Невилл раскритиковал идею о Европейской Суперлиге

Эксперт Sky Sports Гари Невилл жестко раскритиковал идею о создании Европейской Суперлиги.

Главным событием воскресенья в европейском футболе стала новость о создании отдельного соревнования, которое заменит для топ-клубов Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



Комментируя матч Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Бернли", Невилл называл эту инициативу "преступлением" и призвал принять меры в отношении взбунтовавшихся клубов.



"Я не могу сосредоточиться на этой игре. Премьер-Лига должна снять очки со всех клубов "большой шестерки" в нынешнем сезоне. Пускай они будут в середине таблицы, потому что это какая-то насмешка".



"Я не против модернизации футбольных соревнований, Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов. Но, думаю, предлагать такого рода идеи в разгар пандемии COVID-19 и экономического кризиса — это абсолютный скандал. "Большой шестерке", решившей пойти против остальной Премьер-Лиги, должно быть стыдно от своих действий".



"Ими движет жадность. Нужно задавить эту инициативу, потому что это преступление. Преступление против фанатов в этой стране. Это главный вид спорта в мире, главный вид спорта в стране, и они совершают преступление против фанатов. Снимите с них очки, оштрафуйте их, накажите их, отберите у них титулы. Выгоните "Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль". Отдайте титулы "Фулхэму" и "Бернли".



"Я фанат "Манчестер Юнайтед" уже 40 лет, и я испытываю отвращение, абсолютное отвращение".



"И больше всего я испытываю отвращение в отношении "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". "Ливерпуль" с их "You'll Never Walk Alone" строит вид, что является клубом людей, клубом фанатов".



"Манчестер Юнайтед" — столетний клуб, клуб для людей из рабочего класса. И они уходят в лигу, где нет конкуренции, откуда нельзя вылететь?"



"Это абсолютный позор. Мы в этой стране должны забрать власть у больших клубов, включая мой клуб".



"Я получил огромную выгоду от футбола, я заработал деньги в футболе, я инвестирую деньги в футбольный клуб. Я не против денег в футболе, но принципы и этика честной конкуренции являются частью игры, и раз "Лестер" выиграл лигу, значит они должны отправиться в Лигу Чемпионов".



"Манчестер Юнайтед" даже не участвует в Лиге Чемпионов. "Арсенал" не участвует в Лиге Чемпионов — вы видели их ранее днем, и в данный момент их клуб в хаосе".



"Тоттенхэм" не участвует в Лиге Чемпионов, и вдруг они хотят получить дарованное Богом право выступать там всегда? Это абсолютная шутка, и настало время регулятору лишить эти клубы власти. Хватит", — сообщил Невилл в эфире.