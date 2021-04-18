Невилл раскритиковал идею о Европейской Суперлиге
Эксперт Sky Sports Гари Невилл жестко раскритиковал идею о создании Европейской Суперлиги.
Главным событием воскресенья в европейском футболе стала новость о создании отдельного соревнования, которое заменит для топ-клубов Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
Комментируя матч Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Бернли", Невилл называл эту инициативу "преступлением" и призвал принять меры в отношении взбунтовавшихся клубов.
"Я не могу сосредоточиться на этой игре. Премьер-Лига должна снять очки со всех клубов "большой шестерки" в нынешнем сезоне. Пускай они будут в середине таблицы, потому что это какая-то насмешка".
"Я не против модернизации футбольных соревнований, Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов. Но, думаю, предлагать такого рода идеи в разгар пандемии COVID-19 и экономического кризиса — это абсолютный скандал. "Большой шестерке", решившей пойти против остальной Премьер-Лиги, должно быть стыдно от своих действий".
"Ими движет жадность. Нужно задавить эту инициативу, потому что это преступление. Преступление против фанатов в этой стране. Это главный вид спорта в мире, главный вид спорта в стране, и они совершают преступление против фанатов. Снимите с них очки, оштрафуйте их, накажите их, отберите у них титулы. Выгоните "Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль". Отдайте титулы "Фулхэму" и "Бернли".
"Я фанат "Манчестер Юнайтед" уже 40 лет, и я испытываю отвращение, абсолютное отвращение".
"И больше всего я испытываю отвращение в отношении "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". "Ливерпуль" с их "You'll Never Walk Alone" строит вид, что является клубом людей, клубом фанатов".
"Манчестер Юнайтед" — столетний клуб, клуб для людей из рабочего класса. И они уходят в лигу, где нет конкуренции, откуда нельзя вылететь?"
"Это абсолютный позор. Мы в этой стране должны забрать власть у больших клубов, включая мой клуб".
"Я получил огромную выгоду от футбола, я заработал деньги в футболе, я инвестирую деньги в футбольный клуб. Я не против денег в футболе, но принципы и этика честной конкуренции являются частью игры, и раз "Лестер" выиграл лигу, значит они должны отправиться в Лигу Чемпионов".
"Манчестер Юнайтед" даже не участвует в Лиге Чемпионов. "Арсенал" не участвует в Лиге Чемпионов — вы видели их ранее днем, и в данный момент их клуб в хаосе".
"Тоттенхэм" не участвует в Лиге Чемпионов, и вдруг они хотят получить дарованное Богом право выступать там всегда? Это абсолютная шутка, и настало время регулятору лишить эти клубы власти. Хватит", — сообщил Невилл в эфире.
18.04.2021 21:00
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А я согласен. Эта идея абсолютный бред и утопия. И так я лучше гляну Астон Вилла-Фулхэм, чем какое-нить распиаренное дерьмо, типо Реал-ПСЖ, Барса-Ман Сити или ещё какой-нибудь бред. В небольших количествах на поздних стадиях ЛЧ это ещё норм, но от таких вывесок каждую неделю реально блевать начнёшь. И это только один из сотни минусов. Эти клубы зарабатывают миллионы, а начнут миллиарды. Маленькие клубы же начнут умирать. Тут реально плюсов я не вижу.
Но и на УЕФА с их бредовыми идеями, типо миллиона клубов в ЛЧ, миллиона в ЛЕ, надо управу найти, ибо им тоже денег мало. Заебали короче пидарасы, не портите футбол!!!
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Давильщик....епта
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Какой же он ебаклак, ей богу)
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