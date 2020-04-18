Премьер-Лига выступила против Европейской Суперлиги
Премьер-Лига обрушилась с критикой на пятерку своих клубов, согласившихся стать участниками Европейской Суперлиги.
Ранее в воскресенье стало известно, что "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" оказались в числе 11 европейских клубов, которые планируют основать отдельное соревнование и будут там на привилегированных правах, без угрозы вылететь.
Предполагается, что Европейская Суперлига заменит для своих участников турниры под эгидой УЕФА, Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Однако Премьер-Лига это не одобряет.
"Премьер-Лига осуждает любые предложения, противоречащие принципам открытой конкуренции и спортивных заслуг, которые лежат в основе национальной и европейской футбольной пирамиды".
"В данный момент фанаты любого клуба в Англии и Европе могут мечтать о том, что их клуб вскарабкается наверх и будет играть против лучших. Мы верим, что концепция Европейской Суперлиги разрушит эту мечту".
"Премьер-Лига гордится тем, что управляет конкурентным и захватывающим футбольным соревнованием, которое стало самой популярной лигой в мире. Наш успех позволил нам сделать непревзойденный финансовый вклад в национальную футбольную пирамиду".
"Европейская Суперлига подорвет привлекательность игры в целом, а также нанесет глубокий ущерб ближайшим и долгосрочным перспективам Премьер-Лиги, состоящим в ней клубам, а также всем, кто зависит от нашего финансировании и нашей сплоченности".
"Мы продолжим сотрудничать с фанатами, FA, Футбольной Лигой, Ассоциацией профессиональных игроков и Ассоциацией тренеров, а также с прочими организациями, дома и за рубежом, защищая целостность и перспективы английского футбола в лучших интересах игры", — гласит заявление Премьер-Лиги.
Добавим, УЕФА также осудил идею о создании Европейской Суперлиги.
18.04.2021 19:00
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Последние комментарии:
Идея хорошая, но смысл такой лиги если не будет угрозы вылететь
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уефа надо нахуй слать, вот главные виновники таких изменений. наплодили турниров из-за своей непомерной жадности. не удивительно, что клубы взбунтовались, ведь они же платят игрокам зарплаты, а уефа только за чужой счет наваривается.
логично, что многие большие команды решили идти по пути нхл, все же в мире правит капитализм.
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Арсен Венгер в 2018 году: "Следующая эволюция? Может быть вы будете через несколько лет смотреть по выходным Европейскую лигу, а по вторникам и средам регулярные чемпионаты. Я думаю это то, что мы увидим в будущем"
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Правильно, иначе R.I.P. European Football.
Если эту авантюру пролоббируют, то Суперлига внесёт в футбол раскол, сопоставимый с ужасным шахматным расколом на ФИДЕ и ПША, а сам турнир быстро сдуется, поскольку регулярность проведения матчей между топ командами в скором времени нивелирует саму ценность таких игр, и условное противостояние Челси-Барселона начнёт восприниматься как матч Фулхэма с Астон Виллой. Получится лишь удар по Лиге Чемпионов, удар по национальным чемпионатам, удар по национальным кубкам и полнейшая вакханалия. И всё ради краткосрочного наебизнеса, после которого футбол будет вставать на ноги минимум половину десятилетия.
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Предпочту АПЛ без топов Суперлиге
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