Рой Кин: "Арсенал" был ужасен"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру "Арсенала" против "Фулхэма".

Только гол Эдди Нкетиа на исходе компенсированного времени позволил "Арсеналу" избежать поражения в домашнем матче с "Фулхэмом" — 1:1.



Игра "канониров" произвела на Кина совершенно удручающее впечатление, и Рой не стал стесняться в выражениях, излагая свою мысль.



"Арсенал" был ужасен. Я не могу поверить, насколько плох "Арсенал". Но, наверное, они заслужили ничью".



"Я не знаю, заслужил ли "Фулхэм" сильно больше, чем ничья. Думаю, они были плохи, но они сражаются за выживание. У обеих команд наблюдается ужасный недостаток мастерства".



"У "Арсенала" с этим еще хуже. Да поможет "Арсеналу" Бог. Думаю, они сыграли шокирующим образом. Они были ужасны, у них нет мастерства, и им слегка повезло в конце".



"Арсенал"... Боже мой", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.