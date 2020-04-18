Премьер-Лига выступила против Европейской Суперлиги

Премьер-Лига обрушилась с критикой на пятерку своих клубов, согласившихся стать участниками Европейской Суперлиги.

Ранее в воскресенье стало известно, что "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" оказались в числе 11 европейских клубов, которые планируют основать отдельное соревнование и будут там на привилегированных правах, без угрозы вылететь.



Предполагается, что Европейская Суперлига заменит для своих участников турниры под эгидой УЕФА, Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Однако Премьер-Лига это не одобряет.



"Премьер-Лига осуждает любые предложения, противоречащие принципам открытой конкуренции и спортивных заслуг, которые лежат в основе национальной и европейской футбольной пирамиды".



"В данный момент фанаты любого клуба в Англии и Европе могут мечтать о том, что их клуб вскарабкается наверх и будет играть против лучших. Мы верим, что концепция Европейской Суперлиги разрушит эту мечту".



"Премьер-Лига гордится тем, что управляет конкурентным и захватывающим футбольным соревнованием, которое стало самой популярной лигой в мире. Наш успех позволил нам сделать непревзойденный финансовый вклад в национальную футбольную пирамиду".



"Европейская Суперлига подорвет привлекательность игры в целом, а также нанесет глубокий ущерб ближайшим и долгосрочным перспективам Премьер-Лиги, состоящим в ней клубам, а также всем, кто зависит от нашего финансировании и нашей сплоченности".



"Мы продолжим сотрудничать с фанатами, FA, Футбольной Лигой, Ассоциацией профессиональных игроков и Ассоциацией тренеров, а также с прочими организациями, дома и за рубежом, защищая целостность и перспективы английского футбола в лучших интересах игры", — гласит заявление Премьер-Лиги.



Добавим, УЕФА также осудил идею о создании Европейской Суперлиги.