добавим, Премьер-Лига, ФИФА и УЕФА выразили свой протест Европейской Лиге, пригрозив клубам и игрокам дисквалификациями на всех уровнях. Даже британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон нашли эту идею неправильной.
19.04.2021 02:55
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Последние комментарии:
Болельщики решают что им смотреть...как он нащываться будеи мне посрать
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Читаю новости. Это просто кошмар! Настал конец футбольного света.
УЕФА, ФИФА и национальные футбольные ассоциации должны дисквалифицировать всех, кто будет играть в этом израильском чемпионате под названием "Суперлига". Также необходимо наложить санкции на каждого, кто просто поддерживают иудейскую идею "Суперлиги".
P.S. Сити это не касается, т.к. мы там на разведке, что очевидно из истории нашего вступления в данную организацию.
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Шубки-шубками, но как только у Пенсов появилась возможность выиграть КА, побороться за выход в финал ЛЧ и за Топ-4, они уверенно ввязались в эту авантюру. Теперь их, и не только, могут забанить.
Трофеи были так близки :((((((
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КТО СТОИТ ЗА СОЗДАНИЕМ СУПЕРЛИГИ? КТО УБИВАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ?
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Как обычно, в деле замешаны представители "богоизбранного народа":
Ашкеназы Глейзеры, Абрамович, Леви и сефард Перес (родственник Шимона Переса, бывшего израильского президента социалиста). К ним еще по глупости примкнули продавшиеся американские миллиардеры (разложенцы-космополиты Кронке и Генри).
От Атлетико постарался спонсор - (((британская))) кампания Plus500, у владельцев которой фамилии прямо как из списка Шиндлера (Ben-Izhak, Shlomi Weizmann, Shimon Sofer и т.д.).
От Ювентуса - Семейка Аньелли (известная династия бизнесменов, веками перенимавшая повадки Ротшильдов).
C Миланом всё просто: их владельцы - Elliott Management Corporation. Основатель и генеральный директор данной компании - Пол Зингер (американский бизнесмен еврейского происхождения).
С Интером необычная ситуация - от них пакостит китайский владелец, кампания Suning Commerce Group, которым нужно насолить европейцам по заданию Коммунистической Партии Китая.
Что касается Барселоны, то со 100% уверенностью сказать не могу. Предполагаю, что они давно попали в кабалу к каббалистам и теперь просто повинуются приказам своих тайных хозяев, идя на гибель из-за долгового обязательства.
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В общем, хитрые люди ближневосточной наружности мутят воду и даже китайцев подключают. Остановите их, пока не поздно. Пейсатые ради барыша на всё готовы. Вот и сейчас несут очередной хаос в Европу. Нужно дать отбор обезумевшим! Вперёд Сити, ПСЖ и Бавария!
P.S. Насчёт Манчестер Сити не беспокойтесь. Мы там для разведки, чтобы предотвратить все коварные планы убийц европейского футбола.
P.P.S. Мало кто знает, но они и свой цирк неспроста в канун 20-го апреля затеяли - специально к дню рождения "дедушки" шабаш устраивают, издеваются тем самым.
Прим. автора для неосведомлённых: 20.04.1889 г. родился Адольф Гитлер.
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Сейчас Премьер-Лига через судей как минимум Челси и Ливерпуль не пустит в четвёрку.
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-Дети знаете что такое "когнитивный диссонанс"?
-Нет учитель!
- Это когда у тебя дергается глаз от противоречий!
- Т.е. это когда читаешь что болельщики Сити говорят что деньги убивают футбол и недовольны созданием суперлиги, учитель?
- Бляяятть
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