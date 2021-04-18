Лакасетт рискует уже не сыграть в этом сезоне
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за полученной против "Фулхэма" травмы задней поверхности бедра.
На исходе компенсированного времени "Арсеналу" удалось вырвать ничью в воскресном противостоянии с аутсайдером Премьер-Лиги — от поражения "канониров" избавил Эдди Нкетиа, который как раз и заменил Лакасетта.
Замена Александра, одного из лучших игроков "Арсенала" в последние недели, была вынужденной, и теперь 29-летний француз готовится к углубленному обследованию.
"Давайте посмотрим — у него возникли неприятные ощущения в задней поверхности бедра. Во вторник мы проведем обследование, чтобы выяснить характер повреждения. Пока я не знаю".
"Я не могу сказать вам, пропустит он неделю или пять-шесть недель. Все мы расстроены, потому что Ляка был в форме".
"Мы вынуждены использовать ротацию, и некоторые игроки не восстановились после матча в четверг. Но есть игроки, которых ты не можешь менять в каждом матче, и это риск", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету Daily Mirror.
18.04.2021 22:00
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