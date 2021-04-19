Рой Кин: "Арсенал" был ужасен"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру "Арсенала" против "Фулхэма".
Только гол Эдди Нкетиа на исходе компенсированного времени позволил "Арсеналу" избежать поражения в домашнем матче с "Фулхэмом" — 1:1.
Игра "канониров" произвела на Кина совершенно удручающее впечатление, и Рой не стал стесняться в выражениях, излагая свою мысль.
"Арсенал" был ужасен. Я не могу поверить, насколько плох "Арсенал". Но, наверное, они заслужили ничью".
"Я не знаю, заслужил ли "Фулхэм" сильно больше, чем ничья. Думаю, они были плохи, но они сражаются за выживание. У обеих команд наблюдается ужасный недостаток мастерства".
"У "Арсенала" с этим еще хуже. Да поможет "Арсеналу" Бог. Думаю, они сыграли шокирующим образом. Они были ужасны, у них нет мастерства, и им слегка повезло в конце".
"Арсенал"... Боже мой", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
19.04.2021 00:05
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