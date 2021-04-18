Фергюсон против Европейской Суперлиги
Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поделился своим мнением насчет Европейской Суперлиги.
Ранее днем стало известно, что "Юнайтед" собирается стать одним из основателей Европейской Суперлиги, которая фактически разрушит Лигу Чемпионов.
И хотя Фергюсон по-прежнему принимает активное участие в жизни клуба, о Европейской суперлиге он ничего не знает. Эд Вудворд и Глэйзеры не консультировать с сэром Алексом.
"Разговоры о Европейской Суперлиге — это уход в сторону от того, каким был европейский футбол последние 70 лет. Для меня и как для игрока провинциального "Данфермлина", и как для тренера "Абердина", скромного провинциального клуба из Шотландии, победа в Кубке Европейских чемпионов была сродни покорению Эвереста".
"Эвертон" тратит 500 миллионов фунтов на строительство нового стадиона, вынашивая амбиции выступать в Лиге Чемпионов. Фанаты всецело любят это соревнованием таким, какое оно есть".
"В мой период работы в "Юнайтед" мы участвовали в четырех финалах Лиги Чемпионов, и это всегда самые особенные из вечеров".
"Я не уверен, что "Манчестер Юнайтед" участвует в этом, и я не играю никакую роль в процессе принятия решений", — сообщил Фергюсон Reuters.
18.04.2021 23:00
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