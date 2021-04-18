Соперником "Челси" по финалу Кубка Англии стал "Лестер"
"Лестер" одержал минимальную победу над "Саутгемптоном" благодаря голу Келечи Ихеаначо и вышел в финал Кубка Англии.
"Лисы" выглядели лучше в первом тайме, а вскоре после начала второго открыли счет. Джейми Варди в фирменной манере промчался по левому флангу и затем сделал передачу на линию вратарской. Первый удар Келечи Ихеаначо был заблокирован, но нигериец тут же предпринял вторую попытку — 1:0.
Этот гол оказался не просто единственным голом в матче, но и даже единственным ударом в створ для обеих команд.
Таким образом, "Лестер" выходил в финал, где теперь сыграет с "Челси" 15 мая. "Лис" очень выручает отличная форма Келечи Ихеаначо, который забил свой 10-й гол в семи последних матчах.
"Лестер" — "Саутгемптон" – 1:0 (0:0)
Гол: Ихеаначо 55.
"Лестер": Шмейхель, Перейра (Олбрайтон 60), Сеюнджю, Эванс, Фофана, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Перес (Мэддисон 59), Ихеаначо, Варди.
"Саутгемптон": Форстер, Уолкер-Питерс (Телла 85), Беднарек, Вестергор, Бертран (Салису 85), Дженепо (Уолкотт 73), Уорд-Проуз, Диалло, Армстронг, Редмонд (Адамс 59), Ингс.
Предупреждения: Сеюнджю — Диалло, Беднарек.
18.04.2021 22:25
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Последние комментарии:
Сезон голубых команд?
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утешительный приз, из 4ки всё равно вылетят:)
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У Роджерса уже рефлективно отточен настрой на Чипси - проиграть. Так что посмотрим, буду рад ошибиться
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Лестер должен взять кубок у любителей
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Все повторяется, как и 7 лет назад. Воспитанники великого Манчестер Сити тащат североирландского физрука Роджерса к достижениям. Стыдно должно быть, без Ихеаначо ваш Лестер ничто.
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