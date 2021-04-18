"Юнайтед" дожал "Бернли"

Дубль 19-летнего Мейсона Гринвуда позволил "Манчестер Юнайтед" одержать победу над "Бернли" со счетом 3:1 и сократить отставание от вершины Премьер-Лиги до восьми очков.

В старт "красных дьяволов" после травмы стопы вернулся Маркус Рэшфорд. Дин Хендерсон, Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт Мактоминей тоже были восстановлены в составе.



Наставник "бордовых" Шон Дайч произвел две перестановки в стартовом составе своей команды, выпустив Чарли Тэйлора и Джека Корка вместо Эрика Питерса и Матея Выдры.



"Бернли" потребовалось менее 20 секунд, чтобы забить. Хендерсон не добрался до мяча на выходе, и Крис Вуд головой поразил опустевшие ворота после навеса партнера с правого фланга. Однако "Юнайтед" спасла система VAR, обнаружив офсайд.



Хозяева позитивно отреагировали, быстро и размашисто атакуя. Хороший удар в касание из пределов штрафной нанес Мактоминей, но Бэйли Пикок-Фаррел, дублер Ника Поупа, сыграл надежно.



Вскоре опасными, но неточными ударами отметились Поль Погба и Рэшфорд, но постепенно "Бернли" чуть осмелел и тоже стал пытаться атаковать. Парочку неплохих шансов до перерыва имел все тот же Вуд.



Пожалуй, лучший свой момент в первом тайме "дьяволы" создали на 38-й минуте, когда Бруну Фернандеш забросил мяч в штрафную, а Рэшфорд прострелил вдоль ворот, однако Мейсон Гринвуд слегка не успел замкнуть передачу партнера.



Едва начался второй тайм, как Гринвуд исправился. Рэшфорд промчался по левому флангу и сделал передачу вдоль штрафной площади, а Фернандеш хитро пропустил мяч на Мейсона, который пробил в касание — 1:0.



Однако практически сразу "бордовые" сравняли счет. Выиграв борьбу на втором этаже у Харри Магуайра, Джеймс Тарковски головой отправил мяч в ворота после подачи углового Эшли Вествудом — 1:1.



Дальше "Бернли" закрылся и принялся оборонять ничью. Хозяева словно стучались в закрытую дверь, почти не создавая реальных моментов.



Тем не менее, "Юнайтед" удалось вырвать победу. На 84-й минуте Гринвуд вошел в штрафную с правого фланга и с помощью рикошета от Корка поразил ближний угол ворот — 2:1.



Уже в компенсированное время, когда гости всей командой бросились отыгрываться, "дьяволы" провели контратаку, и Эдинсон Кавани просто поразил пустые ворота после прострела Донни Ван де Бека — 3:1.



"Бернли" показал себя колючим и неуступчивым соперником, навязав "Юнайтед" физическую борьбу на обоих концах поля. Однако на весь матч "бордовых" не хватило — когда у одних закончились силы, у других остался их класс.



"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче