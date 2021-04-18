Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за полученной против "Фулхэма" травмы задней поверхности бедра.

На исходе компенсированного времени "Арсеналу" удалось вырвать ничью в воскресном противостоянии с аутсайдером Премьер-Лиги — от поражения "канониров" избавил Эдди Нкетиа, который как раз и заменил Лакасетта.



Замена Александра, одного из лучших игроков "Арсенала" в последние недели, была вынужденной, и теперь 29-летний француз готовится к углубленному обследованию.



"Давайте посмотрим — у него возникли неприятные ощущения в задней поверхности бедра. Во вторник мы проведем обследование, чтобы выяснить характер повреждения. Пока я не знаю".



"Я не могу сказать вам, пропустит он неделю или пять-шесть недель. Все мы расстроены, потому что Ляка был в форме".



"Мы вынуждены использовать ротацию, и некоторые игроки не восстановились после матча в четверг. Но есть игроки, которых ты не можешь менять в каждом матче, и это риск", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету Daily Mirror.