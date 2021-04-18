"Юнайтед" дожал "Бернли"

Мейсон Гринвуд Дубль 19-летнего Мейсона Гринвуда позволил "Манчестер Юнайтед" одержать победу над "Бернли" со счетом 3:1 и сократить отставание от вершины Премьер-Лиги до восьми очков.

В старт "красных дьяволов" после травмы стопы вернулся Маркус Рэшфорд. Дин Хендерсон, Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт Мактоминей тоже были восстановлены в составе.

Наставник "бордовых" Шон Дайч произвел две перестановки в стартовом составе своей команды, выпустив Чарли Тэйлора и Джека Корка вместо Эрика Питерса и Матея Выдры.

"Бернли" потребовалось менее 20 секунд, чтобы забить. Хендерсон не добрался до мяча на выходе, и Крис Вуд головой поразил опустевшие ворота после навеса партнера с правого фланга. Однако "Юнайтед" спасла система VAR, обнаружив офсайд.

Хозяева позитивно отреагировали, быстро и размашисто атакуя. Хороший удар в касание из пределов штрафной нанес Мактоминей, но Бэйли Пикок-Фаррел, дублер Ника Поупа, сыграл надежно.

Вскоре опасными, но неточными ударами отметились Поль Погба и Рэшфорд, но постепенно "Бернли" чуть осмелел и тоже стал пытаться атаковать. Парочку неплохих шансов до перерыва имел все тот же Вуд.

Пожалуй, лучший свой момент в первом тайме "дьяволы" создали на 38-й минуте, когда Бруну Фернандеш забросил мяч в штрафную, а Рэшфорд прострелил вдоль ворот, однако Мейсон Гринвуд слегка не успел замкнуть передачу партнера.

Едва начался второй тайм, как Гринвуд исправился. Рэшфорд промчался по левому флангу и сделал передачу вдоль штрафной площади, а Фернандеш хитро пропустил мяч на Мейсона, который пробил в касание — 1:0.

Однако практически сразу "бордовые" сравняли счет. Выиграв борьбу на втором этаже у Харри Магуайра, Джеймс Тарковски головой отправил мяч в ворота после подачи углового Эшли Вествудом — 1:1.

Дальше "Бернли" закрылся и принялся оборонять ничью. Хозяева словно стучались в закрытую дверь, почти не создавая реальных моментов.

Тем не менее, "Юнайтед" удалось вырвать победу. На 84-й минуте Гринвуд вошел в штрафную с правого фланга и с помощью рикошета от Корка поразил ближний угол ворот — 2:1.

Уже в компенсированное время, когда гости всей командой бросились отыгрываться, "дьяволы" провели контратаку, и Эдинсон Кавани просто поразил пустые ворота после прострела Донни Ван де Бека — 3:1.

"Бернли" показал себя колючим и неуступчивым соперником, навязав "Юнайтед" физическую борьбу на обоих концах поля. Однако на весь матч "бордовых" не хватило — когда у одних закончились силы, у других остался их класс.

"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2021 19:55

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 18.04.2021 21:28 # m-ballack
    А в чем прекол стычек гг и пенсов на фупле? Играют в разных турнирах, в таблице решают разные задачи. Даже травля 1.5 фанатов нулефинальных более логична.

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  2. scauzer11 18.04.2021 21:23 # scauzer11
    вот на куя такие игры как этот полуфинал, ни моментов ничего, одни ссут, у других не идёт игра))

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  3. chelsea-super 18.04.2021 21:17 # chelsea-super
    Лестер гавнецо.

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  4. manutd-20champ 18.04.2021 21:05 # manutd-20champ
    горите от величия МЮ

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  5. meshuggah 18.04.2021 21:05 # meshuggah
    Гринвуд хорош, во второй раз затащил помойку

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  6. asnural 18.04.2021 21:03 # asnural
    Апл со чвоими ебланскимт судьями довыедывались

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  7. roberto-89 18.04.2021 21:01 # roberto-89
    Никого не ебет против вы или нет, я ору с вас далбаебов которые тут пиздите, против, не против ухахахахахахахаахахахахахах строите хуц знает какие та теорий уххееххехеехехехехехехехеех

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  8. mototroller 18.04.2021 21:01 # mototroller
    Мля. Почему тут в основном ругаются и поливают друг друга

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  9. jirrort 18.04.2021 20:59 # jirrort
    Это конечно хорошо ,что вы все выражайте свое мнение насчёт Суперлиги,но мне бы очень хотелось узнать,что по этому поводу думает Сергей Тихиня,спасибо.

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  10. bezviz 18.04.2021 20:56 # bezviz
    я против суперлиги
    во первых она усилит испанских су4ек, особенно реал
    во вторых ослабит апл, то чего и добиваются две главные су4ки ла лиги - перес и глава лалиги, забыл имя, это крайне ху.ево если АПЛочка станет не так интересна клубим из суперлиги
    в третьих лига чемпионов, топовейший турик, станет второстепенным, целая история, эпоха футбола умрет, ради бабок ссаных
    в четвертых - главная проблема, это деньги, ждите что всякие астон виллы будут продавать своих грилишей не за 60-70, а за 160-170, игрки будут просить зп в 3, 4 а то и в 5 раз больше, платить по ляму в неделю, вы там е6анулись? эти деньги только портят футбол, все будет только хуже, никто не станет богаче, тупые недалекие гг и колбасодауны уже слюни глотают от тех ссаных 300 лямов в виде подачки
    в пятых - станет еще больше матчей, играть придется через день два

    все против футбола, но ради денег, которые окажутся лишь мильным пузырем, глупо верить что клубы типа арсиноля и лузерки станут богаче, выступая там

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  11. thegodfather 18.04.2021 20:50 # thegodfather
    Че епанулись.... Какая нах суперлига.
    Тупой лтмыв бабла.
    Какой нах арс? Давайте фулхэм еще позовем, че нет.
    Фулхэму че деньги не нада?

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  12. roberto-89 18.04.2021 20:49 # roberto-89
    Манки братишки, с победой ))))

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  13. m-ballack 18.04.2021 20:33 # m-ballack
    Заебись, главное манкам в оставшихся матчах фулл сет собрать, а там глядишь и Тухлый с Анчи очки у мц отберут. Пусть попотеет шарлотан в концовке сезона)

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  14. mixmaster 18.04.2021 20:29 # mixmaster
    https://twitter.com/theMadridZone/status/1383826333050892290?s=20

    типа сегодня должны суперлигу объявить, посмотрим

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  15. ruschelsea 18.04.2021 20:28 # ruschelsea
    Вызывайте врача, микспёс е6анулся в конец)
    Бредит что-то.

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  16. rentv 18.04.2021 20:25 # rentv
    Просто главный аргумент для ебланов, который против суперлиги:

    Посмотрите на количество долгов/кредитов топ клубов. Европейский футбол сейчас - это пузырь. Там вон даже Барса разориться может. И владельцы топ клубов это понимают

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  17. mixmaster 18.04.2021 20:25 # mixmaster
    сучка моя88 горит отдельными постами, позор свой по всей фапле растаскивая. всю их стайку отбитую на поводках держу. живу в их головах бесплатно) я - хозяин псов, ехехе

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  18. ruschelsea 18.04.2021 20:22 # ruschelsea
    18.04.2021 20:19 #
    mixmaster
    сикайте хоть все втроём одновременно)
    (ответить)
    Источник: http://fapl.ru/posts/85359/?c=1#c7326583

    Капец микспёс докатился конечно))
    Это зашквар))

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  19. keane16 18.04.2021 20:21 # keane16
    Заебись, что у сборной есть такие типы, как Гринвуд и фоден. Глядишь и в полуфинал-финал какой-то хуйни попадут. Ну а для мю это вообще пиздец клад

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  20. mancunia-planet 18.04.2021 20:18 # mancunia-planet
    Ниже 2 места уже точно не опустятся

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