Соперником "Челси" по финалу Кубка Англии стал "Лестер"

"Лестер" одержал минимальную победу над "Саутгемптоном" благодаря голу Келечи Ихеаначо и вышел в финал Кубка Англии.

"Лисы" выглядели лучше в первом тайме, а вскоре после начала второго открыли счет. Джейми Варди в фирменной манере промчался по левому флангу и затем сделал передачу на линию вратарской. Первый удар Келечи Ихеаначо был заблокирован, но нигериец тут же предпринял вторую попытку — 1:0.



Этот гол оказался не просто единственным голом в матче, но и даже единственным ударом в створ для обеих команд.



Таким образом, "Лестер" выходил в финал, где теперь сыграет с "Челси" 15 мая. "Лис" очень выручает отличная форма Келечи Ихеаначо, который забил свой 10-й гол в семи последних матчах.



"Лестер" — "Саутгемптон" – 1:0 (0:0)



Гол: Ихеаначо 55.



"Лестер": Шмейхель, Перейра (Олбрайтон 60), Сеюнджю, Эванс, Фофана, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Перес (Мэддисон 59), Ихеаначо, Варди.



"Саутгемптон": Форстер, Уолкер-Питерс (Телла 85), Беднарек, Вестергор, Бертран (Салису 85), Дженепо (Уолкотт 73), Уорд-Проуз, Диалло, Армстронг, Редмонд (Адамс 59), Ингс.



Предупреждения: Сеюнджю — Диалло, Беднарек.