"Юнайтед" дожал "Бернли"
Дубль 19-летнего Мейсона Гринвуда позволил "Манчестер Юнайтед" одержать победу над "Бернли" со счетом 3:1 и сократить отставание от вершины Премьер-Лиги до восьми очков.
В старт "красных дьяволов" после травмы стопы вернулся Маркус Рэшфорд. Дин Хендерсон, Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт Мактоминей тоже были восстановлены в составе.
Наставник "бордовых" Шон Дайч произвел две перестановки в стартовом составе своей команды, выпустив Чарли Тэйлора и Джека Корка вместо Эрика Питерса и Матея Выдры.
"Бернли" потребовалось менее 20 секунд, чтобы забить. Хендерсон не добрался до мяча на выходе, и Крис Вуд головой поразил опустевшие ворота после навеса партнера с правого фланга. Однако "Юнайтед" спасла система VAR, обнаружив офсайд.
Хозяева позитивно отреагировали, быстро и размашисто атакуя. Хороший удар в касание из пределов штрафной нанес Мактоминей, но Бэйли Пикок-Фаррел, дублер Ника Поупа, сыграл надежно.
Вскоре опасными, но неточными ударами отметились Поль Погба и Рэшфорд, но постепенно "Бернли" чуть осмелел и тоже стал пытаться атаковать. Парочку неплохих шансов до перерыва имел все тот же Вуд.
Пожалуй, лучший свой момент в первом тайме "дьяволы" создали на 38-й минуте, когда Бруну Фернандеш забросил мяч в штрафную, а Рэшфорд прострелил вдоль ворот, однако Мейсон Гринвуд слегка не успел замкнуть передачу партнера.
Едва начался второй тайм, как Гринвуд исправился. Рэшфорд промчался по левому флангу и сделал передачу вдоль штрафной площади, а Фернандеш хитро пропустил мяч на Мейсона, который пробил в касание — 1:0.
Однако практически сразу "бордовые" сравняли счет. Выиграв борьбу на втором этаже у Харри Магуайра, Джеймс Тарковски головой отправил мяч в ворота после подачи углового Эшли Вествудом — 1:1.
Дальше "Бернли" закрылся и принялся оборонять ничью. Хозяева словно стучались в закрытую дверь, почти не создавая реальных моментов.
Тем не менее, "Юнайтед" удалось вырвать победу. На 84-й минуте Гринвуд вошел в штрафную с правого фланга и с помощью рикошета от Корка поразил ближний угол ворот — 2:1.
Уже в компенсированное время, когда гости всей командой бросились отыгрываться, "дьяволы" провели контратаку, и Эдинсон Кавани просто поразил пустые ворота после прострела Донни Ван де Бека — 3:1.
"Бернли" показал себя колючим и неуступчивым соперником, навязав "Юнайтед" физическую борьбу на обоих концах поля. Однако на весь матч "бордовых" не хватило — когда у одних закончились силы, у других остался их класс.
"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче
18.04.2021 19:55
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Последние комментарии:
А в чем прекол стычек гг и пенсов на фупле? Играют в разных турнирах, в таблице решают разные задачи. Даже травля 1.5 фанатов нулефинальных более логична.
(ответить)
вот на куя такие игры как этот полуфинал, ни моментов ничего, одни ссут, у других не идёт игра))
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Лестер гавнецо.
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горите от величия МЮ
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Гринвуд хорош, во второй раз затащил помойку
(ответить)
Апл со чвоими ебланскимт судьями довыедывались
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Никого не ебет против вы или нет, я ору с вас далбаебов которые тут пиздите, против, не против ухахахахахахахаахахахахахах строите хуц знает какие та теорий уххееххехеехехехехехехехеех
(ответить)
Мля. Почему тут в основном ругаются и поливают друг друга
(ответить)
Это конечно хорошо ,что вы все выражайте свое мнение насчёт Суперлиги,но мне бы очень хотелось узнать,что по этому поводу думает Сергей Тихиня,спасибо.
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я против суперлиги
во первых она усилит испанских су4ек, особенно реал
во вторых ослабит апл, то чего и добиваются две главные су4ки ла лиги - перес и глава лалиги, забыл имя, это крайне ху.ево если АПЛочка станет не так интересна клубим из суперлиги
в третьих лига чемпионов, топовейший турик, станет второстепенным, целая история, эпоха футбола умрет, ради бабок ссаных
в четвертых - главная проблема, это деньги, ждите что всякие астон виллы будут продавать своих грилишей не за 60-70, а за 160-170, игрки будут просить зп в 3, 4 а то и в 5 раз больше, платить по ляму в неделю, вы там е6анулись? эти деньги только портят футбол, все будет только хуже, никто не станет богаче, тупые недалекие гг и колбасодауны уже слюни глотают от тех ссаных 300 лямов в виде подачки
в пятых - станет еще больше матчей, играть придется через день два
все против футбола, но ради денег, которые окажутся лишь мильным пузырем, глупо верить что клубы типа арсиноля и лузерки станут богаче, выступая там
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Че епанулись.... Какая нах суперлига.
Тупой лтмыв бабла.
Какой нах арс? Давайте фулхэм еще позовем, че нет.
Фулхэму че деньги не нада?
(ответить)
Манки братишки, с победой ))))
(ответить)
Заебись, главное манкам в оставшихся матчах фулл сет собрать, а там глядишь и Тухлый с Анчи очки у мц отберут. Пусть попотеет шарлотан в концовке сезона)
(ответить)
https://twitter.com/theMadridZone/status/1383826333050892290?s=20
типа сегодня должны суперлигу объявить, посмотрим
(ответить)
Вызывайте врача, микспёс е6анулся в конец)
Бредит что-то.
(ответить)
Просто главный аргумент для ебланов, который против суперлиги:
Посмотрите на количество долгов/кредитов топ клубов. Европейский футбол сейчас - это пузырь. Там вон даже Барса разориться может. И владельцы топ клубов это понимают
(ответить)
сучка моя88 горит отдельными постами, позор свой по всей фапле растаскивая. всю их стайку отбитую на поводках держу. живу в их головах бесплатно) я - хозяин псов, ехехе
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18.04.2021 20:19 #
mixmaster
сикайте хоть все втроём одновременно)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/85359/?c=1#c7326583
Капец микспёс докатился конечно))
Это зашквар))
(ответить)
Заебись, что у сборной есть такие типы, как Гринвуд и фоден. Глядишь и в полуфинал-финал какой-то хуйни попадут. Ну а для мю это вообще пиздец клад
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Ниже 2 места уже точно не опустятся
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